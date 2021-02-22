الدرك يحجز طنا من المخدرات بسوق الأربعاء الغرب

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسوق الأربعاء الغرب، مساء الإثنين، من حجز حوالي طن من المخدرات على متن سيارة من نوع “سيتروين فوركون”.

وحسب مصدر لهسبريس فقد جاء إيقاف السيارة المحملة بمخدري “الكيف” سنابل و”طابا” أوراق، إثر معلومات دقيقة تلقتها مصالح الدرك الملكي، ليتم إخضاع السيارة للتفتيش الذي أفضى إلى العثور على كمية المخدرات المذكورة إلى جانب أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم مزورة تستعمل للتمويه.

وتمكن سائق السيارة الموقوفة من الهروب صوب وجهة مجهولة عبر الحقول، فيما أوقفت مصالح الدرك الملكي أحد مرافقيه.

إلى ذلك، تم فتح بحث دقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات وامتدادات هذه الشبكة على الصعيد الوطني.