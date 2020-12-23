الداخلة تحظى بأكبر حصة من الأوعية العقارية العمومية الموجهة للاستثمار

عبأت الدولة خلال النصف الأول من السنة الجارية ما مجموعه 4064 هكتاراً من الرصيد العقاري لفائدة المشاريع الاستثمارية في مختلف جهات المملكة، وكانت لجهة الداخلة – وادي الذهب حصة الأسد من المساحة الإجمالية.
وحسب مٌعطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذا الرصيد خُصص لإنجاز 120 مشروعاً بمبلغ استثماري ناهز 6 مليارات درهم وإحداث 6237 منصب شغل.
واستحوذت جهة الداخلة وادي الذهب على 50 في المائة من عدد المشاريع الاستثمارية التي عبأت الدولة لها رصيداً عقارياً، تليها جهة العيون – الساقية الحمراء بنسبة 28.3 في المائة.
وعلى مستوى المساحة المعبأة، تم تخصيص 96 في المائة منها لفائدة جهة الداخلة – وادي الذهب، فيما قلت المساحة المخصصة للجهات الأخرى عن 1 في المائة.
ومن حيث مبلغ الاستثمار، استفادت ثلاث جهات (الداخلة – وادي الذهب، الدار البيضاء – سطات، كلميم – واد نون) من 87 في المائة من الاستثمارات؛ فيما سجلت أقل استفادة على مستوى درعة تافيلالت، بما نسبته 0.3 في المائة، والرباط بنسبة 0.8 في المائة.
وأخذاً بعين الاعتبار مُؤشر مناصب الشغل المحدثة بفضل هذه الاستثمارات، فإن ثلاث جهات استفادت من 55 في المائة من إجمالي المناصب، وهي جهة الداخلة وادي الذهب وجهة سوس وجهة العيون.
واستحوذت ثلاثة أنشطة قطاعية على 66 في المائة من المشاريع الاستثمارية المصادق عليها برسم النصف الأول من السنة الجارية، وهي الخدمات والسياحة والصناعة الفلاحية.
جدير بالذكر أنه طبقاً للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية، يُخول للجن الجهوية للاستثمار إجراء تقييم جهوي للمشاريع الاستثمارية، وتعمل على البت في طلبات اقتناء أو كراء الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة.
أما في ما يخص تعبئة العقار في إطار مُخطط المغرب الأخضر، في إطار الشراكة الفلاحية بين القطاعين العام والخاص، فأشارت مُعطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أنه تم التوقيع على 13 اتفاقية في إطار الشراكة الفلاحية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وهمت الاتفاقيات سالفة الذكر مساحة تُقدر بـ637 هكتاراً، ومبلغاً استثمارياً يصل إلى 155 مليون درهم، سيمكن من خلق 394 منصب شغل.
وكان لجهة الرباط سلا القنيطرة نصيب الأسد من حصة الاتفاقيات الاستثمارية الفلاحية، إذ بلغ عددها 4 على مساحة تُناهز 407 هكتارات بمبلغ 117 مليون درهم لخلق 199 منصب شغل.
واستحوذ قطاعان فلاحيان على مُعظم المساحة الإجمالية المعبأة؛ ويتعلق الأمر بكل من زراعة الأشجار المثمرة وزراعة أشجار الزيتون.
يجب الحدر من مافيا العقار . لأن جهة الصحراء منطقة جد حساسة و يمكن أن تكون لها عواقب إدا ما كان هناك تلاعب على الناس . و السلام
شكرا هسبريس
الجهة المحكورة والتي تعتبر اكبر اقليم في جهة مراكش اسفي لا زالت تعاني العنصرية والتهميش والحصار رغم دورها في الناتج الخام الدي تساهم به من استغلال للمعادن الهب والفضة والغاز في المستقبل والفلاحة لم تلق اي اهتمام من المسؤولين للنهوض بها وجعلها قطبا لموقعها الاسنراتيجي بين اكبر المدن السياحية وهي الاقرب اليهم مراكش الصويرة اغادير
بعد خمس سنوات الداخلة ستكون مدينة عالمية و كذلك سيتم إعادة بناء مدينة الكويرة .
نرجو من هسبريس تقديم برامج حول الوعاء العقاري الموجد في جنوب المغرب (الصحراء) سواءا من طرف العمران الجنوب او القطاع الخاص خصوصا وانه هناك فئاة لازالت تعتقد ان الارض بالمجان هناك..والتعريف بالمنتوج سواءا سكني مهني صناعي او سياحي…فسكان الداخل يجهلون اهميته من حيث موقعه الاقليمي والاستراتيجي المهم، فطرفاية تبعد عن جزر الكناري الاسبانية ( التي تستقطب لوحدها 15 مليون سايح سنويا) ب 95 klm. ، والمنطقة الجنوبية كاملة تقع في مستوى طرق التبادل الافريقي وهدا المعطى كفيل بتغيير النضرة النمطية.
