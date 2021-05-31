"الداخلية" تبرئ "الأحرار" من الاستغلال السياسي للإحسان العمومي

"الداخلية" تبرئ "الأحرار" من الاستغلال السياسي للإحسان العمومي
صورة: و.م.ع
الإثنين 31 ماي 2021 - 18:00

برأت وزارة الداخلية حزب التجمع الوطني للأحرار من التوظيف السياسي لعمليات التضامن الإحساني، وذلك بعد الجدل الذي أثير سابقاً من قبل تنظيمات سياسية حول استغلال “قفة رمضان” من قبل “الحمامة”.

وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول “التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني”، إن المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد أنه “لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بمبادرة للإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف وغيره”.

وشدد الوزير المنتدب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، على أن هذه المبادرات “تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدات في مناسبات مختلفة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عملية الإحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر وحماية التقاليد العريقة للمغاربة، وضمان عدم توظيف هذه العمليات السامية في أي استغلال كيفما كانت طبيعته.

وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بأن السلطات العمومية تحرص على تأطير جميع أنواع الإحسان الخيري، وذلك حرصا على تحقيق هذه المبادرات النبيلة أغراضها، وضمان عدم استغلالها في أي أهداف سياسية.

وطالب نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية بضرورة فتح تحقيق مع بعض الجمعيات التي تتوفر على الملايين بل الملايير، معتبرا أن ذلك “يؤثر على العملية الانتخابية”. لكن الوزير بوطيب نفى صحة ذلك وقال: “ملايير الدراهم ماكيناش”.

واتهم فريق حزب العدالة والتنمية، في سؤاله، حزب التجمع الوطني للأحرار، دون ذكره بالاسم، بـ”استغلال المال ومعطيات شخصية للمحتاجين في تسجيل مواطنين في الحزب”، مشيرا إلى أن “شاحنات قامت بتفريغ حمولتها في أحياء أمام الجميع”.

واستغرب فريق “البيجيدي” بمجلس النواب هذه الممارسات، في وقت رفض التجمع الوطني للأحرار سابقا توزيع “حكومة البيجيدي” دعما مباشرا لفائدة الفئات الهشة. واتهم “إخوان العثماني” وزارة الداخلية بالضلوع في اتخاذ بعض رجال السلطة موقف “الحياد السلبي”، إذ يرخصون للبعض بالقيام بالإحسان العمومي مقابل الرفض لطرف آخر.

ورفض فريق التجمع الدستوري بالغرفة الأولى هذه الاتهامات، وقال إن حزب العدالة والتنمية، دون ذكره بالاسم، هو التنظيم السياسي المعروف في المغرب بـ”تجييش جمعياته واستغلال الإحسان العمومي”، متسائلاً: “من له حركة تستغل الجنائز وتستغل باعة متجولين لصالح حزب معين؟”.

واتهم “الأحرار” حليفه في الحكومة “العدالة والتنمية” بـ”استغلال قفف رمضان وتوزيع بونات الشركة التركية ‘بيم’ على مواطنين”، وزاد أن “هناك جمعيات محسوبة على حزب معين تستفيد من المال العام، ولها تمويلات من الخارج”، مشيرا إلى أن “فيديوهات البيضاء تبين في النهاية أن وراءها أحزاب أخرى”.

التضامن الإحساني حزب التجمع الوطني للأحرار فريق العدالة والتنمية وزارة الداخلية

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‫تعليقات الزوار

101
  • تغطية الشمس بالغربال
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:08

    شخصيا لست مع اي حزب. لكن ما راح هو ان حزب يعطيك الففة واخد نسخة من بطاقات التعريف واحد نفسك محزب. كيف ولمادا؟ عادل هو السؤال الدي على الداخلية تفسيره.

