الدنمارك تتخلص من "أسترازينيكا" في ألمانيا

تتلقى الولاية الألمانية شليزفيج-هولشتاين من الدنمارك 55 ألف حقنة لقاح مضاد لكورونا؛ من تطوير شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية.
وأعلنت الحكومة الدنماركية أن هذا “نوع من الإعارة”، بينما التنفيذ جاء عقب قرار كوبنهاغن التوقف عن استخدام أسترازينيكا بسبب مخاطر تجلط الدم، ولم تقرر بعد ما يجب فعله مع باقي الحقن.
وقال ماجنوس هونيك، وزير الصحة الدنماركي، إنه يجري محادثات مع دول عدة، وأضاف: “إذا استطعنا المقايضة مع بعض البلدان يمكننا إرسال لقاحات أسترازينيكا والحصول في المقابل على بعض لقاحات فايزر، فسيكون هذا بالطبع مثيرا للاهتمام للغاية”.
وتتم أيضا مناقشة ما إذا كان من الممكن إعطاء “أسترازينيكا” لأفراد بناء على رغبتهم الخاصة. وذكرت وكالة “ريتزاو” الدنماركية للأنباء أن هناك 270 ألف حقنة من أسترازينيكا مخزنة حاليا في المملكة، ومن المتوقع أن تصل 350 ألف حقنة إضافية أخرى في ماي المقبل.
وزير الصحة الدنماركي يريد مقايضت لقاح استرازينكا لانه خايف علی الشعب باااااااين شكون غدي اديه عوتاني الله اجعل السلامة وصافي
يأتيكم الله من حيت لا تحتسبو .خبث اعمالكم
من يخاف الله لن تمسه كورونا. رمضان كريم
اذا كان الدانماركيون فعلا شعب يؤمن بالانسانية فعليهم اتلاف اللقاح. اما اذا كانت المصلحة اهم من الإنسانية فقد سقطت الاقنعة.
انا مقيم في السويد وكان نقاش كذالك علي اعراض استرسينكا. وقررت وزارة الصحة في السويد ان تلقح المواطنون الذين اعمارهم من 65 سنة واكتر . ولهذا استراسينكا جيدة للدين اعمارهم اكثر من 65 سنة.
ليس هناك اي خطر في استرازينكا ..عندما نقارن عدد الأشخاص الملقحين و النتائج فهذا اللقاح جيد.انصح به الناس اللذي اعمار ديالهم من 60 سنة و ما فوق و الناس الى عندهم (Koagulation) لياخذوا لقاح اخر و قبل من هاد الشي دائمًا استشارة الطبيب.
و الناس اللي دازت فيهم كورونا لازم انتظروا 6 أشهر على الاقل الى ابغاوا يخدوا اللقاح.و في الاخير الله احد البأس و رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين.
بالنسبة لتلقيح الاطفال فقد توفيت الامس طفلة بالولايات المتحدة أ عمرها عامين بعد تلقيها للقاح pfizer
– كما ان هناك 93 دكتورا اسرائيليا قالوا لا لتلقيح الاطفال وأنه في العجلة الندامة. قالوا أتركوا الاطفال وشأنهم.