الداخلية تحرج "البيجيدي" بدراسة جدوى تقنين "الكيف" لأغراض مشروعة

أحرجت وزارة الداخلية حزب العدالة والتنمية بعدما كشفت عن مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير القنب الهندي في المغرب؛ وذلك في جلسة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء.
وعلى الرغم من الضغوط التي يقودها جزء من الحزب الحاكم ضد المشروع الحكومي، استجابة لتهديدات أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران؛ فإن تقديم نتائج دراسة الجدوى أفرغ مساعي حزب العدالة والتنمية الرامية إلى وضع العراقيل التشريعية في وجه المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا في رفض المشروع الحكومي، في مقابل إعلان جميع الفرق البرلمانية تبنيها لما جاء في المشروع مع ضرورة تقديم بعض التعديلات حوله؛ وهو ما يعزز إمكانية رفض الفريق البرلماني للحزب الحاكم التصويت ضد المشروع الذي صادقت عليه الحكومة التي يرأسها.
وفي الوقت الذي شكك فيه حزب “المصباح” في قدرة المشروع على تحقيق التنمية في مناطق الشمال كشفت الدراسة التي أعلنتها وزارة الداخلية أن مستوى الدخل الصافي السنوي للهكتار بالدرهم يبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة 16 ألف درهم، و24 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة، و43 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة مسقية بالمياه الجوفية، ثم 55 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور مسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم بالنسبة إلى أرض سقوية خصبة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية العقد المنصرم إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليارات أورو.
وخلصت وزارة الداخلية إلى أن شبكات التهريب تستغل الفلاح التقليدي؛ “فهو لا يأخذ إلا 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل حوالي 12 في المائة التي يجنيها الفلاح في السوق المشروعة، مع العلم أن هذا الأخير يمارس زراعة مستدامة”.
وكان مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد اعتبر أن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي جاء مليئا بالإحالة على النصوص التنظيمية، ولم يتضمن ضمانات قوية لتوجيه إنتاج القنب الهندي إلى الاستعمالات الطبية والصناعية فقط، وعدم تحديد المناطق المعنية بالاسم وبدقة، مضيفا أن المشروع لن تكون له علاقة بتنمية المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي التي تحتاج في رأيه إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها، مبديا تخوفه من أن يزيد هذا القانون من معاناة الساكنة المحلية وعموم المغاربة.
واستغرب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من طرح “مشروع قانون القنب الهندي” للمناقشة في سياق تجاذبات انتخابية، متسائلا عن وجه السرعة في طرحه وبرمجة مناقشته، وما إذا كانت المصادقة عليه اليوم سيترتب عليها تحقيق تنمية في اليوم الموالي.
وطالب “البيجيدي” برأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون سالف الذكر، وطالب كذلك بمهام استطلاعية حول مواضيع وقضايا ذات صلة بهذا المشروع، معتبرا أن الأمر يتعلق بقضية كبيرة تحتاج إلى توسيع الاستشارة مع المؤسسات الدستورية المعنية ومع المزارعين ومع عموم المواطنين، منبها إلى أن المشروع له انعكاسات على مناح كثيرة؛ منها البيئة والفرشة المائية والصحة والأمن وغيرها.
والداخلية لم يحرجها رفض ماكرون العلماني تقنين الكيف في جوابه يوم الخامس من ماي… وجوابه كان قاطعا.
الكيف يبقى من المخدرات التي حرمها الله،تقنينه لا يجعل إستهلاكه قانوني أو حلال.
الداخلية تحرج البيجدي و كأن موضوع تقنين زراعة القنب يهم البيجيدي فقط و لا يهم المغاربة أما حكاية 27 مليار دولار فهذه قمة الأحلام أعطوني قطاع منتج يصل إلى هذا الرقم الفلكي.
لو كانت نيتكم صالحة لما تطرقتم لهذا الموضوع و المغرب على أبواب الإنتخابات.
الذي يهم الاحزاب السياسية مصلحتهم في هذا المشروع لا غير
غير شمو المشروع وتبوقو
عندما اقرا “الداخلية تحرج البجيدي” اتسال من يقود حكومة هدا البلد الدي صوت مواطنوه في انتخابات حرة و نزيهة. كيف لوزارة الداخلية ان تتبنى مواقف ضد رغبة الحزب الدي يتراس الحكومة؟ لا يقع هدا الامر الا في بلادنا العزيزة.
الداخلية تحرج نفسها بتقنينها الكيف. الذي كان من المفروض ان تحاربه منذ سنين. الحشيش كان ممنوعا و مداخيله بالملايير و الداخلية تتفرج في تطبيع مع الفساد. لا خير في تقنين الكيف . الدولة ان كانت فعلا تريد خدمة الشعب فلتوقف السرقة و الرشوة و تحاسب المسؤولين الفاسدين كفى من بيع الوهم للشعب. ينعل بو التقدم اللي يجي بالشراب و الحشيش . رغم اختلافنا مع البيجيدي . ندعمه في محاربته للكيف
بركة من الطنز العكري على الشعب ،العدالة والتنمية من نهار وصلوا وهم خدامين بضرائب الخمور فميزانية المالية بلا ما يبقاو يمثلو علينا راه كلشي فاق بيهم .
