أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • خالد مكناس
    السبت 20 فبراير 2021 - 17:54

    و من بعد، كلنا نرفض ما تقوم به الجيران الذين ابتلينا بهم . كما ابتلينا بتجار الدين .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي نايت عمر
    السبت 20 فبراير 2021 - 17:58

    حقد الجزائر اتجاه المغرب فهو اخبث حقد عرفته البشرية منذ خمسين عاما و ما يزيد فاحدروا : ( العدو ما عمرو إكون صديق )

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الخلفي يرفض حقد الجزائر
السبت 20 فبراير 2021 - 17:38

الخلفي يرفض حقد الجزائر

صوت وصورة
توظيف مغاربة في وضعية إعاقة
السبت 20 فبراير 2021 - 16:33

توظيف مغاربة في وضعية إعاقة

صوت وصورة
تلقيح أطر طبية ببني ملال
السبت 20 فبراير 2021 - 15:35

تلقيح أطر طبية ببني ملال

صوت وصورة
توأم يعيش بقلب واحد
السبت 20 فبراير 2021 - 14:31

توأم يعيش بقلب واحد

صوت وصورة
غضب شعبي بالفنيدق
السبت 20 فبراير 2021 - 13:30

غضب شعبي بالفنيدق

صوت وصورة
منع وقفة طلبة التمريض
السبت 20 فبراير 2021 - 12:03

منع وقفة طلبة التمريض