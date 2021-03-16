الرئيس تبون يستغل أزمة الرباط وبرلين في توجيه أجندة البوليساريو

استغل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع السفارة الألمانية بالرباط لتعزيز تقارب بلاده مع برلين، من خلال مناقشة عدد من القضايا السياسية التي تهم المغرب؛ وأبرزها قضية الصحراء المغربية.
وخصص تبون استقبالاً لإليزابيث وولمبرز، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بقصر المرادية، في وقت تمر فيه الأزمة المغربية الألمانية بسوء “تفاهم عميق” في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.
وحرصت وكالة الأنباء الجزائرية على إبراز موقف ألمانيا من قضية الصحراء المغربية، إذ نقلت على لسان السفيرة الألمانية أن برلين “ترافع من أجل حل قائم على القانون الدولي في إطار مسار الأمم المتحدة”، معربة عن أملها “في أن يتم قريبا تعيين مبعوث أممي خاص إلى الصحراء الغربية، من أجل إعادة بعث المسار”، بتعبيرها.
وتطرق اللقاء بين الرئيس تبون والدبلوماسية الألمانية إلى “إمكانية تثمين وتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والجزائر أكثر، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يمثل أحد المجالات القوية في علاقاتنا”، وفق ما صرحت به السفيرة إليزابيث وولمبرز.
وأشارت المسؤولة الدبلوماسية، في تصريحها، إلى أن ألمانيا “لطالما ساهمت عبر شركاتها في تنويع الاقتصاد الجزائري، من خلال توفير مناصب العمل ونقل التكنولوجيا”.
ولا يفوت الرئيس الجزائري الفرصة دون مناقشة ملف الصحراء في كل زيارة يقوم بها مسؤول إلى بلاده، حيث ناقش مع الرئيس المالي الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر تطورات النزاع في الصحراء المغربية.
ودعا الرئيس الجزائري والرئيس المالي باه نداو، في بيان مشترك، “طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات صلة وللأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والبيان التأسيسي للاتحاد الإفريقي”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وعلى الرغم من فشل الجزائر في انتزاع قرارات عملية بخصوص ملف الصحراء خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقد قبل أيام، فقد دعا تبون وباه نداو الاتحاد الإفريقي إلى “المساهمة في حل نزاع الصحراء الذي يهدد السلم والأمن في القارة”.
وكانت الجزائر قد عبرت عن غضبها من تصريحات غوتز شميدت بريج، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، بعد حوار أجراه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، والذي أكد أنه يرى مبادرة الحكم الذاتي حلا واقعيا وعمليا.
وشدد السفير الألماني بالرباط على أنه “من الصعب إيجاد حل أكثر واقعية وذي ثقة”، مثل هذا المشروع الذي يقترحه المغرب، معتبراً أن وضعية جبهة “البوليساريو” اليوم “صعبة” بعد تلقيها ضربتين متتاليتين مؤخرا؛ الأولى في أحداث معبر الكركرات، والثانية من خلال الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.
وكانت تقارير دولية أشارت إلى أن الجارة الشرقية للمملكة تحاول أن تلعب بورقة “الجمود الدبلوماسي” وخفض التواصل بين المغرب وألمانيا من أجل ضرب مصالح الرباط في برلين.
تبون رئيس مزور جابوه العسكر
دولة مدنية مشي عسكرية
Le régime Harkis faibles il a vendu son âme depuis longtemps c’est comme ça on le voit comme un vaurien il sombra puisque la nature elle n’aime pas la trahison
على تبون وجنيرلات الجزائر+سفيرة ألمانيا أن يعلموا أن المغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها…الجزائر تضيع وقتها وأموال الشعب الجزائري في قضية لا تهمها لا من قريب ولا من بعيد….وأسطوانتهم لم يعد يثق بها أحد….والله نظام مريض ومتخلف…
العبرة في الكلمة الحمد لله لنا سفير ولهم سفيرة. ستموتون وانتم تتجرعون هزائم التي تحلقها بكم الدوله المغربية الملكية العلوية الشريفة.
جار السوء، خاص مسيرة أخرى خضراء وحمراء لتكون رساله الى كل العالم ان المغرب لن ولن يتنازل عن حبة رمل من صحرائه، لنغلق هذا الملف نهائيا
السؤال البسيط هو:
هل استقبلت اجيلا ميركل يوما سفير الجزائر بألمانيا و طبلت لذلك وسائل الاعلامية الالمانية..؟؟
الجواب هو لا.
