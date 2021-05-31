"الداخلية" تبرئ "الأحرار" من الاستغلال السياسي للإحسان العمومي

برأت وزارة الداخلية حزب التجمع الوطني للأحرار من التوظيف السياسي لعمليات التضامن الإحساني، وذلك بعد الجدل الذي أثير سابقاً من قبل تنظيمات سياسية حول استغلال “قفة رمضان” من قبل “الحمامة”.
وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول “التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني”، إن المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد أنه “لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بمبادرة للإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف وغيره”.
وشدد الوزير المنتدب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، على أن هذه المبادرات “تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدات في مناسبات مختلفة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عملية الإحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر وحماية التقاليد العريقة للمغاربة، وضمان عدم توظيف هذه العمليات السامية في أي استغلال كيفما كانت طبيعته.
وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بأن السلطات العمومية تحرص على تأطير جميع أنواع الإحسان الخيري، وذلك حرصا على تحقيق هذه المبادرات النبيلة أغراضها، وضمان عدم استغلالها في أي أهداف سياسية.
وطالب نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية بضرورة فتح تحقيق مع بعض الجمعيات التي تتوفر على الملايين بل الملايير، معتبرا أن ذلك “يؤثر على العملية الانتخابية”. لكن الوزير بوطيب نفى صحة ذلك وقال: “ملايير الدراهم ماكيناش”.
واتهم فريق حزب العدالة والتنمية، في سؤاله، حزب التجمع الوطني للأحرار، دون ذكره بالاسم، بـ”استغلال المال ومعطيات شخصية للمحتاجين في تسجيل مواطنين في الحزب”، مشيرا إلى أن “شاحنات قامت بتفريغ حمولتها في أحياء أمام الجميع”.
واستغرب فريق “البيجيدي” بمجلس النواب هذه الممارسات، في وقت رفض التجمع الوطني للأحرار سابقا توزيع “حكومة البيجيدي” دعما مباشرا لفائدة الفئات الهشة. واتهم “إخوان العثماني” وزارة الداخلية بالضلوع في اتخاذ بعض رجال السلطة موقف “الحياد السلبي”، إذ يرخصون للبعض بالقيام بالإحسان العمومي مقابل الرفض لطرف آخر.
ورفض فريق التجمع الدستوري بالغرفة الأولى هذه الاتهامات، وقال إن حزب العدالة والتنمية، دون ذكره بالاسم، هو التنظيم السياسي المعروف في المغرب بـ”تجييش جمعياته واستغلال الإحسان العمومي”، متسائلاً: “من له حركة تستغل الجنائز وتستغل باعة متجولين لصالح حزب معين؟”.
واتهم “الأحرار” حليفه في الحكومة “العدالة والتنمية” بـ”استغلال قفف رمضان وتوزيع بونات الشركة التركية ‘بيم’ على مواطنين”، وزاد أن “هناك جمعيات محسوبة على حزب معين تستفيد من المال العام، ولها تمويلات من الخارج”، مشيرا إلى أن “فيديوهات البيضاء تبين في النهاية أن وراءها أحزاب أخرى”.
شخصيا لست مع اي حزب. لكن ما راح هو ان حزب يعطيك الففة واخد نسخة من بطاقات التعريف واحد نفسك محزب. كيف ولمادا؟ عادل هو السؤال الدي على الداخلية تفسيره.
التجمع الوطني للأحرار ينافس بقوة في الانتخابات المقبلة
اذا اردتم ان تحسنو الى الناس اعطوهم حقهم من ثروة بلادهم حتى هم مواطنون ولهم الحق في بلادهم وليس لاجئون عندكم حتى تتصدقو عليهم كأنهم عبيدكم الا تستحيون من انفسكم
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
عن اي معطيات تتحدث؟ اغلب المستفدين من قفة رمضان توصلوا برسائل تؤكد لهم انهم اصبحوا اعضاء بالحزب المعلوم.
