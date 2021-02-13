الرئيس الأمريكي يعتزم إغلاق "معتقل غوانتانامو"

أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولايته.

وبذلك يُعيد بايدن إحياء وعد كان تعهّد به الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال حملته الانتخابية؛ لكنه لم يتمكن من الوفاء به، لعدم وجود تسوية مع الكونغرس.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول إغلاق محتمل لمعتقل غوانتانامو خلال فترة حكم بايدن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “هذا بالتأكيد هدفنا ونيتنا”. وأضافت: “لذا، بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي (…) للعمل مع مختلف الوكالات الفيدرالية وتقييم الوضع الحالي (…) الذي ورثناه عن الإدارة السابقة”.

وخلال حملته الرئاسية لعام 2016، عبّر الرئيس السابق دونالد ترامب عن نيته الإبقاء على معتقل غوانتانامو مفتوحا، و”جعله مليئا بالأشرار”.

ويضم السجن معتقلي “الحرب الأمريكية على الإرهاب”؛ وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة، وخالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 شتنبر.

ويضم معتقل غوانتانامو، حاليا، نحو أربعين سجينا يُعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم، وتتأخر الإجراءات القانونية بسبب تعقيد ملفاتهم.