    28
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  • رشيد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:11

    التجمع الوطني للأحرار ينافس بقوة في الانتخابات المقبلة

    -56
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  • red1
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:11

    اذا اردتم ان تحسنو الى الناس اعطوهم حقهم من ثروة بلادهم حتى هم مواطنون ولهم الحق في بلادهم وليس لاجئون عندكم حتى تتصدقو عليهم كأنهم عبيدكم الا تستحيون من انفسكم

    66
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  • Medo
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:12

    الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب

    -60
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  • احمد الحنصالي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:12

    عن اي معطيات تتحدث؟ اغلب المستفدين من قفة رمضان توصلوا برسائل تؤكد لهم انهم اصبحوا اعضاء بالحزب المعلوم.
    يجب ان تقوم لجنة محايدة، اي ليس لها اي ارتباط لا بالداخلية ولا بحزب الحمامة لكي يعرف الشعب الحقيقة، ان الامر خطير جدا.

    33
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  • Khalid
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:13

    حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه

    -54
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  • هشام
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:13

    أتمنى من كل الاعضاء المشرفين على هاذ المؤسسة انهم يستمرو في العمل لي كا يقومو به بمساعدة المحتاجين و الوقوف معهم في زمن قلت فيه المساعدة للاسف .

    -37
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  • غزل
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:13

    مؤسسة جود للتنمية مؤسسة رائدة في الأعمال التنموية و أنموذجا يحتذى به في المجال الاجتماعي بالمغرب
    تدخلات كثيرة واعمال كبرى قدمتها المؤسسة قبل سنوات …
    هذا المجهود الكبير مع اقتراب موعد الانتخابات لابد أن يزعج السياسيين بشكل أو بآخر و باختلاف الوانهم السياسية لأن العمل الذي قدمته المؤسسة يظاهي اعمال مؤسسات تاخد من أموال الدولة الكثيرة و لم تستطع أن تقدم الاضافة التي قدمتها المؤسسة
    فلايمكننا اليوم إلى أن شجيع هذه المؤسسة التي نعتبرها مدرسة في المجال الاجتماعي بالمغرب تتواجد في كل أنحاء المغرب انطلاقا من الجهات وصولا إلى الدواوير بأعمال نوعية ومهمة غيرت واقع العديد من الساكنة نحو الأفضل

    و يبقى السؤال المطروح لماذا تم إقحام مؤسسة جود في هذا الصراع السياسي و هذه الظرفية بالذات؟ مع العلم ان المؤسسة كانت تشتغل بنفس الوثيرة أو أقل في هذه الظرفية بسبب تأثير الجائحة ؟

    -34
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  • منال
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:14

    أتمنى من كل الاعضاء المشرفين على هاذ المؤسسة انهم يستمرو في العمل لي كا يقومو به بمساعدة المحتاجين و الوقوف معهم في زمن قلت فيه المساعدة للاسف .

    -32
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  • radia
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:14

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا

    -37
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  • Souad
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:14

    موسسة جود للتنمية هي تلك الشجرة المتمرة التي غطت تمارها ارجاء الوطن الحبيب ونوه بمجهوداتها كل مهتمة بالتنمية ولا ينكر خيرها الا جاحد .

    -37
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  • محمد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:14

    أحسن حاجه كتفرحك و كتخليك أنك تكمل الدراسه ديالك هي المنح لي كتقدم عن جدارة و استحقاق لبعض الطلاب و في نفس الوقت أسرهم من الدخل الهش ، و حنا بدورنا كنشكرو مؤسسة جود على المجهودات الجبارة و على المبادرات لي كتقوم بيها

    -28
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  • Mariam
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:14

    انا كنحيي هاد المؤسسة على المجهودات ديالها و المواكبة ديالها للمواطن البسيط حتا يوقف على رجليه ،بالعكس خاصنا نشجعو بحال هاد المؤسسات

    -29
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  • Walud
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:14

    مرسسة جود مؤسسة تشتغل مع المواطنين البسيط و يجب تشجيعها على الاستمرار و تركها بعيدا على السياسة

     

    -27
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  • Souad
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:14

    موسسة جود للتنمية هي تلك الشجرة المتمرة التي غطت تمارها ارجاء الوطن الحبيب ونوه بمجهوداتها كل مهتمة بالتنمية ولا ينكر خيرها الا جاحد .

