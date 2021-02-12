الدار البيضاء تنتظر انطلاق المطرح العمومي الجديد

وقع اختيار مسؤولي مدينة الدار البيضاء على حل إنشاء وحدة صناعية داخل المطرح العمومي الجديد بمنطقة المجاطية من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية عبر حرق النفايات، وتوجيهها للاستهلاك من طرف ساكنة العاصمة الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار، الذي أعلن عنه نائب عمدة الدار البيضاء عبد الصمد حيكر، بالتزامن مع إعلان مجلس مدينة الدار البيضاء عن الانتهاء من أشغال تهيئة المطرح الجديد بالمجاطية، الذي يمتد على مساحة 35 هكتارا وتطلب غلافا استثماريا يقارب 54 مليون درهم، ليعوض المطرح الحالي المتواجد بمنطقة مديونة.

وقال نائب العمدة المكلف بالتعمير إن المطرح الجديد، الذي تتوفر فيه معايير متقدمة، سيستقبل يوميا أزيد من أربعة آلاف طن من النفايات المنزلية القادمة من العاصمة الاقتصادية ودار بوعزة والنواصر وبوسكورة ومديونة.

وخلال زيارة قام بها أعضاء من مجلس جماعة الدار البيضاء إلى المطرح الجديد للنفايات الواقع في إقليم مديونة، أكد حيكر أن هذا الموقع أصبح جاهزا ولا ينتظر سوى الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية، وأنه سينهي العديد من الإشكالات البيئية المتمثلة في عصارة النفايات (الليكسيفيا) والروائح الكريهة.

وتم تجهيز 15 هكتارا من المساحة الإجمالية للمطرح، خصصت منها 11 هكتارا لطمر النفايات و4 هكتارات لمعالجة سائل عصارة النفايات في حوض مراقب.

وقرر مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء إغلاق أكبر مطرح للنفايات بالمغرب، الواقع بمنطقة مديونة بضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة، لكن المسؤولين أكدوا أنهم سيواصلون العمل بتقنية الطمر، في انتظار وضع دفتر تحملات جديد يساعد على تحديد التقنية التي ستعتمدها مدينة الدار البيضاء في معالجة نفاياتها وتحويلها إلى مصدر مدر للأموال، على اعتبار أن النفايات المنزلية أضحت ثروة حقيقية تتهافت عليها الشركات العالمية.