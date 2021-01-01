الدار البيضاء في "ليلة بوناني" .. مدينة "أشباح" و"كورونا" يطارد العربدة

تحولت الدار البيضاء، على غير عادتها، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، إلى “مدينة أشباح”، وتوقفت فيها حركة السير بشكل شبه تام، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبدت شوارع العاصمة الاقتصادية، التي تجذب مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية البيضاوية، فارغة من المواطنين والسيارات، عدا سيارات تابعة للمصالح الأمنية، وعناصر الأمن والقوات المساعدة.
مركز الدار البيضاء، وكذا منطقة المعاريف، توقفت فيهما الحياة منذ الثامنة ليلا، حيث أغلقت المحلات التجارية الكبرى أبوابها، وغادر الزبناء المقاهي التي كانوا يحتسون فيها آخر قهوة في سنة 2020. أما منطقة عين الذياب السياحية، فقد صارت مهجورة عكس ما كانت عليه.
وعززت المصالح الأمنية عناصرها بمختلف “الباراجات” ووضعت سدودا جديدا، وذلك لضمان مدى احترام المواطنين بالعاصمة الاقتصادية للإجراءات الاحترازية المتخذة من لدن السلطات الحكومية لمواجهة الجائحة، وضمنها منع التنقل ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.
وعكس السنوات الماضية، التي كان البيضاويون يخرجون خلالها إلى الشوارع ويتنقلون من مكان إلى آخر، ناهيك على احتفال كثيرين منهم بالسنة الجديدة بطريقتهم الخاصة عبر الإفراط في السكر، فإن المراقبة المشددة والتدابير الاحترازية فرضت عليهم المكوث في منازلهم، وغابت مظاهر “العربدة”.
في المقابل، فإن بعض مروجي الخمور وماء الحياة “ماحيا” لم تمنعهم الإجراءات الاحترازية المتخذة ولا أجواء كورونا من الخروج ليلا بغية توزيع هذه الممنوعات على زبنائهم وإيصالها إليهم، وهو ما مكن من إلقاء القبض على بعضهم من طرف عناصر فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن الدار البيضاء التي كانت تقوم بدوريات في بعض الأحياء الشعبية.
وأوقفت المصالح الأمنية بالدار البيضاء ليلة “بوناني كورونا” عددا من مروجي المخدرات وبائعي الأقراص المهلوسة الذين كانوا مبحوثا عنهم بمذكرات بحث وطنية، ليتم نقلهم إلى الدوائر الأمنية في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة.
ونزل مختلف المسؤولين الأمنيين بالدار البيضاء إلى شوارع المدينة قصد الوقوف على سير عملية تأمين ليلة رأس السنة الميلادية، وإلزام المواطنين باحترام التدابير الاحترازية، وهو ما جعل العاصمة الاقتصادية تشهد بعد التاسعة ليلا توقفا شبه تام لحركة السير والجولان.
ونشرت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء عددا من عناصرها بمختلف تلاوينها أمام المؤسسات السياحية الكبرى والمرافق والأسواق التجارية المعروفة، إلى جانب المؤسسات العمومية، وفي المدارات والشوارع الكبرى، وذلك لتأمينها من أي اعتداء محتمل.
عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي هناك غياب تام للأمن ليلة رأس السنة ولا شرطي يوجد بالشارع ناهيك عن السلطة المحلية كذلك غياب تام ☹
بمناسبة رأس السنة او غيره الناس تدخل لديورها مساء. المتزوجين يجلسون مع زوجاتهم واولادهم. الشباب يجتمعو مع الإخوان الصغار ديالهم ومع والديهم. وتجتمع الاسر ويفع مايسمى بالدفئ العائلي الذي بدأ ينظتر.
اتمنى ان تستمر هده الاجراءات الامنية الرائعة بهذه الصرامة والمهنية في كل الاعوام القادمة حتى يعم الهدوء والطمانينة في مدينة الدار البيضاء الكبرى الدي افتقدته طوال السنين الماضية. شكرا جزيلا لكل رجال الشرطة ورجال الدرك والقوات المساعدة وكدلك جيشنا المرابط في تخوم صحراءنا العزيزة وفى كل نقطة من حودنا، وكل عام وكل المغاربة بالف خير.
مكرهناش كل عام يكون بحال هاكا ..
بغيت ضرب الطاسة، سد على راسك ف دارك معا صحابك تا واحد مايهضر معاك !
اما ما نراه كل عام من طيش و تصرفات غير مفهومة لا يتنساب مع مستوى وعي بلد الاحرار
سنة طيبة لكم
فيها خير للأمة والدولة حوادث السير صفر الإجرام صفر عدد الموتى صفر القضايا المعروضة على المحاكم صفر هذا من فضل ربي.
هذا ما كنا نتمناه و لله الحمد رأس سنة بدون عربدة و دون فواحش و لا سكر نتمنى ان يديم الله علينا هذه النعمة التي لا يحس بها الا من له قلب يفقه به
المثل العامي يقول ” حتى السم فيه الدواء ” الوباء قد يكون انقذ الكثير من المتهورين والمنحرفين من مآسي محققة ليلة راس السنة الميلادية. وما يقع خلال ليلة راس السنة يتنافى مع التعاليم الاسلامية. وسورة ” الكافرون ” لخصت كل شيء. 14 قرنا لم تكن كافية للبعض للتعرف على دينهم.وهذا امر مخجل.
دائما ما اتسائل عن العلاقة التي تربط المغاربة بثقافة رأس السنة الميلادية أو بثقافة أعياد الميلاد ؟ فلا أجد جوابا سوى العربدة والضجيج في الشوارع بعدمنتصف الليل .