الخلفي يرفض حقد الجزائر

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تعليقات الزوار2
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و من بعد، كلنا نرفض ما تقوم به الجيران الذين ابتلينا بهم . كما ابتلينا بتجار الدين .
حقد الجزائر اتجاه المغرب فهو اخبث حقد عرفته البشرية منذ خمسين عاما و ما يزيد فاحدروا : ( العدو ما عمرو إكون صديق )