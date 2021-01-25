الرامي يصدر ديوان "اعترافات حسية" بالفرنسية

باللغة الفرنسية، صدرت أحدث مجموعات عبد الوهاب الرامي الشعرية بعنوان “Aveux tactiles”، أي “اعترافات حِسية”، عن دار النشر الباريسية “لارماتان”.
صدر هذا العمل بتقديم من ميشيل كاسير، مسؤول المجموعة التي صدر الديوان عنها، البالغ عدد صفحاته 64 صفحة.
وعبد الوهاب الرامي أكاديمي مغربي، وروائي، وشاعر، حاصل على الجائزة الكبرى للمهرجان العالمي للشعر المنعقد برومانيا. من بين أعماله الأدبية العديدة، ديوان “تراتيل لزهر الرمان” ورواية “تل الخزامى”.
كتاب رائع جدا و اسهام واضح في البحث العلمي الرصين و التقدم المنشود مما يدل على ان المغرب في طريق امتلاك التقنيات العالية التي بها سوف يصدر الكثير من المنتجات الى العالم مما يدر امولا هائلة من العملة الصعبة و يساهم في تقليص البطالة… و الكتاب جد معتبر لان اللمس الحسي و الجلدي مع الاعترافات هو مقدمة البحث التكنولوجي الرفيع..و لا شك ان الباحث بدل جهدا خارقا جعل دور النشر الاجنبية تتهافت على تقديم منجزاته العلمية في ميدان الاعتراف العلمي الحسي المبذول…و هو كتاب سوف يغني المكتبات في كل مكان…