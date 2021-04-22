متابعة 12 شخصا بشبهة خرق الطوارئ بأفورار

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أفورار، الخميس، صاحب مقهى على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، فيما تمت متابعة 12 شخصا في حالة سراح، بشبهة خرق حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات الحكومية خلال شهر رمضان.

مصادر هسبريس ذكرت أن دورية للدرك بأفورار قامت بحملة أمنية لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، ليلة الأربعاء، أسفرت عن توقيف صاحب مقهى كان يقدم خدماته للزبائن في سرية تامة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدورية داهمت رفقة السلطة المحلية المقهى المذكور في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، لخرقه إجراءات الحجر الصحي، ما أسفر في النهاية عن تحرير مخالفات لـ 12 شخصا، ووضع صاحب المقهى تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

يذكر أن الحكومة كانت قد قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، ابتداء من الثامنة ليلا حتى السادسة صباحا، مع استثناء الحالات الخاصة المرخص لها.