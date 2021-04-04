الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار‎

أورد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,26 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,51 في المائة، في الفترة الممتدة ما بين 25 و30 مارس الماضي.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت، إلى حدود يوم 26 مارس المنصرم، 306,7 مليارات درهم، بانخفاض قدره 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بـ19,6 في المائة على أساس سنوي.