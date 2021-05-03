الدنمارك تستبعد لقاح "جونسون آند جونسون"

أعلنت الدنمارك الإثنين أنها لن تستخدم لقاح “جونسون آند جونسون” في حملتها الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19، مشيرة إلى مخاوف من أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك التجلطات الدموية.

وجاء في بيان للسلطات الصحية الدنماركية أنها “خلصت إلى أن منافع استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 لا تفوق مخاطر تسببه بأعراض جانبية محتملة لدى من يتلقونه”.

وتابع البيان: “لذا، ستواصل السلطات الصحية الدنماركية برنامج التطعيم الدنماركي الواسع النطاق ضد كوفيد-19 من دون لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19”.

وبقرارها هذا، تكون الدنمارك إحدى أولى الدول التي قرّرت عدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون في حملة التطعيم، علما أنها لم تصرّح يوما باستخدام هذا اللقاح الذي تتولى تسويقه في أوروبا شركة يانسن التابعة لجونسون آند جونسون.

ومن شأن القرار أن يبطئ بمقدار أربعة أسابيع حملة التلقيح الجارية في الدنمارك، حيث يعتبر الوباء “تحت السيطرة” وحيث تم تطعيم غالبية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر كوفيد-19.