الرامي يصدر ديوان "اعترافات حسية" بالفرنسية

باللغة الفرنسية، صدرت أحدث مجموعات عبد الوهاب الرامي الشعرية بعنوان “Aveux tactiles”، أي “اعترافات حِسية”، عن دار النشر الباريسية “لارماتان”.

صدر هذا العمل بتقديم من ميشيل كاسير، مسؤول المجموعة التي صدر الديوان عنها، البالغ عدد صفحاته 64 صفحة.

وعبد الوهاب الرامي أكاديمي مغربي، وروائي، وشاعر، حاصل على الجائزة الكبرى للمهرجان العالمي للشعر المنعقد برومانيا. من بين أعماله الأدبية العديدة، ديوان “تراتيل لزهر الرمان” ورواية “تل الخزامى”.