يجب ان تقوم لجنة محايدة، اي ليس لها اي ارتباط لا بالداخلية ولا بحزب الحمامة لكي يعرف الشعب الحقيقة، ان الامر خطير جدا.
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
أتمنى من كل الاعضاء المشرفين على هاذ المؤسسة انهم يستمرو في العمل لي كا يقومو به بمساعدة المحتاجين و الوقوف معهم في زمن قلت فيه المساعدة للاسف .
مؤسسة جود للتنمية مؤسسة رائدة في الأعمال التنموية و أنموذجا يحتذى به في المجال الاجتماعي بالمغرب
تدخلات كثيرة واعمال كبرى قدمتها المؤسسة قبل سنوات …
هذا المجهود الكبير مع اقتراب موعد الانتخابات لابد أن يزعج السياسيين بشكل أو بآخر و باختلاف الوانهم السياسية لأن العمل الذي قدمته المؤسسة يظاهي اعمال مؤسسات تاخد من أموال الدولة الكثيرة و لم تستطع أن تقدم الاضافة التي قدمتها المؤسسة
فلايمكننا اليوم إلى أن شجيع هذه المؤسسة التي نعتبرها مدرسة في المجال الاجتماعي بالمغرب تتواجد في كل أنحاء المغرب انطلاقا من الجهات وصولا إلى الدواوير بأعمال نوعية ومهمة غيرت واقع العديد من الساكنة نحو الأفضل
و يبقى السؤال المطروح لماذا تم إقحام مؤسسة جود في هذا الصراع السياسي و هذه الظرفية بالذات؟ مع العلم ان المؤسسة كانت تشتغل بنفس الوثيرة أو أقل في هذه الظرفية بسبب تأثير الجائحة ؟
أتمنى من كل الاعضاء المشرفين على هاذ المؤسسة انهم يستمرو في العمل لي كا يقومو به بمساعدة المحتاجين و الوقوف معهم في زمن قلت فيه المساعدة للاسف .
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
موسسة جود للتنمية هي تلك الشجرة المتمرة التي غطت تمارها ارجاء الوطن الحبيب ونوه بمجهوداتها كل مهتمة بالتنمية ولا ينكر خيرها الا جاحد .
أحسن حاجه كتفرحك و كتخليك أنك تكمل الدراسه ديالك هي المنح لي كتقدم عن جدارة و استحقاق لبعض الطلاب و في نفس الوقت أسرهم من الدخل الهش ، و حنا بدورنا كنشكرو مؤسسة جود على المجهودات الجبارة و على المبادرات لي كتقوم بيها
انا كنحيي هاد المؤسسة على المجهودات ديالها و المواكبة ديالها للمواطن البسيط حتا يوقف على رجليه ،بالعكس خاصنا نشجعو بحال هاد المؤسسات
مرسسة جود مؤسسة تشتغل مع المواطنين البسيط و يجب تشجيعها على الاستمرار و تركها بعيدا على السياسة
موسسة جود للتنمية هي تلك الشجرة المتمرة التي غطت تمارها ارجاء الوطن الحبيب ونوه بمجهوداتها كل مهتمة بالتنمية ولا ينكر خيرها الا جاحد .
