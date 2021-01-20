الرباط تترقب موقف الرئيس الجديد للولايات المتحدة بشأن الصحراء المغربية

يُغادر دونالد ترامب البيت الأبيض رسميا اليوم الأربعاء، وذلك بعدما بصم على قرار تاريخي يقضي بالاعتراف بمغربية الصحراء وبفتح قنصلية لواشنطن بمدينة الداخلة، وهو القرار الذي لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن اتخذه بشأن النزاع الإقليمي.
ويعول خصوم المغرب، وخصوصا اللوبي الأمريكي الذي يعمل لصالح الجزائر، على إقناع فريق جو بايدن بالتراجع عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء تحت مبرر الحفاظ على المصالح مع الجزائر، في وقت تبدي الرباط ثقتها في الشراكة الاستثنائية التي ظلت تجمعها مع واشنطن بتعاقب جميع الإدارات الأمريكية، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية.
أولى الرسائل الإيجابية التي تخدم المغرب بشكل غير مباشر تلك التي عبر عنها مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلنكن، أمس الثلاثاء، خلال حديثه عن رؤيته لقضايا منطقة الشرق الأوسط، إذ أشاد في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بـ”اتفاقات إبراهيم”، التي أبرمتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بين إسرائيل وعدة دول عربية.
وقال بلنكن: “نحن ملتزمون بأمن إسرائيل”، وتعهد بأن تعمل إدارة بايدن على البناء على اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية، وزاد: “ينبغي أن أصفق لما حققته إدارة ترامب بشأن الاتفاقات الإبراهيمية، التي جعلت إسرائيل والمنطقة أكثر أمنا”.
واعتراف ترامب بمغربية الصحراء جاء في سياق استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي موقع بين الدول الثلاث بتاريخ 22 دجنبر 2020، ما يعني أن خرق إدارة بايدن لأي بند من هذا الاتفاق الثلاثي قد يدفع المغرب إلى قطع علاقاته مع إسرائيل.
ويتضح من خلال تصريحات المرشح لمنصب وزير الخارجية أن إدارة بايدن ستتفادى القيام بأي إجراءات أو مراجعات لقرارات وقعها ترامب من شأنها أن تؤثر على علاقات إسرائيل مع الدول العربية.
وحسب تصريحات دايفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، فإن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل لا تقف عند حدود فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، بل إن هذه الخطوة ستتطور إلى فتح السفارتين قريباً، ما يعني أن المرحلة الثانية من تطوير العلاقات بين الطرفين قد تكون على مستوى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في حالة مواصلة إدارة بايدن تنزيل التزاماتها.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية استنادا إلى مصادر داخل الحزب الديمقراطي أن الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتسلم السلطة رسميا اليوم الأربعاء، استقبل بترحيب كبير قرار المغرب إعادة علاقاته مع إسرائيل وكذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وأن إدارة الرئيس الجديد تعتبر المملكة حليفًا أساسيًا يمكن الاعتماد عليه كمحاور رئيسي بمنطقة شمال إفريقيا، مستبعدة بذلك أي نية لدى الإدارة الجديدة للتراجع عن قرار الإدارة السابقة.
ومن الصعب على إدارة بايدن التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، بالنظر إلى ملايين الدولارات التي شرعت أمريكا في استثمارها بالأقاليم الجنوبية، والتي بدأ تنفيذ جزء منها خلال زيارة الوفد الأمريكي قبل أيام إلى مدينة الداخلة للوقوف على إجراءات افتتاح قنصلية واشنطن.
وافتتحت أمريكا فرعا لمبادرة “ازدهار أفريقيا” من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين إلى الأقاليم الجنوبية واختراق الأسواق الإفريقية بوضع ميزانية أولية تبلغ 5 مليارات دولار، وهو مخطط أمريكي رصدت له 60 مليار دولار يهدف إلى منافسة الهيمنة الفرنسية والصينية والروسية بالقارة الإفريقية.
الله يسمعنا اخبار الخير يا رب….
بايدن تراجع عن 15 قرار لادارة ترامب وليس بينهم قرار الاعتراف بالصحراء المغربية. فلتموتوا بغيضكم يا حكام جارة السوء.