    -31
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  • Ahlam
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:14

    احسن حاجه نقدر نقول في حق هاد المؤسسة المسمات جود و خصوصا لصاحب المؤسسه الله يكثر من امثالك و يجازيك بالخير لأنو بفضلكم قدمتو يد المساعده و ساهمتو فأي حاجه فيها خير لهاد البلاد

    -28
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  • محمدين
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    الداخلية تكيل بمكيالين وكل ذلك في سبيل أن يصل أخناتوش الى رأس الوزارة الأولى والكل يعرف الاستغلال السياسي لقمة رمضان من طرف الأحرار وكذا استغلال الوزارة والمشاريع الملكية للدعاية الانتخابية

    33
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  • حميد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    مؤسسة جود مؤسسة الكرم والعطاء كتعاون الشباب فجميع الميادين وكان يد حنونة فجائحة كورونا وفقهم الله لما هو خير

    -30
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  • Hind
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    شخصيا كنفتخر بهاد المؤسسة اللي كتشتغل ضمن واحد النطاق اللي المغاربة فعلا محتاجين ليه، و كنزيد نشجعها على المبادرات الطيبة اللي كدير

    -28
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  • Faty
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    مؤسسة جود تضمن اطر وشباب جبلت قلوبهم على حب الخير والعمل التطوعي استطاعة في طرف وجيز تحقق العديد من المنجزات التنموية في مختلف المجالات اشتغلت على دعم كل ما هو تقافي من خلال المساهمة في العديد من الاعمال الفنية والانتاجية ودعمت اكبر التتطاهرات الفنية .

    -23
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  • خالد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    كفاكم مغالطات المؤسسة كنعرفو تاريخها من زمان يعني مكاين لاش أنكم تخلقوو اكاذيب لغرض ماا

    -20
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  • Faty
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    مؤسسة جود تضمن اطر وشباب جبلت قلوبهم على حب الخير والعمل التطوعي استطاعة في طرف وجيز تحقق العديد من المنجزات التنموية في مختلف المجالات اشتغلت على دعم كل ما هو تقافي من خلال المساهمة في العديد من الاعمال الفنية والانتاجية ودعمت اكبر التتطاهرات الفنية .

    -22
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  • Halima
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    هذه المؤسسة معروفة و غنية عن التعريف بمبادراتها البناءة و اللي حنا كمغاربة خاصنا نشجعو بحال هاد المؤسسات اللي لاعبين واحد الدور كبير فالتنمية

    -21
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  • Fati
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    مؤسسات جود كتشتغل في العمل الخيري 5سنة هادي وكتعاون المغاربة المحتاجين و فكات العزلة على بزاف ديال القرى

    -21
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  • Faty
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    مؤسسة جود تضمن اطر وشباب جبلت قلوبهم على حب الخير والعمل التطوعي استطاعة في طرف وجيز تحقق العديد من المنجزات التنموية في مختلف المجالات اشتغلت على دعم كل ما هو تقافي من خلال المساهمة في العديد من الاعمال الفنية والانتاجية ودعمت اكبر التتطاهرات الفنية .

    -22
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  • Kltouma
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:15

    متنساوش بلي مؤسسة جود كانت كتقدم يد العون فعز أزمة كورونا اذن بلى متربطو شي بشي

    -16
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  • الشايب
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    برأت وزارة الداخلية حزب التجمع الوطني للأحرار من التوظيف السياسي لعمليات التضامن الإحساني…
    وجهان لعملة واحدة كلكلم سواسية والعاقل اللبيب يعلم من يتحكم ويسير البلاد …
    مقاطعون للإنتخابات

    12
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  • Salma
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    Personnellement je suis fier de cette fondation et je suis reconnaissant pour tout leurs soutiens et initiatives.

    -14
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  • Mouna
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    مؤسسة جود كتشتاغل في العمل الخيري 5سنوات هادي وكتعاون المغاربة المحتاجين وفكات العزلة عن مجموعة من القرى

    -15
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  • اعداء النجاح ...
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    *** عندما يكون لدينا مواطن أو مؤسسة او جمعية او حتى حزب ،يعمل بجد ويحقق نتاىج جيدة ، عوض تشجيعه ، واخده كمثال و تجربة ناجحة ،ليستفيد منها الجميع ، يعمل البعض وللاسف على تشويه سمعته و محاربته ، انهم اعداء النجاح من ، يقومون بدلك …و هاته مشكلة مازلنا تتخبط فيها داىما … وباسف شديد …

    -12
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  • sana
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة

    -15
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  • امين
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    جود هي رمز للمؤسسات الخيرية والتنموية الوطنية اللي عندها مصداقية و هدشي اللي تيصدع البعض و دايرين عليها حملة.

    -12
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  • حبيبة
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    مؤسسة جود كتقوم يوميا بمجموعة من الانشطة الخيرية لي مدة ديالها أكثر من 5 سنوات ، وهاد الهجوم كامل ما إلا ضريبة نجاح جود

    -13
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  • Najla
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    انا شخصيا كنشجع الأعمال اللي كدير هاد المؤسسة،فهي كتدير مجموعة من الأعمال الاجتماعية و كتمول مجموعة من المشاريع البسيطة باش تضمن العيش الكريم للمواطن.

    -13
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  • Souad
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    مؤسسة جود قامت بمجموعة من الانشطة الخيرية وهدا مايقارب 5سنوات واكثر الله ايجازيهم بخير والله اكثر من امثال مؤسسات مثل جود قول وفعل

    -13
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  • محمد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    مؤسسة جود لها تاريخ في العمل التضامني و الانساني و يجب تشجيعها على الاستمرار و ابعدها على الحسابات السياسية

    -13
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  • محمد أمين
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    حنا تنعرفو اخنوش، و تنعرفوا جود و تنعرفو الاحرار و تنعرفو بلادنا المغرب.. متحتاجوش الاشاعة

    -11
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  • Khaoula
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:16

    مؤسسة جود خدمت المجتمع بأعمال خيرية فجميع المجالات كصحه ، الخدمات الاساسيه ، البنيات التحتية ، مساعدة الطبقه الهشة .. إلا غير دالك ، يعني عوض متشجعوو و تفتاخروا بها كفاعلة خير كطبقو العكس كتهرسو و تخلقو اشاعات

    -11
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  • Laila
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    شخصيا كنفتخر بهاد المؤسسة اللي كتشتغل ضمن واحد النطاق اللي المغاربة فعلا محتاجين ليه ، و كنزيد نشجعها على المبادرات الطيبة اللي كدير.

    -10
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  • Salma
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    هذا المؤسسة 5 سنة هادي باش كتعاون المحتاجين و الضعفاء في كنتو شحال هادي و شنو قدمتو لمغاربة في هاد الأزمة ديال كورونا

    -10
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  • omar
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    المغرب محتاج لهاد النمادج ديال المؤوسسات كون كانو بكثرة البلد بخير و غتنقص البطالة

    -11
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  • ابتسام
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    الناس اللي خايفين من الدعم ديال جود للفقراء.. مداروش خدمتهم و زادو فيه بأنهم يبخسون الناس اشياءهم

    -10
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  • Ali
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    عجيب في هدا الزمن لي ولينا نشوفو اعمال خيرية ولاو كيحاربوها بالأكاذيب و الإشاعات الله يسمح ليكم

    -10
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  • Amine
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    مؤسسة جود غنية عن التعريف فحنا عشنا معاها عدة تجارب و منها تجارب شخصية في كل مايتعلق بالمبادرات و أعمال الخير