“الداخلية تحرج “البيجيدي” بدراسة جدوى تقنين “الكيف” لأغراض مشروعة” يجب أن يكون الإنسان ابلها وفاقدا للعقل حتى يتق فيما تقوله وزارة الداخلية المغربية.
دراسة الجدوى ليست هي الدراسة العلمية المطلوبة والمتعارف عليها في مثل هاته النوازل . أما دراسة الجدوى فتكون في المشاريع ذات البعد الاقتصادي فقط
السلام عليكم
المرجو الإنتباه للمصطلحات.
سؤال: ما هو اكثر ضررا الخمر والسجائر أم الكيف؟
الكيف لم يحرم شرعا وليس هناك نص يحرمه، وما هو محرم بالنص القطعي والإجتهاد هو الخمر.
الكيف تعاطاه المغاربة لقرون عديدة وهو من التراث الوطني، ولم يتبث عنه أنه مضر أو يتلف العقل كالخمر والمخدرات القوية الأخرى القرقوبي، الهيروين، الكوكايين…
منع الكيف جاء بتوصية من المستعمر السابق لأن المغاربة قاطعوا السجائر الفرنسية، فحاربت السلطات الفرنسية وبعدها السلطات المغربية الكيف.
فالمرجو الإنتباه.
بالنسبة للصحة وللأمن هناك دراسات تتبث فائدة القنب الهندي. بالنسبة للإقتصاد الأمر واضح الآن. وبالنسبة للأمن سيكون التقنين ضربة موجعة للمافيات والعصابات. بالنسبة للراحة النفسية يمكن ليكم تتخيلو.
آثار الجروح السياسية والإقتصادية والإجتماعية العميقة التي تسبب لنا فيها حزب البليكي يلزمها 20 سنة لكي تشفى و تندمل.
يجب على حزب الخدالة و التنفيقية ان يوقفو مداخيل الخمر و النشاط والتيرسي الدي يشرد الالف والربا في البناك و الرشوة وووو…
اما الكيف فهي نبتة طبيعية كالعنب و الكرموس فاستعمالها هو من يحدد تحريمها او تحليلها
المصلحة ديال البلاد فوق البيجيدي والايديولوجية ديالهم ولي ماعجو المغرب الحداثي والعلماني امشي عند طالبان
حزب المصباح يعارض تقنين القنب الهندي لمصالحه الانتخابية. لا غير لكسب اصوات الناخبين السدج وهم يبررون موقفهم بأن الكيف حرام ونحن دولة اسلامة وهم في نفس الوقت يشجعون بارونات المخدرات في التهريب بدل تقنين هده المادة وفق ضوابط مشروعة لجلب الاستتمار وخفض معدل البطالة وتنمية الأقاليم الشمالية
البيجيدي يعتبر نفسه حامي الدين و حارس الاخلاق الوحيد في البلاد … لا يوجد نص ديني صريح بتحريم الكيف و الحشيش و لا حتى نص ديني اخر يمكن القياس عليه.
اما من يمططون احاديث للقياس على اساس “انه مؤد” فوجب تحريمه .. فانه بنفس هذا القياس المطاط فان السجاءر العادية و مشروب كوكاكولا و السكر و الملح و الدهون المشبعة و حافظات الغداء الصناعية كلها يجب ان تحرم لانها مؤدية للجسد ..
يجب الاشارة الى ان الدول التي اباحت تعاطي الماريوانا كهولندا توجد بها ادنى نسبة ادمان ..
لأن الأمين السابق هدد بمغادرة الحزب… تجندت ميليشيات الحزب الأغلبي لمهاجمة هذا القانون حول القنب الهندي. أموال الخمر و الميسر حلال أن تساهم في ميزانية الدولة و أموال الكيف حرام. تناقضات الإخوة المعلقين من حزب البيجيدي. البعض يستشهد بموقف الرئيس الفرنسي لمنع زراعة الكيف وهو الرئيس الذي له مواقف سياسوية من الإسلام في سياق التنافس مع مارين لوبن العنصرية. و البعض يعتبر أن دراسة الجدوى تهم فقط المشاريع الاقتصادية و هو لا يدري أن قانون الكيف مشروع اقتصادي اجتماعي. والجميع يتجاهل أن زراعة الكيف قائمة بهذا القانون أو بدونه و قد جاء هذا القانون من أجل التنظيم و محاربة بارونات المخدرات و حماية صغار الفلاحين و إدماجهم في الاقتصاد المهيكل… أخيرا زراعة الكيف قانونية في بعض البلدان المتقدمة بشروط موضوعية خاصة في بعض الولايات الأمريكية فلماذا لا نقننها في المغرب في إطار تسويقها من أجل الاستعمالات الطبية و التجميلية ؟