موفق واشنطن هو أن الصحراء ستبقى تحت رعاية الأمم المتحدة،لذلك فإن المرسوم الرئاسي الأمريكي لدونالد ترامب قابل للتغير
اللوبي الاسرائيلي الذي ضغط على ترامب للاعتراف بمغربية الصحراء مقابل التطبيع مع اسرائيل هو نفسه الذي سيضغط على بايدن الذي هو اصلا اكثر ردوخا له من ترامب .بايدن صرح في سبعبنيات القرن الماضي انه لو لم تكن اسرائيل موجودة فمن واجب الولايات المتحدة خلقها .اضافة الى ان هذا الاعتراغ يبقى قيمة اضافية فقط وبه او بدونه فالصحراء مغرببة الى ان يرث الله الارض ومن عليها ،فقبل الاعتراف الراية المغربية ترفرف فوق كل ربوع الصحراء المغربية.
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها أراد من أراد وكره من كره لكن ما يتير الاستغراب هو ان بعض الدول التي كانت تدافع عن وحدة المغرب اصبحت اليوم تتردد في دلك بعد الاعتراف الأمريكي وهو ما يدل على أن هده الدول كانت تفعل دلك اعتبارا لمصالحها الاقتصادية متل فرنسا وإسبانيا أما جارة السوء الخرائر التي توزع أموال شعبها يمينا وشمالا على لوبيات الفساد فأقول لها طال الزمان أو قصر فلن نفرط في حبة رمل من صحرائنا بل سنطالب بالصحراء الشرقية وباراضينا كلها كما ندعوا المغرب إلى فتح قنصلية القبائل بالجنوب
Biden et Blinken devoilent un peu la feuille de route pour la politique étrangère:
– Revenir à l’accord nucléaire avec l’Iran.
– Sanctions contre l’Arabie Saoudite et la Turquie.
– Politique impérialiste et interventionniste.
بايدن وبلينكين يكشفان قليلاً عن خارطة طريق السياسة الخارجية:
– العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
– عقوبات ضد السعودية وتركيا.
– السياسة الإمبريالية والتدخلية.
الصحراء مغربية بالحق والحقيقة والتاريخ ،وهناك أراضي مغربية محتلة من الجزائر وهناك دول قامت على أراضي مغربية .
إدن فمغربية الصحراء وتشبت المغرب بكل شبر من أرضه ليست مبنية على مواقف الدول الأخرى.بل على قناعة الشعب المغربي والمستعد للتضحية بكل شيء من اجل أرضه ووطنه
لماذا المسؤولين المغاربة يركنون المغرب في مركز الدفاع بينما كابرانات الجزائر دائما هم في موقع الهجوم على وحدتنا الوطنية، يجب علينا كمغاربة شعبا وقيادة أن ندعم حقوق الشعب القبايلي في شمال الجزائر في تقرير مصيره، وبعد ذلك ندعم شعب الأزواد في جنوب الجزائر في تقرير مصيره كذلك
خلاصة الكلام: تقبل الله من الجزائر صدقاتها التي صرفتها على البوليساريو طيلة 45 سنة، وهي الصدقات التي عطلت التنمية بالجزائر وجعلتها في المراتب الأدنى على المراتب الدنيا على كافىة المستويات…أمركا تقول لكم بالفم المليان: انتهت المسرحية
نحن في صحرائنا و موقف بايدن لن يغير شيئا في العمق . فقط سيؤخر انطالقة المشاريع المزمع انشاؤها في الصحراء .
واش بغتو الصراحة ؟؟؟ …الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية سيدخل المغرب في منطق جديد للمساومة والابتزاز ، والمغرب سيكون رهينة للمصالح الدولية بمنطقة شمال إفريقيا ، لا حل للمغرب للخروج من عنق الزجاجة الذي تطوقه به قضية الصحراء المغربية سوى أمرين : تقوية الجبهة الذاخلية ، من خلال تكريس ديمقراطية حقيقة وفتح الباب أمام المعارضة البناءة و عدم صد الباب أمام الكفاءات الحقيقية التي يمكن أن تطور البلاد والكف عن فبركة الملفات للمعارضين السياسين والزج بهم في السجون ثانيا : يجب أن يتحاى صانعوا القرار السياسي بالجراءة لمباشرة إصلاح اقتصادي حقيقي يقوم على المنافسة الحرة والشريفة وليس اقتصاد الحيتان الكبيرة حيث من هو قريب من مركز السلطة يأكل من ليس له قريب ولا حبيب…
المغرب راهن على شيء قد لايحصل عليه،لأن قرارات ترامب الأخيرة،قد يلغيها خلفه الرئيس الجديد جوبايدن.
