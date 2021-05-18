الدرك يضع حدا لإجرام "لمخرمج" في القليعة

أفلحت مصالح الدرك بالمركز الترابي القليعة، نواحي إنزكان آيت ملول، في توقيف شخص، في العشرينات من العمر، كان يشكل موضوع العديد من برقيات البحث على الصعيد الوطني لنشاطه المكثف في مجال اعتراض السبيل تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وجاء تدخل العناصر الدركية على إثر إخبارية بتواجد المبحوث عنه بسطح عمارة في دوار “بن عنفر”، لكن تدخلها جوبه بمقاومة عنيفة استعمل فيها المشتبه فيه أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وهدد بالارتماء من أعلى العمارة.
وبعد أزيد من أربع ساعات من المحاولات، نجحت العناصر الدركية في توقيف المعني بالأمر بعد تحييد الخطر الناجم عن حمله لأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وجرى اقتياده إلى مقر المركز الترابي.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع الموقوف، الملقب بـ” لمخرمج ولد الهركاوية”، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المفتوح من أجل الكشف عن جميع ملابسات العمليات الإجرامية التي نفذها.
سيطلق سراحه بعد فترة وجيزة .
وسيقوم باعمال إجرامية أخرى أخطر بكثير.
وعند القبض عليه مرة أخرى يقال عنه بأنه من ذوي السوابق .
اتوجه بخالص الشكر وصادق التحية الى عناصر الدرك الملكي بالقليعة …وفي نفس الوقت اجدني مضطرا لاقول بان القليعة بحاجة الى تسريع افتتاح مفوضية للشرطة لانها حسب ظني اكبر قرية بالمملكة على الاطلاق…اذ هي على سبيل المثال اكثر سكانا من مدن شيشاوة وامينتانوت وصفرو وايفران ووادي زم .. اتعجب كيف يستطيع افراد المركز الترابي للدرك الملكي على قلتهم ان يقضوا على الاجرام المحدق بالسكان والمارين ليلا ونهارا…مرة اخرى لم اعد افهم كيف يهتدي مهندسو ام الوزارات الى تقسيم التراب الوطني الى جماعات وعمالات وجهات …هل لديهم معطيات حقيقية ومعلومات صحيحة عن كل مناطق الوطن ام انهم لا يرهقون ادمغتهم بالتفاصيل ويكتفون بترك الامور على ما هي عليه..
المجرم لا يؤذبه الا العقوبة القاسية. خليونا من حقوق الانسان لانه ليس بانسان اصلا وغير قابل التصنيف وما دام لا يحترم حقوق الأخرين . فالسجن لا يكفي ولن يؤتي نفعا مع هذه الكاءنات. الاعمال الشاقة وشق الطرق في الجبال وحفر المجاري بل يمكن الاستفاذة منهم بارسالهم الى خدمة المرابطين الشرفاء، في الحزام الامني . وحين يستوفي عقوبته بدون شفقة ولا رحمة سترون انه لن يعود ابدا الى افعاله. واز عاد عدنا.
مادام الامن لا يقوم بواجبه على اكمل وجه تاركا هذه الحشرات الحقيرة تزعج المواطنين يجب المطالبة بالحق في حمل السلاح من اجل الدفاع عن النفس .
الحمد لله على اعتقال هاد المجرم العالة على المجتمع …أنا مقيم في فرنسا حاليا و وصلاتني الخبار على هاد المجرم لي اعترض السبيل ديال بزاف ديال النساء وقام باغتصاب العديد من البنات و كذلك قام بضرب دركي في الوجه ديالوا صراحة اعتقال كان معطل، زائد على ذلك كانطرح السؤال علاش ماتمش استعمال السلاح الوظيفي فاش جبد السلاح الأبيض على الدرك و مو هازة عصا كاتهدد الدرك بضربهم الإ دخلوا لدار يعتاقلوه …القليعة أو العين خرج عليها البراني و وملي كانشوفوا هاد النماذج كانبكوا على الزمان الجميل يمات الأمن والأمان