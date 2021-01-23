الدرك يوقف مستعملي تقنيات متطورة لإيجاد الكنوز

أحالت الفرقة القضائية لدرك شيشاوة، أمس الجمعة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، عصابة تتكون من 4 أفراد، مختصة في استخراج الكنوز بطريقة غير قانونية.

وتم توقيف الأشخاص المعنيين، الذين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، من طرف الفرقة القضائية التابعة للدرك الملكي بشيشاوة، بجماعة سيدي محمد دليل، يوم الأربعاء الماضي.

وخلال عملية توقيف عناصر هذه العصابة حجزت مصالح الدرك الملكي وسائل تقنية متطورة لكشف المعادن وسيارة وآلات للحفر.