لا ينبغي أن يبقى ملف الصحراء رهينة في يد اي دولة على المغرب تقوية جبهته الداخلية و احقاق العدالة الاجتماعية و حقوق الانسان و اعطاء كل ذي حق حقه و مايقع في تونس هو انذار لنا لان ماسمي بالربيع العربي بدات بوادر زوجته الثانية بالظهور اليوم
واش دخول الحمام بحال خروجو قضية الصحراء حسمت من 45 سنة مكنتسناو من حتى شي دولة تعترف بمغربية الصحراء لأنها مغربية تاريخيا و جغرافيا و لي قال العصيدة باردة يدير يدو فيها لن نرحم أيا كان مس حبة رمل واحدة من صحرائنا و مستعدون كمدنيين أن ندافع عن صحرائنا بالسلاح إن اقتضى الأمر 40 مليون مغربي كلهم جنود مجندة من أجل هذا الوطن العزيز من طنجة الى الكويرة.
إعتراف المملكة المغربية بأمريكا اكثر بإعترافهم بمغربية الصحراء . الصحراء مغربية وستبقى مغربية ولن نفرط في حبة رمل منها سواء اعترفوا أو لن يعترفوا . اعترفنا بأمريكا وليس في نوايانا اي مصلحة .
اتخذ باين قرار تاريخي سوف يعلن في قادم الأيام بالحاق الجزائر كجهة xرقم 13 للملكة المغربية
ألم تعترف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء ؟ ألم يعد ترامب هو أمريكا و أمريكا هي ترامب؟ نخاف أن يقع ما كنا نحذر منه! الإعلان ليس هو القرار التنفيدي! حتى القرار التنفيذي هش و يمكن إلغاءه بجرة قلم! الإعلان الرئاسي مجرد مجاملة ديبلوماسية أقل من القرار التنفيذي و أقل بكثير من القوانين الكونغريسية الأكثر وزنا! حتى لو صوت و أقر الكونغرس قانونا لصالح مغربية الصحراء ستبقى القضية معلقة في أروقة الأمم المتحدة و سراديب مجلس الأمن! أين فرنسا من الاعتراف؟يبدو أن فرنسا يهمها أكثر مصالحة الذاكرة مع الجزائر!احترام للتاريخ!الجزائر كانت دائما أهم لفرنسا مساحة، مصالحا،رغبة في الاحتفاظ بها و فرنستها! الحل في العيون مع عقول و قلوب المواطنين و ليس في واشنطن أو تل أبيب! إذا كسبنا المواطنيين سنكسب الجزائر و سنبني المستقبل بشكل طبيعي و ليس بهرولة تطبيعية!
المشكل ليس هو تراجع بايدن عن قرار ترامب و لكن هو اننا كل اربع سنوات سنتحسس رؤرسنا لننتظر قرار الادارة الجديدة المنتخبة و قد يتغير في اية لحظة حسب الاوضاع الراهنة انذك ، المغرب داءما سينطبق عليه مثل ( الى تقلبتي عليا غادي نطلق اختك ) ، يجب على الدبلوماسية المغربية استغلال الوضع الحالي لدفع حلفاء واشنطن لحذو طريقها لكسب مساحة اكبر في الميدان للتضييق على العدو الرئيسي و اتباعه ، يجب ضرب الحديد مادام ساخنا .
في نظري أمريكا هي دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص.
وبالتالي فإن المرتقب أن يزكي الرئيس الجديد سيادة المغرب على صحرائه.
الواقع على الأرض لن يتغير الصحراء جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية الشريفة والأعداء إلى الجحيم.
كيف ما كانت قرار ات الرئيس الامريكي الجديد يجب ان تبقى علاقتنا مع اسرائيل مستمرة
Bayden continuera à affirmer la marocanité du Sahara et doit remercier Mr Trump
اللوبي اليهودي عبر جماعة الضغط ipac يضغط لفائدة الحكومة المغربية
الم تقولو ان قرار ترامب لا يمكن الرجوع فيه ههههههه
بالنسبة للجيران غير صبرو معانا راكم اكثر الناس عارفين باللي المفربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو . الصحراء المغربية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها . غير شوفو شي موضوع اخر من غير وحدة المملكة المغربية
نرد مناورات عسكرية مغربية في المحبس وشكرا.
Merci sa Majesté Mohamed 6
… بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المغربية واسرائيل اتفاق اقتصادي اكثر منه سياسي تم ابرامه في نطاق التوجه الجديد للاقتصاد الليبيرالي العالمي الذي يضم بريطانيا التي خرجت من تعقيدات الاتحاد الاوروبي ويشمل بلدان الخليج والقصد منه تنمية افريقيا بالشراكة مع المغرب المؤهل اقتصاديا بالقيام بدور محوري في القارة.