    -11
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  • المغربي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    مؤسسة جود قامت بدورها كمساعدة للناس البسطاء شحال من شباب عونات فقرايتهم شحال من دوار عاونات بتزويدهم بالماء و الكهرباء وبلا متخلطو شي فشي ادخلو صراعاتكم السياسية

    -10
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  • Karima
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    بحال هاد المؤسسات لخصنا نشجعو فهي ممقتصراش على القفف وانما مشاريع تنموية كبرى تزويد الدواوري بالماء الصالح للشرب فك. العزلة بناء مستوصفات القرب وبناء ملاعب القرب وتجهيز اقسام التعليم الاولي من غير الانشطة الفنية والثقافية هدشي شكون دارووو من غير مؤسسة جود

    -10
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  • Nassim
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    مؤسسة جود 5 سنين و هي كاينة و شخصيا متبع الأعمال ديالها و الجمعية ديالي استفدت من عندهم مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين

    -10
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  • Safa
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    مؤسسة جود معروفة بتشجيعها الدائم و المتواصل رغم كيد الكائدين ، كفاكم اقحامكم لها في صراعاتكم و اكاذيبكم

    -9
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  • بدر الدين
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:17

    هبط تخدم هبط تخدم هبط تخدم احسن جواب لهؤلاء الخائفين من جود اخنوش

    -7
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  • karim
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    هاد المؤوسسة كينا 5 سنوات وعاونات بزاف د الناس الله بكتر خيرها ، الانتماء السياسي لا يهمنا

    -9
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  • Zayna
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    بفضل مؤسسة جود دخلنا الفرحة لقلب العديد من الناس لي ساكنين فدوار ما فيه لا ضوء لا ماء…

    -8
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  • مريم
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    حمد لاه مؤسسة جود كنتابعوها هادي سنين ماشي عاد بانت جديدة انا شخصيا استفت منها اكنشكرهم جزاهم الله خيرا

    -8
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  • Lamia
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    مؤسسة ” جود ” مؤسسه بكل ما تحمله الكلمه ، عطاء و خير و كرم ، واصلووا وفقكم الله لما فيه خير فعملكم جاد و متميز

    -8
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  • علي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    جود مؤسسة كبيرة عندها إمكانيات باش تدير الخير فالمغاربة.

    -8
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  • Hamza
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    مؤسسة جود كنعرفوها من شحال هادي تبارك الله عليهم مكلفين بكل ما هو أعمال اجتماعية و كيوقفو مع الناس.

    -8
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  • jamal
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    الله يكثر خير هاد المؤسسة .داخلة التاريخ فهاد كورونا تضمنات معنا وستفدت منها انا ولادي من جميع الانشطة ليكتقدم ،الان فضلهم ولدي خدام حيت قراوه ودابا هو لي هازني ويصرف عليا كنشكر ها المؤسسة الله يجزيهم بالخير وكنفتخرو يكونو عندنا فالمغرب مثل هاد المؤوسسات ولا جمعيات خيرية

    -8
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  • Houda
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    مؤسسة جود تضمن اطر وشباب جبلت قلوبهم على حب الخير والعمل التطوعي استطاعة في طرف وجيز تحقق العديد من المنجزات التنموية في مختلف المجالات اشتغلت على دعم كل ما هو تقافي من خلال المساهمة في العديد من الاعمال الفنية والانتاجية ودعمت اكبر التتطاهرات الفنية .

