الخياري: تقنين "القنب" لا يعني الاتجار بالمخدرات .. والكيف يُغْني "الخماس"

يقلل شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”، من مخاوف إمكانية استعمال تقنين القنب الهندي من طرف بارونات المخدرات لتبييض الأموال، معتبرا أن عملية التبييض يمكن أن تتم بالأعمال المشروعة، مثل الاتجار بالعقارات والسيارات والخضر والفواكه.

وضمن حلوله ضيفا على برنامج “نقاش في السياسة” الذي يبث على منصات هسبريس في “فايسبوك” و”يوتيوب”، سجل الخياري أنه “لا وجود لرابط بين تبييض الأموال وتقنين ‘الكيف’ لأغراض مشروعة، في ظل وجود قانون وأجهزة تحارب تبييض الأموال، سواء في ‘الكيف’ أو في غيره”، مؤكدا أنه “لا يمكن القول كذلك إن التقنين يمنح أرضية للاتجار بالمخدرات”.

وفي المقابل شدد المتحدث على أن التقنين لا يمكن أن يقضي بشكل كلي على التهريب، كما أن سوق “الكيف” الموجه للاستعمال الترفيهي عبر العالم سوف يرتفع، مبرزا أن “الوضع الحالي ممنوع، ولا حل أمام المزارعين سوى دخول مجال التقنين باعتباره الحل الوحيد للخروج من حالة الإجرام التي يوجدون فيها اليوم”، وفق تعبيره.

الخياري، الذي يعد أول مطالب بتقنين “الكيف” بالمغرب، يرى أن سجنه لمدة ثلاث سنوات، التي قلصت لسنتين وثلاثة أشهر بعد عفو الملك محمد السادس عنه، جاء بسبب دعوات إلى تقنين “الكيف”، التي أزعجت من وصفهم بـ”الأقزام”، موردا: “لم يتقبلوا ما وصلت إليه في حينه في ملف القنب”.

وجوابا عما يثار بشأن عدم استفادة المزارعين من التقنين، وأنهم سيتحولون لخماسة، قال المتحدث ذاته إن دراسة الجدوى التي كشفت عنها وزارة الداخلية تشير إلى أن المزارع سيحصل في المعدل على حوالي 11 مليون سنتيم سنويا، إذ سيرتفع ما يحصل عليه من 3 في المائة حاليا إلى 12 في المائة من رقم المعاملات بعد التقنين، مضيفا: “ما كرهتش نكون خماس بـ110 ألف درهم سنويا”.

كما شدد الفاعل المدني على أن الفلاح ستكون له تعاونية خاصة به، وزاد: “نطالب بأن تمنح له إمكانية التصنيع على مستوى الكيف الصناعي”، مبرزا أن “الكيف الصناعي لا يخضع للمراقبة بأي شكل من الأشكال، وبالتالي يمكن العمل عليه بشكل حر، لكن لا يمكن إنشاء شركات للأدوية، وهذا أمر طبيعي”.