ببساطة لأن النظام الجزائري الفاسد جعل من الجزائر دولة مسخرة…
تذكير بسيط…
هل استقبل الملك سفيرة المانيا او سفير اي دولة و تبلحس بها…
لا..قطعا.
هل حتى بوريطة وزير الخارجية المغربي حاشاها لسفيرة المانيا..؟؟
الجواب لا.
الخلاصة هي شتان بين دول عريقة لها وزنها..وظول بالونية اكثر ميزاتها هي حجمها المنتفخ.
استنتاج بسيط:
النظام الجزائري يغدق الملايير على المانيا…و ألمانيا تمنح تلك الملايير للمغرب هدية.
حقا ان النظام الجزائري المتخلف لا يستحق تلك الثروات الهائلة التي راح يبددها شمالا و يمينا…
هو يعطي الملايير للأخرين…والآخرين يمنخونها للمغرب هدايا او يستثمرونها في المغرب…
اليس الله باحكم الحاكمين…؟؟
بلى.
رئيس دولة بحجم الجزائر يستقوي بسفيرة المانيا .
النظام في ارتباك شديد .
الجزائر كانت تضخ أموالها لفرنسا والبوليزاريو والآن أضافت ألمانيا، أكيد ما تقوم به ألمانيا ليس مجاني والشعب الجزائري الشقيق هو المتضرر.
هذا هو حالنا العرب نهتم بشؤون الغير وينسى أن هناك شعب لديه يعاني.
الرئيس الجزائري والجنرالات كلهم عجائز، الأفضل لهم أن يفكروا في القبر الذي ينتظرهم، كلامي موجه لكل المسؤولين الفاسدين
النفق الرابط بين اوروبا والمغرب هو الحل النهائى لهذا الصراع اللذي عمر طويلا .مستقبل اوروبا هو افريقيا وعلينا استغلال الموقع استراتيجي للمغرب في هذا الصراع الادولي.
واش الشغل فيد السفير يا تبون…. يبدوا انك لا تفقه في السياسة شيئا او انك تراوغ الشعب الثائر من أجل السيطرة على الحراك.وهاذه المراوغة لن تجدي مع شعب يريد حقوقه….
لا استغرب هذا السلوك من بلد جار استعانت فرنسا بجنود جزائريين من اجل استعمار الجزائر. حكومة و شعب يقتات و يحيى على الضغينة و الحقد.
الزوال هو المصير ان شاء الله
بتامغرابيت المانيا دولة عظمى كتعرف آش كدير و فين كاينة مصلحتها وليست كدول العالم الثالث تباع و تشترى أهم ما يهم ألمانيا هو ألإستثمار و الجزائر دول في الظروف الحالية لا تستطيع إستقبال مستثمرين أجانب و من بينهم الألمان و هم يعون جيدا هذا إذن تبون راه كيكب الما فالرملة
فليشكروا السيد بوريطة الذي منحهم هذه الفرصة الثمينة
وحتى لو استقبل هاد تبون جميع سفراء العالم فلن يغير شيئا يكفي ان تساندك امريكا وانت فوق أرضك الباقي كله زايد
هذا يحسب للمغرب لا للجزائر لان المغرب هو من يحرك عجلة الرئيس تبون و حتى المانيا ادا كانت لها استفادة ما من هادا الملف فيجب عليها ان تشكر المغرب فاولى قطع العلاقات مع السفارة الالمانية بالرباط لمًا استدعى الرئيس تبون سفيرة المانيا بالحزائر ان المغرب هو المحرك الرئيسي للعجلة الجزائرية المغرب هو من يتخذ القرارات بشجاعة لا تستطيع الجزائر حتى ان تفكر في يوم من الايام ان تتخذ قرار بالمستوى الذي وصل اليه المغرب الجزائر حاليا كمثل المتشرد الجالس على قارعة الطريق و تنتضر اي قرار ياخده المغرب كي تعلق عليه ابنهم قراراتكم ايها الجنرالات اينهم خططكم لقد عبرتم في اكتر من مرة عن عجزكم او تضنون بان ردة فعلكم اتجاه المغرب ستغير من مسار دولة عريقة لو كنتم حكماء لبايعتم الملك محمد السادس نصره الله و لستفدتم من خبرته لم يفت الوقت بعد فالمغرب كما اسسه المغفور له الحسن الثاني غفور رحيم ارحموا انفسكم و شعبكم و بايعوا السدة العاليه بالله و كونوا على يقين بانكم ستعيشون في رفاهية فليس من شيم الدولة العلوية الشريفة استعباد من اتى مبايعا
الحراك الشعبي الجزائري يطالب بالاستقلال واسطر هنا على الإستقلال.
