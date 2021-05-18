الدرك يضع حدا لإجرام "لمخرمج" في القليعة

أفلحت مصالح الدرك بالمركز الترابي القليعة، نواحي إنزكان آيت ملول، في توقيف شخص، في العشرينات من العمر، كان يشكل موضوع العديد من برقيات البحث على الصعيد الوطني لنشاطه المكثف في مجال اعتراض السبيل تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وجاء تدخل العناصر الدركية على إثر إخبارية بتواجد المبحوث عنه بسطح عمارة في دوار “بن عنفر”، لكن تدخلها جوبه بمقاومة عنيفة استعمل فيها المشتبه فيه أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وهدد بالارتماء من أعلى العمارة.

وبعد أزيد من أربع ساعات من المحاولات، نجحت العناصر الدركية في توقيف المعني بالأمر بعد تحييد الخطر الناجم عن حمله لأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وجرى اقتياده إلى مقر المركز الترابي.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع الموقوف، الملقب بـ” لمخرمج ولد الهركاوية”، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المفتوح من أجل الكشف عن جميع ملابسات العمليات الإجرامية التي نفذها.