احسن حاجه نقدر نقول في حق هاد المؤسسة المسمات جود و خصوصا لصاحب المؤسسه الله يكثر من امثالك و يجازيك بالخير لأنو بفضلكم قدمتو يد المساعده و ساهمتو فأي حاجه فيها خير لهاد البلاد
الداخلية تكيل بمكيالين وكل ذلك في سبيل أن يصل أخناتوش الى رأس الوزارة الأولى والكل يعرف الاستغلال السياسي لقمة رمضان من طرف الأحرار وكذا استغلال الوزارة والمشاريع الملكية للدعاية الانتخابية
مؤسسة جود مؤسسة الكرم والعطاء كتعاون الشباب فجميع الميادين وكان يد حنونة فجائحة كورونا وفقهم الله لما هو خير
شخصيا كنفتخر بهاد المؤسسة اللي كتشتغل ضمن واحد النطاق اللي المغاربة فعلا محتاجين ليه، و كنزيد نشجعها على المبادرات الطيبة اللي كدير
مؤسسة جود تضمن اطر وشباب جبلت قلوبهم على حب الخير والعمل التطوعي استطاعة في طرف وجيز تحقق العديد من المنجزات التنموية في مختلف المجالات اشتغلت على دعم كل ما هو تقافي من خلال المساهمة في العديد من الاعمال الفنية والانتاجية ودعمت اكبر التتطاهرات الفنية .
كفاكم مغالطات المؤسسة كنعرفو تاريخها من زمان يعني مكاين لاش أنكم تخلقوو اكاذيب لغرض ماا
مؤسسة جود تضمن اطر وشباب جبلت قلوبهم على حب الخير والعمل التطوعي استطاعة في طرف وجيز تحقق العديد من المنجزات التنموية في مختلف المجالات اشتغلت على دعم كل ما هو تقافي من خلال المساهمة في العديد من الاعمال الفنية والانتاجية ودعمت اكبر التتطاهرات الفنية .
هذه المؤسسة معروفة و غنية عن التعريف بمبادراتها البناءة و اللي حنا كمغاربة خاصنا نشجعو بحال هاد المؤسسات اللي لاعبين واحد الدور كبير فالتنمية
مؤسسات جود كتشتغل في العمل الخيري 5سنة هادي وكتعاون المغاربة المحتاجين و فكات العزلة على بزاف ديال القرى
مؤسسة جود تضمن اطر وشباب جبلت قلوبهم على حب الخير والعمل التطوعي استطاعة في طرف وجيز تحقق العديد من المنجزات التنموية في مختلف المجالات اشتغلت على دعم كل ما هو تقافي من خلال المساهمة في العديد من الاعمال الفنية والانتاجية ودعمت اكبر التتطاهرات الفنية .
متنساوش بلي مؤسسة جود كانت كتقدم يد العون فعز أزمة كورونا اذن بلى متربطو شي بشي
برأت وزارة الداخلية حزب التجمع الوطني للأحرار من التوظيف السياسي لعمليات التضامن الإحساني…
وجهان لعملة واحدة كلكلم سواسية والعاقل اللبيب يعلم من يتحكم ويسير البلاد …
مقاطعون للإنتخابات
Personnellement je suis fier de cette fondation et je suis reconnaissant pour tout leurs soutiens et initiatives.
مؤسسة جود كتشتاغل في العمل الخيري 5سنوات هادي وكتعاون المغاربة المحتاجين وفكات العزلة عن مجموعة من القرى
*** عندما يكون لدينا مواطن أو مؤسسة او جمعية او حتى حزب ،يعمل بجد ويحقق نتاىج جيدة ، عوض تشجيعه ، واخده كمثال و تجربة ناجحة ،ليستفيد منها الجميع ، يعمل البعض وللاسف على تشويه سمعته و محاربته ، انهم اعداء النجاح من ، يقومون بدلك …و هاته مشكلة مازلنا تتخبط فيها داىما … وباسف شديد …
حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة
جود هي رمز للمؤسسات الخيرية والتنموية الوطنية اللي عندها مصداقية و هدشي اللي تيصدع البعض و دايرين عليها حملة.
مؤسسة جود كتقوم يوميا بمجموعة من الانشطة الخيرية لي مدة ديالها أكثر من 5 سنوات ، وهاد الهجوم كامل ما إلا ضريبة نجاح جود
انا شخصيا كنشجع الأعمال اللي كدير هاد المؤسسة،فهي كتدير مجموعة من الأعمال الاجتماعية و كتمول مجموعة من المشاريع البسيطة باش تضمن العيش الكريم للمواطن.
