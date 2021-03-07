الدرك يحجز قطيع جمال في وضعية غير قانونية

الدرك يحجز قطيع جمال في وضعية غير قانونية
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الأحد 7 مارس 2021 - 07:19

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، إقليم زاكورة، من توقيف شاحنة محملة بـ20 جملا؛ قادمة من الرشيدية في اتجاه أكادير.

وتم حجز الجمال التي كانت على متن الشاحنة ووضعها بالمحجز الجماعي لتزارين، لكونها توجد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على شهادة المكتب الوطني للسلامة الصحية لمعرفة مصدرها ومدى سلامتها من أي مرض.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المصالح الأمنية تمكنت من توقيف الشاحنة بمدخل تزارين، وجرى توقيف السائق ومساعده ووضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق معهما البحث حول ظروف نقل هذه الإبل ومصدرها.

وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بورزازات والقيادة الإقليمية بزاكورة للحد من عمليات تهريب الجمال والمخدرات، ومحاربة جميع أشكال الجريمة.

الإبل الدرك الملكي تزارين زاكورة

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‫تعليقات الزوار

4
  • ثورة الجياع
    الأحد 7 مارس 2021 - 08:02

    خليو للناس رزقهم وباركا من الابتزاز وتشفارت أشمن قانونية ولا الباكور الهندي.
    أغلب الرحل وأغلب سكان البوادي إن لم أقل كلهم لا يتوفرون على ما يثبت أن الجمال والماعز والأراضي في ملكيتهم.
    إذن هذه التصرفات الطائشة، تشبه ما كانت فرنسا تفعله ذات زمان عندما كانت تنزع الممتلكات ممن لا يستطيع إثبات ملكيتها مع علمها المسبق أننا في مجتمع عرفي يتعارف فيه الناس على أن الأرض الممتدة من كذا إلى كذا هي لأيت فلان وأن هذه الشجرة لأيت علان وهذه الجمال…
    وهاهو التصرف الفرنسي يعود من جديد لسلب الفقراء أرزاقهم أو ابتزازهم لتقديم رشاوى

    -3
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  • حمودة
    الأحد 7 مارس 2021 - 08:13

    داكشي ماحاضيين ………..?????????

    -1
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  • انتم ااجياعز
    الأحد 7 مارس 2021 - 08:18

    لا يوجد جياع في المغرب الا انتم .

    -2
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  • التهريب و التواطؤ
    الأحد 7 مارس 2021 - 08:24

    الجمال تكون معروفة بوسم عليها يحيل على المالك أو القبيلة، منطقة الراشدية معروفة بعصابات لتهريب الجمال القادمة من وراء الحدود . و التواطؤ هو الذي سهل ادخالها و و نقلها عبر منطقة الراشدية دون أي مشكل و لم يتم ضبطها الا بعد قطع مسافة تفوق المائات من الكلم

    2
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