الإستقلال والمطالبة به هو الامر المر الدي لا مفر منه.
الإستقلال هو رمز من رموز الحرية ويوم الإستقلال سيفرح الأحرار.
كلنا مع الحرية والاستقلال يوم انبتاق الدولة المدنية في الجزائر.
الرئيس تبون يعادي المغرب ومتحالف مع المانيا حامية العروبة والاسلام ويدفع لها زكاة النفط والغاز الطبيعي وحتي الصدقة في سبيل استرجاع بلاد المسلمين بالاندلس
لقد برهنت لنا يالسي تبون علي عروبتك وايمانك خاصة عندما تشعل السيجار الالماني امام الكاميرا لتدخن علينا ولتقضي علي ما تبقي لك من الحويصلات الهوائية برئتيك بعد اصابتك بفيروس بوقرون.
لا يهم أن تتكالب كل الدول على المغرب إن كان المغرب يأخد برأي شعبه في قضايا مصيرية و يطور التعليم بكل أقسامه و أطواره و الصحة و المشاريع الصغرى و المتوسطة… فعندئد سترون التلاحم الحقيقي بين الملك و الشعب الذي سيخيف الأعداء و يجعلهم يفكرون بإقامة اتفاقيات معنا و ليس العكس… أتمنى من الله أن تكون الانتخابات المقبلة ثورة جد ناعمة نغير فيها أنفسنا و نقطع الطريق نهائياً عن مصاصي الدماء… قولو آمين
تبون ما عندو ما ييدار ، المغرب بزاف عليه و هرب عليه
القضية حسمت مند زمن . انهم يلعبون فقط في الوقت بدل الضائع
البوليزاريو انتهت بل وتحولت إلى جماعة إرهابية ممولة ومسلحة من طرف صانعتها الجزائر فمع من نتفاوض على صحرائنا؟ مع الجزائر الطامعة في صحرائنا أو مع الجماعة الإرهابية؟ أو مع باقي الطامعين واللصوص أصحاب العقلية النازية والإستعمارية؟ مع من؟ كلا لا تفاوض ولا هم يحزنون ، لكل من يريد للصنادلية دولة عليه أن يبني لها دولة في صحراء الجزائر الشاسعة تكون عاصمتها تندوف أو يحتضنها عنذه. أما الجزائر فمشكلتها لن تنتهي إلى بالحرب والردع حتى تمتثل. إنتهى
الحل الوحيد لحل النزاع المغربي الجزائري هو اضعاف الجزائر من الداخل عن طريق المخابرات .
وزرع الانشقاق في صفوف جنرالاتهم نظرا انهم يمتلون فقط مصالحهم الشخصية ستكون المهمة سهلة امام DST.عن طريق المصالح المالية فبداية تمتلء يطمنهم ووراء الانتفاخ الانفجار.
لماذا اقول هذا لان هذا هو الحل الوحيد لبقاء الدولة المغربية الان ولله الحمد فنحن في قوة نوعية فمن يضمن لنا هذا بعد 50 سنة ؟ فإذا نظرنا الى اخبار المم السابقة نر ان تساهلم مع عدوهم المباشر اتناء قوتهم كان سبب زوالهم في فترة ضعفهم .
نبدأ بقرطاج حينما ازالهم الرومان من الوجود الاندلس وزوالهم عن طريق القشتاليين العتمانيون وزوالهم على يد الانجليز وكتير .
المرجو النشر
صراحة المغرب يتساهل كثيرا مع العدو الجزاءري .كان على دبلوماسيتنا ان تنهج ااهجوم على جميع الاصعدة راهم كيخافو مكيحشموش الاعتراف بالجمهورية القبايلية وفتخ قنصليتها بالعيون تاييد الاحتجاجات القائمة بالجزاءر لاسقاط العسكر السن بالسن والبادىء اظلم. امة السكوت راهم كيظنوا باننا خايفين منهم المغاربة رجال والحمد لله لا نهاب الا الله تعالى ومستعدين للدفاع عن وطننا بكل الطرق.
تا هذا لي كيستقبل السفراء نقولو عليه رئيس جمهورية؟؟ حنا عندنا غير بوريطة كيتكلف بداكشي..
