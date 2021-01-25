الرامي يصدر ديوان "اعترافات حسية" بالفرنسية

الرامي يصدر ديوان "اعترافات حسية" بالفرنسية
هسبريس من الرباط
الإثنين 25 يناير 2021 - 09:30

باللغة الفرنسية، صدرت أحدث مجموعات عبد الوهاب الرامي الشعرية بعنوان “Aveux tactiles”، أي “اعترافات حِسية”، عن دار النشر الباريسية “لارماتان”.

صدر هذا العمل بتقديم من ميشيل كاسير، مسؤول المجموعة التي صدر الديوان عنها، البالغ عدد صفحاته 64 صفحة.

وعبد الوهاب الرامي أكاديمي مغربي، وروائي، وشاعر، حاصل على الجائزة الكبرى للمهرجان العالمي للشعر المنعقد برومانيا. من بين أعماله الأدبية العديدة، ديوان “تراتيل لزهر الرمان” ورواية “تل الخزامى”.

Aveux tactiles اعترافات حِسية تراتيل لزهر الرمان عبد الوهاب الرامي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • المحمدي مصطفى
    الإثنين 25 يناير 2021 - 10:32

    كتاب رائع جدا و اسهام واضح في البحث العلمي الرصين و التقدم المنشود مما يدل على ان المغرب في طريق امتلاك التقنيات العالية التي بها سوف يصدر الكثير من المنتجات الى العالم مما يدر امولا هائلة من العملة الصعبة و يساهم في تقليص البطالة… و الكتاب جد معتبر لان اللمس الحسي و الجلدي مع الاعترافات هو مقدمة البحث التكنولوجي الرفيع..و لا شك ان الباحث بدل جهدا خارقا جعل دور النشر الاجنبية تتهافت على تقديم منجزاته العلمية في ميدان الاعتراف العلمي الحسي المبذول…و هو كتاب سوف يغني المكتبات في كل مكان…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الإخوة زعيتر يساعدون تبقريت
الإثنين 25 يناير 2021 - 10:31 2

الإخوة زعيتر يساعدون تبقريت

صوت وصورة
تخريب سيارات بالدار البيضاء
الإثنين 25 يناير 2021 - 10:05 7

تخريب سيارات بالدار البيضاء

صوت وصورة
وصول لقاح أسترازينيكا
الإثنين 25 يناير 2021 - 00:52 11

وصول لقاح أسترازينيكا

صوت وصورة
ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور
الأحد 24 يناير 2021 - 16:20 11

ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور

صوت وصورة
انهيار منازل في مراكش
الأحد 24 يناير 2021 - 15:32 11

انهيار منازل في مراكش

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 23

آراء مغاربة في لقاح كورونا