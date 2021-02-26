الدرك يفكك معملا لصناعة "ماء الحياة" بزاوية الشيخ

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ، الخميس، من تفكيك معمل سري لتحضير “ماء الحياة” بضواحي وادي أم الربيع بتراب قيادة آيت أم البخث بجماعة زاوية الشيخ بإقليم بني ملال.

وذكر مصدر مطلع لهسبريس أن العملية التي أشرف عليها قائد المركز رفقة عدد من عناصره، أسفرت عن حجز ما يناهز خمسة براميل مملوءة بالتين المخمر، و300 كيلوغرام من التين المجفف، و120 لترا من ماء الحياة قابلة للبيع، فضلا عن 6 أسطوانات للغاز ومعدات أخرى توظف في إعداد هذا المسكر التقليدي.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الذي يشتبه في كونه صاحب المعمل السري، أفلح في الفرار من قبضة الدرك مستغلا تضاريس المنطقة المعروفة بمسالكها الوعرة وأشجارها الكثيفة.

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها التي جرت في أقل من أسبوع، وتمكنت من خلالها عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ من إحباط توزيع كميات من السموم على شباب المنطقة، وتوقيف أشخاص من ذوي السوابق للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات.