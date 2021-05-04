الدرك يحجز كميات مخدرات ضواحي الناظور 

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لجماعة بني شيكر إقليم الناظور، ليلة الثلاثاء، من حجز طن و200 كيلوغرام من المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي انطلاقا من سواحل المنطقة.

وحسب مصدر هسبريس، فقد أسفرت هذه العملية، التي تمت بتنسيق مع عناصر القوات المساعدة، عن حجز الكمية المذكورة على متن سيارة رباعية الدفع على مستوى الطريق المؤدية إلى كهف الدنيا بمنطقة “ثيبوذا” بالجماعة سالفة الذكر.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق السيارة ومرافقه لاذا بالفرار صوب وجهة مجهولة بعد مطاردتهما من قِبل عناصر الدرك الملكي، مستغلين الظلام ووعورة المسالك بالمنطقة.

وإلى ذلك، جرى قطر السيارة المحملة بالمخدرات صوب مركز الدرك الملكي ببني شيكر؛ فيما فُتح تحقيق في القضية بغية الوصول إلى المتورطين في هذه العملية.