الداخلية ترفض الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب

رفضت وزارة الداخلية الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، وهو المقترح الذي رفعته بعض الأصوات الحزبية لضمان حضور الشباب بعد إلغاء لائحة “صغار الأحزاب”.

وكشفت مصادر حزبية لهسبريس أن رفض الداخلية وعدد من الأحزاب لهذا المقترح مرده إلى تأثيراته السلبية، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة بسبب جائحة كورونا.

ويأتي عدم القبول بالرفع من عدد أعضاء الغرفة الأولى الـ395، بعد إلغاء لائحة الشباب وإلحاق مقاعدها الثلاثين بلائحة النساء التي ستصبح في الاستحقاقات المقبلة 90 مقعدا.