عحبا لامر هدا البلد، رغم المشاكل والمصاعب التي تعرفها عدة قطاعات وعدة مجالات لاتعد ولا تحصي، رغم ذلك لا هم عندهم الا الصحراء المغربية، وكانها قضيتهم الأولى، فعوض ان يتطرق المسؤولين الي المشاكل الحقيقية التي يعرفها الشعب الجزائري، تراهم يخوضون ويسخرون جميع امكانياتهم لعرقلة المكاسب المغربية، انا خوفي ان تستمر هاته الحماقات وتخرج علي ماهو مسموح به او ما يمكن اعتباره خطوط حمراء، لحد ان هدا السعار يمكن ان نشبهه “حاشاكم” بدلك “الكلب الجاهل” الدي اصابه مرض تراه يعض ويسمم كل من هو في طريقه، اليس في هدا البلد رجل حكيم يقول الحقيقة، اوووواه كل هدا العداء وكل هدا الجهد سببه مباديء، بزاف والله العظيم الا بزاف، ماعرفتش هاد الفيلم كفاش غادي يسالي مع هدا القوم….
الرئيس تبون يستغل أزمة الرباط وبرلين في توجيه أجندة البوليساريو..,..انه فعلا خبير في الفتنة و التفرقة و الحقد و الكراهية….
المشكل اللدي سيوحهه المغرب هو عضوية ألمانيا في الإتحاد الأوروبي و كيف ستلعب ألمانيا دورا في تغيير موقف الإتحاد الأوروبي. حكومة العثماني لم تتخد أي مبادره من أجل القرب نحو ألمانيا مما جعلت الجزائر تتسابق نحوها
حل الصحراء سهل و يكمن في دعم استقلال جمهورية القبايل المحتلة وكذلك جمهورية الطوارق
اليوم وقع الرءيس الامريكي على مرسوم الاعتراف بمغربية الصحراء…. دابا الجزاءر تتكمش . حنا فرنسا واتباعها لا يهموننا. خط بحري يربطنا ببرطانيا و تعاون مع اسراءيل والولايات المتحدة الامريكية احسن للمغرب من اوروبا وفرنسا الاستعمارية.
الحوار لا يجب أن ينقطع حتى مع السفارة الالمانية بالرباط لكي لاتستغل الأطراف المعادية لتقوية خطتها.
مادا كنتم تنظرون من سفيىرة قاطنة في الجزائر إلا مثل هده التصريحات ، المغرب قادر على تسيير مصالحه ، هدا يبين بأن الجرائر تلفت وما بقات عرفات لمن تعطي راسها أخشى أن تلجأ في المسقبل للشعودة لكي تسحر لمركيل
الجزائر تشتغل على ملفين لا ثالث لهما،المغرب وجمهورية افلاطون الفاضلة ،جمهورية الخيام،في الوقت لازال الشعب الجزائري يطالب برحيل عصابة من الكابرانات عاثوا في العباد والبلاد فسادا،الايام القليلة المقبلة سوف تعلن انتهاء حكم الكابرانات وميلاد دولة مدنية بحول الله
ألمانيا كالصفر على الشمال …لا تسمن و لا تغني من جوع في العلاقات السياسية …فليقولوا ما يشاؤون …حديثهم سيبقى بين جدران عقولهم …
هذا حالهم دائما اللعب في الماء العكر ..حتى تعكرت وجوههم حيث لم تعد تخفى على أحد..
هذا هو الحقد بعينيه الحزاءر استولت على الصحراء الشرقية وهاهي تستولي وتطرد المغربة من بعض مزارع فكيك وطردت الاف من المغاربة من الحزاءر عهد بومادين ونحن في المغرب ما زلنا نبحت مع هذه الدولة العلاقات الاقتصادية والتقارب وفتح الحدود الخ وهي تطمح بكل قواها من تقسيم المغرب وخلق دويلة لها جنوب المغرب . ماذا نستفيد من هذه الحارة ؟ ماذا نريد منها ؟
يجب قطع كل تقارب معها ، محاربتها خنقها سياسيا واقتصاديا ، طرد سفيرها ، تجاهلها .
هل يدرك عقليا من حكام الحزاءر ان يسلم المغرب لهم الصحراء ؟ بهضابها وخيراتها وبحورها ؟ هل في نظر حكام الحزاءر ان المغاربة مختليين عقليا؟ هل سيقبل العقل يوما ان يسلم المغرب الصحراء الى مليشياتها قصد حسن الجوار والزعبلة الاعلامية( الاخوة حسن الجوار وتهاني ء الحكام الاعلامية؟ ) والله تمً والله لن تنالو حبة رمل واحدة ولو اجتمع معكم الكون كله لا تهمنا المانيا ولا مالي ولا خقدكمً بالخبر ونحن نستعد لها وباذن الله سترجع الصحراء الشرقية كذلك الى المغرب
احلمو ا حتى تطلع الشمس من مغربها ايها الحاقدون النازيون الستالينيين .