تقديم روبورتاجات عن اثمنة البقع في مناطقنا الجنوبيية كفيل باستطاب وافدين جدد ادا علمنا ان المنطقة تزخر بمؤهلات سمكية هائلة، مناخ دو جودة عالية، ووعاء عقاري شاسع..
ادا كانت الاثمنة في المتناول حتما ستدفع بالشباب بالاستقرار والعمل هناك….
إلا كانت هده المشاريع العقارية كما تلك الشقق الشعبوية العشوائية الشعبية فمن الأحسن إعادة هيكلة الأفكار الهيكلية الهالكة أصلا.
تخصيص اراضي للمستثمرين لتشجيعهم على بناء مشاريع اقتصادية، امر جيد جدا، إلا أنه يجب ان يواكب ببناء وحدات سكنية إجتماعية تتوفر فيها كل ظروف الحياة الجيدة وكذا مرافق عمومية متطورة مثل المدارس العليا وجامعات ومرافق الترفيه والرياضة والتطبيب من مستوى عالي لاستقطاب اليد العاملة والكفاءات من الشباب من المدن الشمالية لتحفيزها للاستقرار النهائي لاعمار مدننا الجنوبية بدل من التفكر في “الحريق”
فكما تسعى الدولة لتحفيز اصحاب المال للاستثمار في مدننا الجنوبية، فيجب عليها ايضا ان تخلق ظروف جذب واستقطاب الشباب من كافة مدن وقرى المغرب من خلال توفير ظروف سكن جيدة بشروط ميسرة ومرافق حيوية ترفيهية مناسبة تساعدهم على الرفع من مردودية وجودة عملهم وتخيفض كلفة منتوجاتهم،
هكذا يمكن ان نجسد شعار “رابح رباح” المستثمرين سيكسبون بني تحتية جيدة وكفاءاة عالية ومنتوج عالي الجودة بتكلفة منخفضة، ونحن سنكسب مناصب شغل لشبابنا في ظروف جيدة واعمار مدننا.
مجهودات لاباس بها وخطوة اجابية للامام تتجه لتطوير المنطقة . لاكن انا وغيري من العاطلين عن العمل بعد سنوات من الدراسة وتقدم العمر ومن ابناء المنطقة هل لنا نصيب من هذه الوظاءف التي ستخلق لاحقا ؟ قطعا لا . وهذا بالتجربة لاسباب منطقية وهيكلية وبطبيعة ونوع الوظيفة والقطاع الذي سيحتاج لليد العاملة.
و يبقى الشرق في الهامش. أظن أن الرباط تنتظر من الشرق أن ينتفظ حتى تستفق بأن هناك مغاربة في الشرق.
درعة تافيلالت 0,3 أليس هذا تكريس المغرب النافع، أفقر جهة تحظى بحجم استثمار هو الأقل وطنيا
واش كتكلمو على شي داخلة اخرة حيت انا من سكانها من 87 مكاين لا ستثمار لا عقار لكرا غاااالي والاراضي فاص وحد واصلة 24 مليون وبعييييد على جميع المرافق الاساسية ولي رخاص راه باقيلهم سنين وسنين متجهزوش زيد العمران تترامة على اراضي الغير معرفتش علاياش كتهضرو
هي مجرد أرقام وهمية الغرض منها القضاء على الرصيد العقاري للمدينة بإعطاء الأراضي لخدام الدولة والمستثمرين الوهميين ومؤسسات عقارية كبرى كالعمران وعقار الشرق والشعبي للإسكان,,,, بينما ليس هناك اي انعكاس للأمر على الساكنة لأنها مشاريع على الورق. السومة الكرائية مرتفعة والأراضي المجهزة للبناء جد نادرة, نحن نطالب بتنمية حقيقية أما تفويت الرصيد العقاري للجهة لا يساهم إلا في تنمية جيوب البعض ممن نعرفهم جيدا. لم تشهد الجهة من قبل سطوا على رصيدها العقاري المملوك للدولة كما شهدته مؤخرا. لا حول ولا قوة إلا بالله
اين هي شعارات محاربة الفوارق و المغاربة سواسية و كلام السياسة الفارغ افقر جهة لم تجهز بطريق سريع رغم وجود اكثر من 1.6 مليون مواطن “مغربي” بجهة درعة تافيلالت و في الصحراء لم يتجاوز 500 الف نسمة تجهز طريق سريع طوله 1100 كيلومتر و في الاستثمارات حضيت الصحراء باضعاف ما حضية به درعة تافيلالت اي هي المساوة اي هي محاربة الفوارق ؟؟؟ هل درعة تافيلالت لم تعد من المغرب؟؟؟ ام ان الرباط لا يحسبنا مواطنين؟ هل يجب ان نخرج لشارع او نطالب بالاستقلال لتتحقق مطالبنا؟