مؤسسة جود قامت بمجموعة من الانشطة الخيرية وهدا مايقارب 5سنوات واكثر الله ايجازيهم بخير والله اكثر من امثال مؤسسات مثل جود قول وفعل
مؤسسة جود لها تاريخ في العمل التضامني و الانساني و يجب تشجيعها على الاستمرار و ابعدها على الحسابات السياسية
حنا تنعرفو اخنوش، و تنعرفوا جود و تنعرفو الاحرار و تنعرفو بلادنا المغرب.. متحتاجوش الاشاعة
مؤسسة جود خدمت المجتمع بأعمال خيرية فجميع المجالات كصحه ، الخدمات الاساسيه ، البنيات التحتية ، مساعدة الطبقه الهشة .. إلا غير دالك ، يعني عوض متشجعوو و تفتاخروا بها كفاعلة خير كطبقو العكس كتهرسو و تخلقو اشاعات
شخصيا كنفتخر بهاد المؤسسة اللي كتشتغل ضمن واحد النطاق اللي المغاربة فعلا محتاجين ليه ، و كنزيد نشجعها على المبادرات الطيبة اللي كدير.
هذا المؤسسة 5 سنة هادي باش كتعاون المحتاجين و الضعفاء في كنتو شحال هادي و شنو قدمتو لمغاربة في هاد الأزمة ديال كورونا
المغرب محتاج لهاد النمادج ديال المؤوسسات كون كانو بكثرة البلد بخير و غتنقص البطالة
الناس اللي خايفين من الدعم ديال جود للفقراء.. مداروش خدمتهم و زادو فيه بأنهم يبخسون الناس اشياءهم
عجيب في هدا الزمن لي ولينا نشوفو اعمال خيرية ولاو كيحاربوها بالأكاذيب و الإشاعات الله يسمح ليكم
مؤسسة جود غنية عن التعريف فحنا عشنا معاها عدة تجارب و منها تجارب شخصية في كل مايتعلق بالمبادرات و أعمال الخير
مؤسسة جود قامت بدورها كمساعدة للناس البسطاء شحال من شباب عونات فقرايتهم شحال من دوار عاونات بتزويدهم بالماء و الكهرباء وبلا متخلطو شي فشي ادخلو صراعاتكم السياسية
بحال هاد المؤسسات لخصنا نشجعو فهي ممقتصراش على القفف وانما مشاريع تنموية كبرى تزويد الدواوري بالماء الصالح للشرب فك. العزلة بناء مستوصفات القرب وبناء ملاعب القرب وتجهيز اقسام التعليم الاولي من غير الانشطة الفنية والثقافية هدشي شكون دارووو من غير مؤسسة جود
مؤسسة جود 5 سنين و هي كاينة و شخصيا متبع الأعمال ديالها و الجمعية ديالي استفدت من عندهم مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين
مؤسسة جود معروفة بتشجيعها الدائم و المتواصل رغم كيد الكائدين ، كفاكم اقحامكم لها في صراعاتكم و اكاذيبكم
هبط تخدم هبط تخدم هبط تخدم احسن جواب لهؤلاء الخائفين من جود اخنوش
هاد المؤوسسة كينا 5 سنوات وعاونات بزاف د الناس الله بكتر خيرها ، الانتماء السياسي لا يهمنا
بفضل مؤسسة جود دخلنا الفرحة لقلب العديد من الناس لي ساكنين فدوار ما فيه لا ضوء لا ماء…
حمد لاه مؤسسة جود كنتابعوها هادي سنين ماشي عاد بانت جديدة انا شخصيا استفت منها اكنشكرهم جزاهم الله خيرا
مؤسسة ” جود ” مؤسسه بكل ما تحمله الكلمه ، عطاء و خير و كرم ، واصلووا وفقكم الله لما فيه خير فعملكم جاد و متميز
جود مؤسسة كبيرة عندها إمكانيات باش تدير الخير فالمغاربة.
