الدنمارك تقرر رفع جميع قيود احتواء "كورونا"

رفعت الحكومة الدنماركية جميع القيود التي فرضتها لاحتواء وباء “كورونا” تقريبا، لتتمكن غالبية المؤسسات من إعادة الفتح يوم الجمعة المقبل.
ويتمثل الاستثناء الوحيد في الإبقاء على غلق الملاهي الليلية والمراقص، بموجب القرار الذي أيده معظم نواب البرلمان في اجتماع عقد مساء أمس الاثنين.
وعلى الرغم من هذه الخطوة، يتعين على الدنماركيين الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك يتعين على الناس في العديد من الأماكن إظهار دليل على أنهم تلقوا التطعيم ضد الفيروس، أو تقديم شهادة بنتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بـ”كورونا”، أو التعافي من مرض “كوفيد-19″.
وسمحت الدنمارك بالفعل بإعادة فتح المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية والعديد من الأماكن الأخرى، في تحركات سابقة لتخفيف القيود.
ويذهب معظم الطلاب في الدنمارك أيضا إلى المدرسة لحضور الفصول الدراسية، منذ فترة أيضا.
وسوف يتمكن طلاب الجامعة أيضا من الحضور شخصيا مجددا، وسوف تكون الفصول الليلية ومدارس الموسيقى أيضا قادرة على تعليم الطلاب كالمعتاد.
وسوف يتم تقليص ترتيبات العمل عن بعد على ثلاث مراحل؛ حتى يعود جميع المواطنين إلى العمل، بحلول فاتح غشت المقبل.
ويتم رفع الحد الأقصى للعدد في التجمعات من 25 إلى 50 شخصا للمناسبات في الأماكن المغلقة، ومن 75 إلى 100 شخص في الأماكن المفتوحة.
وارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ”كورونا” بشكل طفيف بعد تخفيف القيود؛ لكن الأرقام في الدنمارك ظلت مستقرة نسبيا.
متى يستفيق عمو سعد من سباته العميق واقيلا نسا راسو را 3 د لعيد داازت و الشعب باقي كيسدو عليه و هاد شي لي سبب احتقان و نتيجة هاد لهجرة الجماعية لي كنشوفو
لا غير الدانمارك حتا احنا الحكومة انتاعنا الموقرة بقيادة اسي العثماني الرئيس اللذي لم يعرف التاريخ لمغربي رىيسا مثله قرر نفس القرار.والناس فرحانين او ناشطين والأغلبية امشات سباحة الى سبتة لقضاء عطلة الصيف.
هاذوك الناس فيهم خصال الإسلام، دياولنا انانيين و لا يعرفون شيء اسمه الحلول و المساعدات، حكومه الذل و الحكرة
فالمغرب الناس كاتموت وحد ما حاس بيهم….. طلقو الناس تخدم ياحكومة العار
ماذا ينتضر رئيس الحكومة أم أنه ليس مسؤول لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ضالم متجبر
العالم كلو عند كورونا نوع واحد ولق ليها الحل الا حنا عندنا كورونا بحال تمساح تخرج تاكلك لقاو الشعب كايضحكوا بفزاعة الفيروس ونساو انهم اكبر فيروس ابتلينا به هو هؤلاء المسؤؤلين قبح الله سعيهم الناس راها مرضات سكر عصب معدة عدم الشغل السكن وزيد وزيد وهما حتى خطة معندهم ولا استراتيجية معقولة خدامين بها يالله عارفين سد حل زيد شهر