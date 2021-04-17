الدرك يحجز مخدرات ويوقف مروجا بـ"سوق الأربعاء"

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب، مساء السبت، من توقيف أحد مروجي المخدرات بعد نصب كمين محكم له بمنطقة أولاد زيار بناء على معلومات دقيقة.

وأسفرت عملية توقيف المشتبه به، الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف المصالح الأمنية منذ 2017، عن حجز 800 كيلوغرام من مخدر “الكيف” سنابل، و50 كيلوغراما من مخدر “طابا”، ومبلغ مالي مهم، داخل مخزن سري تحت الأرض.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بحثا دقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة مزودي الموقوف بهذه الكميات من المخدرات، وكذا امتدادات القضية على المستوى الوطني.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب حجزت، بحر الأسبوع المنصرم، سيارة نفعية معدة لنقل المخدرات في المنطقة ذاتها.