    -8
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  • عمر الحياني
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    اخنوش ممحتاجش لجود باش أكون قاعدة انتخابية.. و هو فعل الخير فيه اصل من جد لجد، هو دابا مزال غادي فنفس الطريقة، عاد المساهمة ديالو الكبيرة فأزمة كورونا ملي ساهم ب 100 مليار سنيتم لفائدة صندوق كورونا. الله اخلف و خلاص

    -8
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  • سومية
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:18

    لمادا دائما هدا النقد من اجل النقد ولمادا نرى الجانب الفارغ من الكأس وليس الجانب الممتلئ مؤسسةجود مؤسسة تنموية دات طابع اجتماعي هدفها النهوض باوضاع الفئة المتضررة من المجتمع ولا علاقة لها بالعمل السياسي ونتمنى الا نقحم متل هده المؤسسات الخيرية في صراعات سياسية وابعادها عن مسارها خلو لبغا اخدم ادير خدمتو بلا انتقادات

    -8
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  • Chouaib
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    مؤسسة جود غنية عن التعريف و كنتمناو ليها كل التوفيق و عشنا معاها تجارب واقعية، دائما كتمد يد المساعدة للمحتاجين و الجمعيات. 

    -7
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  • جمال
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث

    -7
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  • yassin
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    الهدف من مؤسسة جود للتنمية خلق مجتمع مدني قوي ونشيط من اجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين وبناء مسقبل افضل ومغرب افضل وقد نجحت في دالك ونفتخر بها وأتبتات حضورها ونجاحها في هده الجائحة برافو

    -7
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    الإحسان السياسي هو الذي سيكسر العزوف عن الانتخابات وهي سنة محمودة دأبت عليها الاحزاب في كل استحقاق انتخابي وتكون بمباركة وزارة الداخلية. فلا داعي لحجب الشمس بالغربال. فلولا استعمال المال والإحسان فلن تتجاوز نسبة المشاركة 5٪

    3
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  • Haima
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    مؤسسة جود قايمة بالواجب ديالها حيت امتد عملها ليشمل المجال الصحي من خلال تقديم الدعم لكل المبادراة الاجتماعية التي تروم للتخفيف على المرضي من عبئ المسؤلية

    -8
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  • عبد الله
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    جود دارت خدمة اللي مقدرتش تديرها PAM و PPS و ISTI9LAL مجموعين

    -6
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  • احلام
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    كفاكم من الانقاد لهده المؤسسة الخيرية والوحيدة التي مدت المساعدة للمتضررين من جائحة كرونا بدل منشجعو متل هده الاعمال الخيرية منبقاوش نحطمو هاد الناس بهاد التفهات لمكتستحقهاش

    -8
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  • مواطن
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    الداخلية ليس محكمة ولا تمثل القضاء، اذا ليس لها الحق في اتهام او تبارك احدا، كما ان الاحرار قاموا بجرم معاقب علي في القانون وكما ان الجرم قامت في حق هذا الحزب وهو النصب واستغلال النفود في حق مواطنين فقراء وعدة شهادات تتبقى داك. نحن في دولة القانون والا فلا حول ولا قوة الا بالله. ادا ارادوا هذا الحزب فعليه ان يدخل الانتخابات بنازهة وشفافبة والا سنعود للعهد القديم وها لا يخدم بلادنا الحبببة

    0
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  • ayoub
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    الهدف من مؤسسة جود للتنمية خلق مجتمع مدني قوي ونشيط من اجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين وبناء مسقبل افضل ومغرب افضل وقد نجحت في دالك ونفتخر بها وأتبتات حضورها ونجاحها في هده الجائحة برافو

    -8
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  • Tasnim
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    مؤسسة جود ساهمات بشكل كبير في المجال التنموي ومحاربة الفقر والهشاشة كان هاجسها الاول من خلال خلق تعاقد مع مختلف الجمعيات التي تحمل نفس الاهداف وكان تمرة دلك ان شهدانا تدخل المؤسسة لتعبيد الطرق و انشاء المراكز التربويةوتجهزها بالمعدات الأزمة وان الحديت يطول ونحن بصدد دكر محاسن هده المؤسسة التنموية الخاصة والتي استطاع تغطية جزء من النقص الحاصل في مجموعة من المرافق تجسيد بخطاب الاولوية التي تحث على تظافر جهود كل الفاعلين التنموين وامام كل هدا نجد أن خصوم التقدم والرقي و عشاق الصيد في المياه العكرة يحاولون تبخيس عمل المتطوعين والمتطوعات من اجل كسر عزيمتهم واضعاف ارادتهم.

