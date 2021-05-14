"الديربي المغاربي" ينتهي بالتعادل بين مولودية الجزائر والوداد البيضاوي

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة التعادل هدف لمثله في مباراة ذهاب دور ربع نهائي مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، أمام مضيفه مولودية الجزائر.

وتميزت دقائق الربع ساعة الأول من الجولة الأولى ببحث متواصل من عناصر الطرفين عن فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق الخصم مع تبادل بعض المناورات الهجومية، كانت الأبرز منها من جانب الفريق المغربي عن طريق اللاعب مؤيد اللافي في حدود الدقيقة 12، إذ كان قريبا من افتتاح النتيجة.

وواصلت العناصر الودادية بحثها عن هز الشباك عبر مناورات هجومية مسترسلة عن طريق المهاجم أيوب الكعبي بالخصوص، قبل أن ينجح العميد وليد الكرتي في ذلك برأسية مركزة في حدود الدقيقة 34، غير أن راية الحكم المساعد الأول رفضت الهدف بداعي التسلل، ليستمر بعده الأداء الهجومي المتميز للوداد في باقي دقائق الشوط الأول.

وخلال مجريات الشوط الثاني، احتسب الحكم باملاك تيسيما ركلة جزاء للوداد في حدود الدقيقة 64 بعد إسقاط البديل محمد أوناجم في معترك العمليات، نجح يحيى جبران في ترجمتها للهدف، ليخوض رفاقه باقي فترات المباراة ببعض الارتياح، خصوصا في ظل رد الفعل المحتشم للفريق الجزائري.

وحاول الفريق الجزائري الضغط على مرمى الحارس الودادي رضا التكناوتي خلال مجريات الربع ساعة الأخير من المواجهة، الشيء الذي مكنهم من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب ميلود الربيعي، برأسية من كرة ثابتة في حدود الدقيقة 83، لتنهي صافرة الحكم باملاك تيسيما تفاصيل المواجهة بالتعادل هدف لمثله، في انتظار مباراة الإياب بالدار البيضاء.