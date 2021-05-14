"الديربي المغاربي" ينتهي بالتعادل بين مولودية الجزائر والوداد البيضاوي

"الديربي المغاربي" ينتهي بالتعادل بين مولودية الجزائر والوداد البيضاوي
صور: جامعة الكرة
الجمعة 14 ماي 2021 - 20:58

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة التعادل هدف لمثله في مباراة ذهاب دور ربع نهائي مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، أمام مضيفه مولودية الجزائر.

وتميزت دقائق الربع ساعة الأول من الجولة الأولى ببحث متواصل من عناصر الطرفين عن فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق الخصم مع تبادل بعض المناورات الهجومية، كانت الأبرز منها من جانب الفريق المغربي عن طريق اللاعب مؤيد اللافي في حدود الدقيقة 12، إذ كان قريبا من افتتاح النتيجة.

وواصلت العناصر الودادية بحثها عن هز الشباك عبر مناورات هجومية مسترسلة عن طريق المهاجم أيوب الكعبي بالخصوص، قبل أن ينجح العميد وليد الكرتي في ذلك برأسية مركزة في حدود الدقيقة 34، غير أن راية الحكم المساعد الأول رفضت الهدف بداعي التسلل، ليستمر بعده الأداء الهجومي المتميز للوداد في باقي دقائق الشوط الأول.

وخلال مجريات الشوط الثاني، احتسب الحكم باملاك تيسيما ركلة جزاء للوداد في حدود الدقيقة 64 بعد إسقاط البديل محمد أوناجم في معترك العمليات، نجح يحيى جبران في ترجمتها للهدف، ليخوض رفاقه باقي فترات المباراة ببعض الارتياح، خصوصا في ظل رد الفعل المحتشم للفريق الجزائري.

وحاول الفريق الجزائري الضغط على مرمى الحارس الودادي رضا التكناوتي خلال مجريات الربع ساعة الأخير من المواجهة، الشيء الذي مكنهم من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب ميلود الربيعي، برأسية من كرة ثابتة في حدود الدقيقة 83، لتنهي صافرة الحكم باملاك تيسيما تفاصيل المواجهة بالتعادل هدف لمثله، في انتظار مباراة الإياب بالدار البيضاء.

الوداد الرياضي عصبة الأبطال الإفريقية مباراة الإياب مولودية الجزائر

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‫تعليقات الزوار

18
  • [email protected]
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:13

    مبارة دون المستوى.كاننا نشاهد مبارة الهوات لافرجة ولا مسجل اهداف

    -36
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  • Ahmed
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:14

    Le widad normalement aura due gagner car le premier bute était ligitime 100%

    40
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  • يونس الوزاني
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:15

    وفقهم الله جل جلاله لما يحبه ويرضاه

    18
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  • youssef youssef
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:15

    عندما ترغب في الفوز بالعصبة يجب أن تكون لديك ثقافة الفوز خارج الديار وليس تسجيل هدف واللعب كأنك منتصر بخمسة….على العموم نتمنى أن يكون لقاء الإياب افضل

    42
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  • جمال
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:17

    الحكم الاثيوبي ظلم الوداد الهدف الذي رفضه بدعوى تسلل مشروع واين الفار ؟؟؟

    57
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  • hakim dz
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:18

    انشاء الله كاس جزاءرية تونسية او مصرية ولا عزاء للمطبعين

    -226
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  • مغربي
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:20

    الحمد لله اعجبني الحكم بنزع هدف صحيح للوداد تمنيت ان تذوق الوداد والناصري من نفس الكاس التي تسقي منها الفرق الوطنية بالبطولة يارب ينتهي مشوارهم بانهزامانت وفاضئح تحكيمية لانهم ظلمونا كثييييرا بالبطولة ولا احد ينصفنا من الفساد التحكيمي

    0
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  • غبد الكبير فرنسا
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:21

    ارى ان الحكام الافارقة ينتهحون الظلم داءما هدف ملغى للوداد صحيح كم من ضربة خطاء لم يعلنها الحكم الاتيوبي ظلم الوداد وقبله حسنية اجادبر اعرف ان المعلقين الكرام متفقين معي. شكرا هسبرس

    0
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  • محمد الرياضي
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:21

    نتيجة في ظاهرها إيجابية،ولكن نبهنا مرارا شيخ المدربين إن كانت تصله التعاليق بأنه حان وقت الدفع بالشيخ كومارا لياخذ مكانه في وسط الدفاع بفعل التجربة الكبيرة ،بدل الاستمرار على جبر الخواطر، أبو الفتح مكسب ولكن الأدوار المتقدمة تحتاج الى التجربة والرزانة .قبل فوات الاوان.

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  • أستاذة وطنية
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:22

    على الاقل التعادل وليس الهزيمة كما صرح مدرب مولودية الجزائر سنفعل ما في وسعنا للنصر واتمنى من كل قلبي ان يحلوا في المغرب ( ودكوهم الوداد باش يسدو فم المدرب ديال الملودية) رغم اني لا أقبل الصراع الكروي لأنها لعبة تتطلب أخلاقيات ولكن عندما تدخلها السياسة لابد من الجهد الجهيد للانتصار

    0
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  • متفرج
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:23

    لا غالب ولا مغلوب، كاتت المبارة عبارة عن ضياع للوقت من كلا الفريقين فلا اهداف سجلت ولا لعب جميل شاهدناه، كانت المقابلة عبارة عن كر وفر وعشوائية ليس الا.

    0
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  • Chill guy
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:23

    كلاهما فريقان سيئان ، يجرون ويركلون الكرة في الهواء بدون تكتيكات ، مثل مشاهدة الأولاد وهم يلعبون في الشارع

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  • المولودي الجزائري
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:23

    المقابلة كانت متواضعة من الفريقين ، المولودية قادر أن يرجع بالتأهل من كازا خاصة برجوع كل الغيابات.

    0
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  • Nidal
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:24

    تهاون الوداد وتعاون الحكام مع صاحب الأرض أهم سمات المقابلة.على كل حال عيب أن تتعادل الوداد مع فريق متواضع كهذا. وكونوا متأكدين أنه سيحاول أن يستأسد في الدار البيضاء رغم أنه لا يملك مقومات ذلك.

    0
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  • taha
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:25

    الوداد سيطر على خير مجريات المباراة، لكن كان ينقصه التركيز أكثر. تبقى النتيجة إيجابية. إن شاء الله الفوز بلقاء العودة.

    0
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  • رأي
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:26

    الوداد استصغرت الخصم و هدف في اخر الدقائق يدخل الوداد في الحسابات

    0
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  • عبدو
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:26

    الى المدعو hakim dz نتحالف حتى مع الشيطان في سبيل صحراءنا عليكم اطلاق سراح المحتجزين في المخيمات اما الكرة يوم تفرح ويوم تحزن انشري هسبرس مشكورة

    0
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  • مغربي
    الجمعة 14 ماي 2021 - 21:27

    الوداد ضيعت الانتصار وكانت قاب قوسين أو أدنى من الخسارة ،نتمنى تدارك الأخطاء في الإياب بالدار البيضاء
    وحظ موفق

    0
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