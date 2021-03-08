الرئاسة السورية: الأسد وزوجته مصابان بكورونا

الرئاسة السورية: الأسد وزوجته مصابان بكورونا
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 8 مارس 2021 - 13:52

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إصابة كل من الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا.

وذكرت صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك” أن الرئيس وزوجته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

كما أضاف المصدر: “سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

وحث بشار الأسد وزوجته أسماء جميع السوريين على “الاستمرار بتوخي الحذر والوقاية قدر الإمكان من الجائحة”.

أسماء الأسد الرئاسة السورية بشار الأسد فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

6
  • مواطن من المغرب
    الإثنين 8 مارس 2021 - 13:58

    نسبة كبيرة من زعماء العالم اصيبوا بكورونا… وكما قال ترامب الإنفلونزا الموسمية أخطر من كورونا..

    5
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  • kamal
    الإثنين 8 مارس 2021 - 13:59

    رغم أنني لا نتفق مع ما يفعله هذا الرئيس ، لكن أدعوا الله أن يحفظ هذا الشخص سالما من أجل أستقرار شعب سوريا و لا تندلع فتن و ثورات دامية أخرى، ريتما تتحسن الأمور و تصير ديموقراطية حقيقية في البلاد.

    -17
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  • [email protected]
    الإثنين 8 مارس 2021 - 13:59

    ” إلا كان غير داك الجلاد والقتال والإرهابي، الله يعطيه ما عطا لشارون إنشاء الله…! ”

    18
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  • تغيير معنى الكلمات ـــ من وحي كلمات ماجدة الرومي
    الإثنين 8 مارس 2021 - 14:30

    قد تكون نكتة لاستمالة التعاطف الشعبي المفقود! يجب تغيير معنى كلمة الأسد أو تغيير اسم الرئيس!هل الأسد يقبل أن يهاجم في عرينه يوميا و لا يطلق صاروخا واحدا؛ بل حتى بيان واحد للرد على المصدر؟يقول أنه يحارب الإرهاب! أليس الهجوم الخارجي المتكرر والممنهج إرهابا؟ لمصلحة من يحارب الإرهاب إذن؟ لمصلحته السياسية، الطائفية و الاقتصادية؟الضربات بدأت منذ 2007 و لم يطلق الرئيس زئيرا أو رصاصة واحدا من جحره ضد من يقول أنه عدوه الأول! ضد شعبه أطلق الشبيحة، المليشيات، البراميل المتفجرة، الطائرات المسيرة و غير المسيرة! الممانعة هي الممانعة في رد الصاع بالصاع، الرصاصة بالرصاصة و الصاروخ بالصاروخ! هل الأسد سيغادر السلطة بدون إصدار أي زئير تجاه “عدوه” و حليفه الخفي تحت الطاولة؟ الممانعة هي استضافة القواعد العسكرية للدول التي تطلق الصواريخ من الغواصات على شعبه و تجرب فيه أسلحتها الاستراتيجية و تجعل من بلده مسرحا للمناورات التي لا تحاكي الحرب؛ بل تلعب حقيقة لعبتها!

    -1
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  • ياسر
    الإثنين 8 مارس 2021 - 14:33

    المرض الذي اصاب رئيس سوريا وزوجته هو الجرب لان الحيوانات المفترسة لا تصاب بكورونا، لا شافاك الله ايها القاتل وياليتها كانت هذه الضربة قاضية.

    0
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  • عبدو
    الإثنين 8 مارس 2021 - 14:34

    الله ينتقم منه كما شرد الشعب السوري وفرقهوم وجعلهم تائهين في الأرض عش ما شئت يا بشار ذنوب شعبك في رقبتك إلى يوم الدين

    2
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