انها رائحة البترول والغاز ، وألمانيا تراهن على الخلاف بين المغرب والجزائر لامتصاص ثروات الجزائر. لكن المغرب له مرامي بعيدة المدى ، تتمحور على المصداقية وعدم التسرع وا حترام القانون الدولي .
اليهود والنصارى يفتنون المسلمين في ما بينهم ونحن المسلمين نهرول وراء مكرهم يا لغباءنا وسداجتنا. اصبحنا أعداء من بعد أخوة!!!! متى نستيقض من غفلتنا
لم يخالف الحقيقة الملك الحسن الثاني عندما قال بأننا ابتلينا بالجارة السوء.
يجب على الحكومة أن تتخد قرار شجاع و تقطع علاقتها مع الجمهورية الجزائرية
شرشبيل، غير حفر و ما تغرقش ، راه حفر شي حفرة كا يطيح فيها.
الصيد في المياه العكرة من شيم الاغبياء والبلداء.ولن ينفعهم تسويشهم لان المغرب وسياسته الخارجية لن يحركهم ريح جارة السوء…علاقة المغرب والمانيا قوية رغم الخلاف.
الصحراء مغربية وستضل ولا عزاء للحاقدين
السياسه الخارجيه قراءة للاحدات في العالم ليست بشراء الدمم كما تفعلون. فسياستكم الداخليه عرت عن ظعفكم اهتموا بمشاكلكم وانساو المغرب قد تخرجوا من ازماتكم المتتاليه. المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وعاش المغرب بكل اطيافه. تماديتم علينا كثيرا اتركوا المغرب و شأنه نحن ماضون في التقدم ان شاء الله تعالى.
السي تبون الصفعة النيوزيلاندية دارت لكم الغمة فقارن بينها وبين لقاء سفيرة لا تقدم ولا تأخر. فاتك القطار يا بلونطو الجنرالات.
نحن الشعب المغربي لا تهمنا. المانيا ولا الجزاير الذي يهمنا هو ان نحن في صحراءنا ولي معجبش الحال يشرب البحر . وكذالك اوجه الي الاخوان المغارب وكل الشعب المغربي ان يءيد ويشجع الشعب الجزائري في حركه. المبارك .
ويحيا الشعب المغربي والجزائري والي الامام
يبدو أن تبون و حكام العسكر الجزائريين لم يعد لهم إهتمام إلا بشؤون المغرب وقضيته الوطنية أما مشاكل الشعب الجزائري فهي آخر شيء يفكرون فيه!!! و عوض أن يطلبوا من ألمانيا تزويدهم بالحليب فهم يدافعوا عن بوزبال.
ضقنا ضرعا من هذه الدولة الجارة…. يا اما نخال… يا اما قطع العلاقات التامة…. نساو واش حانا دولة اسمها الجزائر…. و نركزو علر راسنا
عادي جدا فهو تفاهم بين العسكر الفاسد مع حزب الفضائح للعجوزة مركل. في المانيا الساسة يريدون الحصول على مبالغ مالية قبل انتهاء ولاية العجوز مركل. ويستمر الكابرانات في تضييع اولال البلاد و العباد، البارحة على الديمقراطيين في امريكا و اليوم على حزب مركل المهزوز بقضايا فساد ههه
بدل ما يحل مشاكله الداخلية مع الشعب الجزائري الشقيق يطبل في ماهو لاعلاقة له به هذا واحد من العصابة يخدم أجندة الجنرالات يلهون سعيهم بالمغرب الصحراءمغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شعارنا الخالد هو الله الوطن الملك
الحكومة الجزايرية الارهابية اشمن علاقات مع المانيا غير تبون خاصو يتصالح ويفك المشاكيل ديالو مع الشعب الجزايري المقهور وخاص تبون يقلب ويجيب الحليب للشحب
المانيا عندها وزن اقتصادي و ليس سياسي و ادا تبعت العسكر ستفقد مصداقيتها
هذ الجزائر تتعتبر راسها مشي طرف فالنزاع أ تتقول أ نها معندها حتى علاقة بالصحراء مع العلم ان العالم كله يعرف أن الجزائر هي المشكل ماشي البوليساريو حيث هذ الآخرين غير مسيوكين والجنرالات هما أسباب هذا الصراع
قريبا سوف تدرك المانيا ان حساباتها خاسرة في علاقتها مع جار السوء و سوف تنحي المغرب طلبا للصفح