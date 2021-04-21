الدنمارك تتخلص من "أسترازينيكا" في ألمانيا

تتلقى الولاية الألمانية شليزفيج-هولشتاين من الدنمارك 55 ألف حقنة لقاح مضاد لكورونا؛ من تطوير شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية.

وأعلنت الحكومة الدنماركية أن هذا “نوع من الإعارة”، بينما التنفيذ جاء عقب قرار كوبنهاغن التوقف عن استخدام أسترازينيكا بسبب مخاطر تجلط الدم، ولم تقرر بعد ما يجب فعله مع باقي الحقن.

وقال ماجنوس هونيك، وزير الصحة الدنماركي، إنه يجري محادثات مع دول عدة، وأضاف: “إذا استطعنا المقايضة مع بعض البلدان يمكننا إرسال لقاحات أسترازينيكا والحصول في المقابل على بعض لقاحات فايزر، فسيكون هذا بالطبع مثيرا للاهتمام للغاية”.

وتتم أيضا مناقشة ما إذا كان من الممكن إعطاء “أسترازينيكا” لأفراد بناء على رغبتهم الخاصة. وذكرت وكالة “ريتزاو” الدنماركية للأنباء أن هناك 270 ألف حقنة من أسترازينيكا مخزنة حاليا في المملكة، ومن المتوقع أن تصل 350 ألف حقنة إضافية أخرى في ماي المقبل.