    -8
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  • نرجس
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب الكفاءات والطاقات.

    -8
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  • Youssef
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:19

    هاد المؤسسة شحال و هي كدير فالاعمال الخيرية يالاه بانت لدوك صحاب العتلة ولا شنو.

    -8
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  • امير
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:20

    مؤسسة جود لتنمية هي كمؤسسة خيرية ولا علاقة لها بالمجال السياسي وهي تعمل مند 5 سنوات في اطار قانوني في دعم جمعية المجتمع المديني والافراد في التنمية وانهوض في اوضاعهم الاجتماعية

    -8
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  • محمد زين الدين
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:20

    بغينا اكون عندنا واحد 100 جود تكون كلها خدامة في المجال الاجتماعي و التضامني نربحوا حنا و اربحو هما

    -8
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  • Donia
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:20

    مؤسسة جود عطاء مستمر و نهر متدفق غايته الاحسان وهدفها العطاء والكرم ،اشتغلت على مر السنوات بعيد عن الرياء واقتحمت كل المجالات .

    -8
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  • mounir
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:20

    واش حتى لي باغي إدير الخير متخليو داروري الانتقادات أسيدي حنا مكيهمناش الانتماء السياسي المهم شفنا فيها الخير قرات لينا ولادنا وعاوناتنا كنفتخر بهد المؤوسسة

    -8
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  • هشام
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:20

    اقحام جود في صراع سياسي، يأتي بعد أن اتبثت هذه المؤسسة قوتها في العمل الاجتماعي و التضامني

    -8
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  • ملاك
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:20

    الحمد لله هاد المؤسسة ماشفنا فيهم غير الخير اهادشي لبغاو المغاربة بحال هاد المؤسسة احنى كمغاربة كنشجعوهم

    -8
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  • Doaa
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:20

    حنا محتاجين بحال هدا الجمعيات لي كتعاون الشباب وكتقدم دعم للنساء هي ورش تنموي ومبادرة فريدة من نوعها .

    -8
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  • اسماء
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:20

    هاد المؤسسة جود من ديما كدير اعمال خيرية وكتعاون الضعفاء ماد قدمتم انتم لا شي هده المؤسسة تستحق التشجيع بدل اقحامها في صراعات سياسية

    -8
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  • خالد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:21

    هولاء المهاجمين لمؤسسة جود لا يعرفون ان مثل هذه المؤسسات هي التي تحل محل الدولة في كثير من القطاعات التي مازالت بحاجة الى مجهود كبير مثل التعليم بالعالم القروي و الصحة، و توفير الماء الصالح للشرب، و دعم التعاونيات النسوية و غيرها

    -8
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  • حميد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:21

    مؤسسة كتقوم بدور ديالها مند سنين وليس الان شحال من مرة عونو اسر ضعيفة بحتو شوية فلا داعي للانتقدات الفارغة

    -8
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  • Wasila
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:21

    عفاكم سمعت أن المؤسسة دعمات العديد من المشاريع التنموية في المغرب وعندها القدرة على التواصل مع الجميع من خلال السفراء ديالها .بغيت نعرف المزيد عنكم !؟

    -7
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  • عصام
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:21

    قوة جود و مثيلاتها هي انها تستهدف شرائح اجتماعية مهمشة و لا يلتفت إليها احد.

    -7
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  • احمد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:21

    هاد المؤسسة عونات بزاف الطلبة لقدمت لهم يد العون وفكورونا شفت تلاميد وطلبة من اسر معوزة ستفدو وعطاوهم تلفونات باش ادرسو الله اكتر خيرهم

    -7
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  • Reda
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:21

    في القديم كان العمل بتويزي اي اجتمعوا ناس واتعونوا مع بعضيتهم ومن داخل قيم تمغربيت خرجات مؤسسة جود للتنمية باش تعاونك انت وأنت وباش تحقق التنمية بشراكة مع القطاعات الوصية.

