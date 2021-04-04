الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار‎

الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار‎
صورة: أرشيف
الأحد 4 أبريل 2021 - 19:25

أورد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,26 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,51 في المائة، في الفترة الممتدة ما بين 25 و30 مارس الماضي.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت، إلى حدود يوم 26 مارس المنصرم، 306,7 مليارات درهم، بانخفاض قدره 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بـ19,6 في المائة على أساس سنوي.

العُملة الصعبة بنك المغرب سعر الصرف صرف العملات

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‫تعليقات الزوار

2
  • rien de rien
    الأحد 4 أبريل 2021 - 20:02

    il n,y aura plus ni le dollar ni l,euro,,et a la fin en va voir qui sera le perdant .

    0
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  • zaki from germany
    الأحد 4 أبريل 2021 - 20:07

    مادم صرف الاورو تحت 12 درهم فلن احوّل ولو سنتا واحدا للمغرب…. فلوسي فجيبي

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