مؤسسة جود كنعرفوها من شحال هادي تبارك الله عليهم مكلفين بكل ما هو أعمال اجتماعية و كيوقفو مع الناس.
الله يكثر خير هاد المؤسسة .داخلة التاريخ فهاد كورونا تضمنات معنا وستفدت منها انا ولادي من جميع الانشطة ليكتقدم ،الان فضلهم ولدي خدام حيت قراوه ودابا هو لي هازني ويصرف عليا كنشكر ها المؤسسة الله يجزيهم بالخير وكنفتخرو يكونو عندنا فالمغرب مثل هاد المؤوسسات ولا جمعيات خيرية
مؤسسة جود تضمن اطر وشباب جبلت قلوبهم على حب الخير والعمل التطوعي استطاعة في طرف وجيز تحقق العديد من المنجزات التنموية في مختلف المجالات اشتغلت على دعم كل ما هو تقافي من خلال المساهمة في العديد من الاعمال الفنية والانتاجية ودعمت اكبر التتطاهرات الفنية .
اخنوش ممحتاجش لجود باش أكون قاعدة انتخابية.. و هو فعل الخير فيه اصل من جد لجد، هو دابا مزال غادي فنفس الطريقة، عاد المساهمة ديالو الكبيرة فأزمة كورونا ملي ساهم ب 100 مليار سنيتم لفائدة صندوق كورونا. الله اخلف و خلاص
لمادا دائما هدا النقد من اجل النقد ولمادا نرى الجانب الفارغ من الكأس وليس الجانب الممتلئ مؤسسةجود مؤسسة تنموية دات طابع اجتماعي هدفها النهوض باوضاع الفئة المتضررة من المجتمع ولا علاقة لها بالعمل السياسي ونتمنى الا نقحم متل هده المؤسسات الخيرية في صراعات سياسية وابعادها عن مسارها خلو لبغا اخدم ادير خدمتو بلا انتقادات
مؤسسة جود غنية عن التعريف و كنتمناو ليها كل التوفيق و عشنا معاها تجارب واقعية، دائما كتمد يد المساعدة للمحتاجين و الجمعيات.
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث
الهدف من مؤسسة جود للتنمية خلق مجتمع مدني قوي ونشيط من اجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين وبناء مسقبل افضل ومغرب افضل وقد نجحت في دالك ونفتخر بها وأتبتات حضورها ونجاحها في هده الجائحة برافو
الإحسان السياسي هو الذي سيكسر العزوف عن الانتخابات وهي سنة محمودة دأبت عليها الاحزاب في كل استحقاق انتخابي وتكون بمباركة وزارة الداخلية. فلا داعي لحجب الشمس بالغربال. فلولا استعمال المال والإحسان فلن تتجاوز نسبة المشاركة 5٪
مؤسسة جود قايمة بالواجب ديالها حيت امتد عملها ليشمل المجال الصحي من خلال تقديم الدعم لكل المبادراة الاجتماعية التي تروم للتخفيف على المرضي من عبئ المسؤلية
جود دارت خدمة اللي مقدرتش تديرها PAM و PPS و ISTI9LAL مجموعين
كفاكم من الانقاد لهده المؤسسة الخيرية والوحيدة التي مدت المساعدة للمتضررين من جائحة كرونا بدل منشجعو متل هده الاعمال الخيرية منبقاوش نحطمو هاد الناس بهاد التفهات لمكتستحقهاش
الداخلية ليس محكمة ولا تمثل القضاء، اذا ليس لها الحق في اتهام او تبارك احدا، كما ان الاحرار قاموا بجرم معاقب علي في القانون وكما ان الجرم قامت في حق هذا الحزب وهو النصب واستغلال النفود في حق مواطنين فقراء وعدة شهادات تتبقى داك. نحن في دولة القانون والا فلا حول ولا قوة الا بالله. ادا ارادوا هذا الحزب فعليه ان يدخل الانتخابات بنازهة وشفافبة والا سنعود للعهد القديم وها لا يخدم بلادنا الحبببة
