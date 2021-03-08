الرئاسة السورية: الأسد وزوجته مصابان بكورونا

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إصابة كل من الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا.

وذكرت صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك” أن الرئيس وزوجته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

كما أضاف المصدر: “سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

وحث بشار الأسد وزوجته أسماء جميع السوريين على “الاستمرار بتوخي الحذر والوقاية قدر الإمكان من الجائحة”.