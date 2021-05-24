الدرك يوقف سارقي سيارات الكراء بشفشاون

تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة لإقليم شفشاون، الاثنين، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة سيارات في ملكية وكالات الكراء وإعادة بيعها في السوق السوداء بعد تزوير أوراقها.

وتمكن محققو الدرك خلال هذه العملية من اعتقال أربعة أشخاص وحجز سيارتين مسروقتين ذواتي لوائح مزورة بكل من مركز باب تازة والدردارة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.