الهدف من مؤسسة جود للتنمية خلق مجتمع مدني قوي ونشيط من اجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين وبناء مسقبل افضل ومغرب افضل وقد نجحت في دالك ونفتخر بها وأتبتات حضورها ونجاحها في هده الجائحة برافو
مؤسسة جود ساهمات بشكل كبير في المجال التنموي ومحاربة الفقر والهشاشة كان هاجسها الاول من خلال خلق تعاقد مع مختلف الجمعيات التي تحمل نفس الاهداف وكان تمرة دلك ان شهدانا تدخل المؤسسة لتعبيد الطرق و انشاء المراكز التربويةوتجهزها بالمعدات الأزمة وان الحديت يطول ونحن بصدد دكر محاسن هده المؤسسة التنموية الخاصة والتي استطاع تغطية جزء من النقص الحاصل في مجموعة من المرافق تجسيد بخطاب الاولوية التي تحث على تظافر جهود كل الفاعلين التنموين وامام كل هدا نجد أن خصوم التقدم والرقي و عشاق الصيد في المياه العكرة يحاولون تبخيس عمل المتطوعين والمتطوعات من اجل كسر عزيمتهم واضعاف ارادتهم.
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب الكفاءات والطاقات.
هاد المؤسسة شحال و هي كدير فالاعمال الخيرية يالاه بانت لدوك صحاب العتلة ولا شنو.
مؤسسة جود لتنمية هي كمؤسسة خيرية ولا علاقة لها بالمجال السياسي وهي تعمل مند 5 سنوات في اطار قانوني في دعم جمعية المجتمع المديني والافراد في التنمية وانهوض في اوضاعهم الاجتماعية
بغينا اكون عندنا واحد 100 جود تكون كلها خدامة في المجال الاجتماعي و التضامني نربحوا حنا و اربحو هما
مؤسسة جود عطاء مستمر و نهر متدفق غايته الاحسان وهدفها العطاء والكرم ،اشتغلت على مر السنوات بعيد عن الرياء واقتحمت كل المجالات .
واش حتى لي باغي إدير الخير متخليو داروري الانتقادات أسيدي حنا مكيهمناش الانتماء السياسي المهم شفنا فيها الخير قرات لينا ولادنا وعاوناتنا كنفتخر بهد المؤوسسة
اقحام جود في صراع سياسي، يأتي بعد أن اتبثت هذه المؤسسة قوتها في العمل الاجتماعي و التضامني
الحمد لله هاد المؤسسة ماشفنا فيهم غير الخير اهادشي لبغاو المغاربة بحال هاد المؤسسة احنى كمغاربة كنشجعوهم
حنا محتاجين بحال هدا الجمعيات لي كتعاون الشباب وكتقدم دعم للنساء هي ورش تنموي ومبادرة فريدة من نوعها .
هاد المؤسسة جود من ديما كدير اعمال خيرية وكتعاون الضعفاء ماد قدمتم انتم لا شي هده المؤسسة تستحق التشجيع بدل اقحامها في صراعات سياسية
هولاء المهاجمين لمؤسسة جود لا يعرفون ان مثل هذه المؤسسات هي التي تحل محل الدولة في كثير من القطاعات التي مازالت بحاجة الى مجهود كبير مثل التعليم بالعالم القروي و الصحة، و توفير الماء الصالح للشرب، و دعم التعاونيات النسوية و غيرها
مؤسسة كتقوم بدور ديالها مند سنين وليس الان شحال من مرة عونو اسر ضعيفة بحتو شوية فلا داعي للانتقدات الفارغة
عفاكم سمعت أن المؤسسة دعمات العديد من المشاريع التنموية في المغرب وعندها القدرة على التواصل مع الجميع من خلال السفراء ديالها .بغيت نعرف المزيد عنكم !؟
قوة جود و مثيلاتها هي انها تستهدف شرائح اجتماعية مهمشة و لا يلتفت إليها احد.
هاد المؤسسة عونات بزاف الطلبة لقدمت لهم يد العون وفكورونا شفت تلاميد وطلبة من اسر معوزة ستفدو وعطاوهم تلفونات باش ادرسو الله اكتر خيرهم
في القديم كان العمل بتويزي اي اجتمعوا ناس واتعونوا مع بعضيتهم ومن داخل قيم تمغربيت خرجات مؤسسة جود للتنمية باش تعاونك انت وأنت وباش تحقق التنمية بشراكة مع القطاعات الوصية.
جود كمؤسسة خيرية دارت بزاف دالحوايج لكنفتاخرو بهم حنا المغاربة معمرنا كنا ضد اي واحد كيدير الخير وهاد المؤسسة مشهود لها بهاد الاعمال الخيرية لكتقوم بها والله اجازي اي واحد على اعمالو
شيء متوقع أن يدافع المخزن عن حزبه المدلل الذي يعمل جاهدا بأن يترأس الحكومة، العربون باين بلا زواق
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
كون غير اكونو مؤسسات اخرين بحال جود كون راه البلاد بخير اعاونو المستضعفين والمحتاجين
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
مؤسسة جود معروف عليها كتقدم المساعدات وتعاون المحتاجين من زمان ماشي جديد عليها وفهد كورونا دارت مجهود مضاعف وهادشي شفناه بعنينا حتى الخير لبغا اديرو ميخلوه
يجب التنويه بعمل حزب التجمع الوطني للأحرار في دعم الشباب و النساء و تشجعيهم على الانخراط في العمل السياسي و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي يضعها هذا الحزب في الشباب و النساء في صنع القرار السياسي و كذا لتعزيز الديمقراطية و التمثيلية الحقة
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق
انا ضد هاد الانتقادات لكتعرض لها مؤسسة جود للتنمية لمن زمان كنعرفوها كتقوم باعمال ديالها التنموية خلوها من هاد الصدعات تيتأنف المسار ديالها الخيري
حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة تعطي دروس في السياسة و نتمنى أن يحقق هذا الحزب نتائج جيدة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لأننا في حاجة ماسة لمثل هؤلاء المنتخبين المحنكيين
حزب التجمع الوطني للاحرار أبان على أنه الحزب المنقذ من الاوضاع و السياسات الفاشلة التي خلفها حزب البيجيدي و قد أبان على هذا من خلال النجاحات التي حققها منتخبه في مختلف المؤسسات المنتخبة
حزب التجمع أبان على حسن نيته و اتهمامه بالمصلحة العامة و ذلك في مجموعة من المناسبات و من مختلف مواقع المسؤولية التي يشغلها وزرائه و منتخبيه
بكل صراحة يبقى حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي يزخر كفاءات وطنية قادرة على تحقيق التغيير الذي ينظروه المغاربة
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن حزب التجمع الوطني للاحرار هو أكثر الاحزاب السياسية اشتغالا و برامجها كلها تصب في مصلحة الوطن و المواطن و يجب أن تعطاه فرصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
القفة هي توزيع الثروة بالعدل بين المواطنين وليس الاحسان اليهم ومن اخد حقه ولم يحسن التصرف فيه واصبح ففيرا في هده الحالة يجب الاحسان اليه اما ان تستغني فءة عن اخرى بدون وجه حق فهدا فساد واحتيال وسرقة ان الله يحب المقسطين اي الدين يعطون ااناس حقوقهم ان القاسطين كانوا لجهنم حطبا اي ان القاسطين هم الدين ياكلون وياخدون حقوق الناس بدون وجه حق