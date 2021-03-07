الدرك يحجز قطيع جمال في وضعية غير قانونية

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، إقليم زاكورة، من توقيف شاحنة محملة بـ20 جملا؛ قادمة من الرشيدية في اتجاه أكادير.

وتم حجز الجمال التي كانت على متن الشاحنة ووضعها بالمحجز الجماعي لتزارين، لكونها توجد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على شهادة المكتب الوطني للسلامة الصحية لمعرفة مصدرها ومدى سلامتها من أي مرض.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المصالح الأمنية تمكنت من توقيف الشاحنة بمدخل تزارين، وجرى توقيف السائق ومساعده ووضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق معهما البحث حول ظروف نقل هذه الإبل ومصدرها.

وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بورزازات والقيادة الإقليمية بزاكورة للحد من عمليات تهريب الجمال والمخدرات، ومحاربة جميع أشكال الجريمة.