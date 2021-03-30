رئاسة سوريا تعلن شفاء الأسد من فيروس كورونا

رئاسة سوريا تعلن شفاء الأسد من فيروس كورونا
صورة: أرشيف
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:41

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، تعافي الرئيس بشار الأسد وزوجته من إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنه “بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا وظهور نتائج سلبية لمسحة PCR التي تم إجراؤها لهما … فإن الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي”.

جدير بالذر أنه كان تم الإعلان عن إصابة الرئيس السوري، وزوجته أيضا، بفيروس كورونا في الثامن من شهر مارس الجاري.

الحجر الصحي الرئاسة السورية بشار الأسد فيروس كورونا

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