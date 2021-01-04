الدبلوماسية الملكية تفتح الباب أمام تطور العلاقات المغربية الكوبية

يبدو أن العلاقات المغربية الكوبية سائرة نحو مزيد من التطور والدفء، بعد القطيعة الطويلة التي شهدتها في السنين الماضية، بسبب موقف كوبا من الصحراء المغربية، ودعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية.
ولعل التهنئة التي وجهها الملك محمد السادس، يوم الأحد، إلى ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، تعكس هذا التقارب بين البلدين، في الوقت الذي تعيش القضية الوطنية الأولى أوجها، بسبب توالي افتتاح القنصليات في الجنوب المغربي، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، أن هذا التطور في العلاقات بين البلدين يندرج في إطار دبلوماسية شمولية انتهجها المغرب، منذ قرر الملك محمد السادس ألا يضع بيض المملكة كله في سلة واحدة، وأن يبني علاقات متطورة مع مختلف الدول.
ولفت الحسيني، في تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى أن كوبا الحالية “لم تعد كوبا كاسترو التي تكوِّن البوليساريو، وإنما دولة تبحث عن نفسها في إطار مجتمع دولي متطور يقوم على المصالح وسياسة رابح رابح”، مشيرا إلى أن هذا البلد “بحاجة إلى تطوير حاجياته الاستثمارية، خصوصا في السياحة”.
وأوضح أن المرحلة الراهنة “ستعرف تراجعا في قوة التحالفات ذات الطبيعة العسكرية، إلى مجتمع يقوم على سياسة رابح رابح”، وهو ما يعني اندحار الحلف المساند للجبهة الانفصالية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في هذا السياق، أن المغرب يهدف من خلال علاقاته مع مختلف الدول إلى “تحييد هذه الدول في علاقتها بالبوليساريو، حيث استطاع تقليص عدد البلدان المعترفة بالانفصاليين، مقابل تزايد عدد الدول التي تقيم قنصليات في كل من الداخلة والعيون”، مشيرا إلى أن العلاقة بين المملكة المغربية وكوبا ستعرف مزيدا من التطور والانفتاح “طالما أن العلاقات الدبلوماسية القائمة مبنية على سياسة الإخاء والتعاون، وهو ما سيفتح الباب واسعا أمام زيارات متبادلة ومشاريع مستقبلية”.
وما سيعزز هذا الانفتاح أن المغرب له شراكات واتفاقيات دولية عديدة، وصار منفتحا على المجتمع الدولي، كما أصبح منصة استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا والصين، ناهيك عن افتتاح ميناء الداخلة الأطلسي، وهي علامات ترجح كفة المغرب، يقول الحسيني.
ووجه الملك محمد السادس، الأحد، رسالة إلى الرئيس الكوبي، أعرب فيها عن ارتياحه “للتطور الحثيث الذي باتت تشهده علاقات الصداقة بين بلدينا، ولاسيما في اتجاه تكريس أسس متينة للتقدير المتبادل، وللتعاون البناء والتضامن الفاعل”.
وأضاف الملك في الرسالة ذاتها “كما أود أن أؤكد لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل توطيد هذه العلاقات وتكثيف جهودنا المشتركة لاستثمار أمثل لإمكانات التعاون والتبادل المتاحة لدى بلدينا في مختلف المجالات، بما يستجيب لتطلعات شعبينا ويسهم في توطيد جسور التضامن والتكامل جنوب – جنوب”.
حنا هنا مرابطين لا ينقصنا الا النظر بوجهكم العزيز .. نعام اس ..
لا يجب الاستعجال يجب انتظار الرد
يقول المثل حتا يزيد عاد سميه سعيد
ولا اظن ان كوبا الشيوعية ستغير موقفها بسهولة
كما يقال لا يوجد العن من شيوعي غير شيوعي
لا ثقة كما لا ثقة في جار تبنى الشيوعية منذ زمن طويل
وكيف ستميل كوبا الشيوعية للمغرب الليبيرالي
على حساب علاقتها بالجزائر الشيوعية.
يقول الشاعر:
ولا يسلم الود اذا جاء من غل…
ولا ينقص الغل اذا جاء من حمق
والمعنى المغرب ابتلي بجار احمق لا ينفع مع لا حسن الجوار ولا القواسم المشتركة
الانفتاح الشمولي على جميع دول العالم هو المفتاح الأساس و الضامن لمستقبل زاهر للبلد …. المصلحة المتبادلة في العلاقات الدولية هي الفيصل و البوصلة التي توجه مختلف الاستراتيجيات العسكرية و التنموية عبر العالم …..
لا بحب النظر الى الماضي ومساوءه ،يجب التطبيع خصوصا مع الدول التي كانت تساند الانفصاليين الإرهابيين لاضعاف شوكتهم هم ومن تبنوهم من العسكر ،اذا اقنع المغرب كوبا بالعدول عن تأييدها للعصابة الخاءنة فسنكسب المباراة ان شاء الله ،وسياتي اليوم الذي تمد فيه العصابة الوهمية يدها للمغرب بعد ان تتخلى عنها كل الدول،ان النصر قريب.
العلاقات بين الدول تحكمها مصالح، طبعا لانها تمتل شعب برمته وليس علاقات يحكمها مزاج او عقلية حاكم، الجارة الشرقية راهنت علي العواطف او المبادي كما تدعي من خلال دعمها اللامشروط لرضيعتها والكل يعرف ان لديها مصالح من بينها اطلالة علي المحيط الاطلسي، فاقتصاديات الدول تبقي مخنوقا ان صح التعبير ان لم يكن هناك بالخصوص وسيلة للنقل البحري ورغم اطلالها علي المتوسط الا انه غير كافي، النقطة التانية هي اضعاف قدرات المغرب، بلد جار ليس له محروقات ولا بترول ولا غاز لكنه احسن بكتير من الجزائر وعلي جميع الاصعدة، النقطة التالتة هي تصدير ازمات الداخلية للبلد الي الخارج عبر خلق مشاكل، الالبوم الجديد للجزاير هو الادعاء بان خطر محدق يتربص بهم علي الحدود ولاندري من يتربص بالآخر ومن الدي خلق شردمة من اللصوص وقطاع الطرق، اخيرا مايجري حاليا من محاكمات غير مفهومة ورجوع جينرالات رجوع الابطال وهم الدين كانوا اتهموا بالامس بخيانات عظمي يهيء لشيء ما…يتبع…