    -7
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  • اشرف
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:22

    جود كمؤسسة خيرية دارت بزاف دالحوايج لكنفتاخرو بهم حنا المغاربة معمرنا كنا ضد اي واحد كيدير الخير وهاد المؤسسة مشهود لها بهاد الاعمال الخيرية لكتقوم بها والله اجازي اي واحد على اعمالو

    -8
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  • العام زين
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:22

    شيء متوقع أن يدافع المخزن عن حزبه المدلل الذي يعمل جاهدا بأن يترأس الحكومة، العربون باين بلا زواق

    4
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  • حمزة الروداني
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:22

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن

    -9
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  • ابراهيم
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:22

    كون غير اكونو مؤسسات اخرين بحال جود كون راه البلاد بخير اعاونو المستضعفين والمحتاجين

    -5
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  • هشام
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:23

    حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة

    -6
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  • كريم
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:23

    مؤسسة جود معروف عليها كتقدم المساعدات وتعاون المحتاجين من زمان ماشي جديد عليها وفهد كورونا دارت مجهود مضاعف وهادشي شفناه بعنينا حتى الخير لبغا اديرو ميخلوه

    -6
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  • حسن
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:23

    يجب التنويه بعمل حزب التجمع الوطني للأحرار في دعم الشباب و النساء و تشجعيهم على الانخراط في العمل السياسي و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي يضعها هذا الحزب في الشباب و النساء في صنع القرار السياسي و كذا لتعزيز الديمقراطية و التمثيلية الحقة

    -6
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  • الصحراوي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:24

    من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق

    -7
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  • امل
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:24

    انا ضد هاد الانتقادات لكتعرض لها مؤسسة جود للتنمية لمن زمان كنعرفوها كتقوم باعمال ديالها التنموية خلوها من هاد الصدعات تيتأنف المسار ديالها الخيري

    -6
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  • عبد المجيد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:24

    حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي

    -7
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  • عبد العالي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:25

    حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة تعطي دروس في السياسة و نتمنى أن يحقق هذا الحزب نتائج جيدة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لأننا  في حاجة ماسة لمثل هؤلاء المنتخبين المحنكيين

    -7
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  • حكيم
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:25

    حزب التجمع الوطني للاحرار أبان على أنه الحزب المنقذ من الاوضاع و السياسات الفاشلة التي خلفها حزب البيجيدي و قد أبان على هذا من خلال النجاحات التي حققها منتخبه في مختلف المؤسسات المنتخبة

    -6
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  • أحمد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:26

    حزب التجمع أبان على حسن نيته و اتهمامه بالمصلحة العامة و ذلك في مجموعة من المناسبات و من مختلف مواقع المسؤولية التي يشغلها وزرائه و منتخبيه

    -7
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  • طارق
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:26

    بكل صراحة يبقى حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي يزخر كفاءات وطنية قادرة على تحقيق التغيير الذي ينظروه المغاربة

    -6
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  • سهيل
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:27

    لا أحد يمكنه أن ينكر بأن حزب التجمع الوطني للاحرار هو أكثر الاحزاب السياسية اشتغالا و برامجها كلها تصب في مصلحة الوطن و المواطن و يجب أن تعطاه فرصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

    -6
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  • عادل
    الإثنين 31 ماي 2021 - 18:40

    القفة هي توزيع الثروة بالعدل بين المواطنين وليس الاحسان اليهم ومن اخد حقه ولم يحسن التصرف فيه واصبح ففيرا في هده الحالة يجب الاحسان اليه اما ان تستغني فءة عن اخرى بدون وجه حق فهدا فساد واحتيال وسرقة ان الله يحب المقسطين اي الدين يعطون ااناس حقوقهم ان القاسطين كانوا لجهنم حطبا اي ان القاسطين هم الدين ياكلون وياخدون حقوق الناس بدون وجه حق

    0
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