والقصد من التكتل الاقتصادي الجديد مواجهة التكتل الاسيوي وطريق الحرير الصيني لاحداث توازن في الاقتصاد العالمي.
هذا المشروع الاستراتيجي المستقبلي لن يتأثر بالانتخابات وتناوب ادارات رؤساء امريكا.
المغرب 45 عاما و يزيد وهو في صحراءه يبني ويشيد تغيرت الرئاسات في كل الدول وبقي المغرب في صحرائه والبوليساريو في مخيمات الذل والعار في تندوف ولم يتغير المغرب بل زاد تبوثا و يقينا بقضيته العادلة نحو ارضه وصحراءه يجول ويصول فيها لايضره من خذله الى يوم الدين
أنا كمغربي متقاعد عملت في ااصفوف الامامية لن أسمح بحبة رمل من الصحراء المغرببة. حتى لو تراجعت الحكومة الأمريكية عن اعتراف الإدارة السابقة.وفي نظري هدا لن يحصل،العالم كله يعزف بأن الصحراء جزء لايتجزء من وطننا الحبيب. ولكن……………
موقف جو بايدن واضح، لن يتراجع عن القرار الذي اتخده ترامب، وذلك لأن المغرب أول دولة اعترفت بأمريكا + مصالح أمريكا في المغرب + هناك عدة اتفاقيات بين أمريكا والمغرب ، أمريكا لن تخسر أول حليا لها لإرضاء عصابة إرهابية بوليساريو…
فإذا تم إلغاء جوبايدن إعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء، فسيعود دونالد ترامب سنة 2025 وسيترشح مرة أخرى لرئاسة أمريكا وسيقودونها الحزب الجمهوري ، وسينتقمون من الجزائر وسيمحونها من على الخريطة،
القرار الذي وقعه الرئيس ترامب قرار سيادي و ليس قرار رئاسي،اي ان كل مؤسسات الدولة موافقة على هد القرار الناس الي عندهم دراية بسياسة الامريكية تعرف جيدا ان امريكا دولة موسسات وليست دولة رئيس مثل ما عندنا في الدول العربية،القرارات تكون مشتركة ولا يمكن لموسسة بحد ذاتها التراجع عن القرار دون الرجوع الى الموسسات الحاكمة في امريكا،ام بالنسبة لقرار الاعتراف بمغربية الصحراء فهو قرار يمكن ان اقول عنه اكثر من سيادي قرار مدعوم من طرف الوبي الاسرائيلي الدي يحدد سياسة امريكا ولا يمكن لاي رئيس مهما كان توجهه السياسي ان يقف في وجه الوبي الاسرائيلي،امريكا مروف عنها وفائها بعهودها بالمحافظه علي مصالح اسرائيل باي طريقة،ام الوبي الجزائري في واشنطن فهو لا يستطيع حتى مواجهة الوبي الامراتي الذي يتناما وسط المشهد الامريكي و كلنا على علم بالتوافق الحاصل بين السياسة الامراتية و السياسة الاسرائيلي،حتى لو قدمة الجزائر ملاير الدولارات لايمكن لها ان تغير شيء من الواقع الحالي.
“اعتراف ترامب بمغربية الصحراء جاء في سياق استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي موقع بين الدول الثلاث بتاريخ 22 دجنبر 2020، ما يعني أن خرق إدارة بايدن لأي بند من هذا الاتفاق الثلاثي قد يدفع المغرب إلى قطع علاقاته مع إسرائيل.”
ارجو ان تقولوا هذا لبوريطة لانه يقول لكل الناس انه لاعلاقة بين التطبيع و الاعتراف اظنه لم يفهم شيئا مما حصل.
الأمر بسيط للغاية… إن كان لي جو بايدن موقف آخر غير الذي أقره ترامب فإن المملكة المغربية ستقطع علاقتها بإسرائيل ولا أظن ذالك لأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي عينه جو من أب وأم يهوديين ويعتبر كذالك من الداعميين لإسرائيل… ونحن كمغاربة ليهمنا لا هذا ولا ذاك لماذا؟ بكل بساطة الصحراء مغربية وكانت مغربية و ستبقى مغربية و ستظل مغربية…..
جريو ألمساخيط سمعت بأن بايدن فور دخوله البيت الأبيض سيقر 15 قانونا و يلغي بعض القرارات التي إتخدها الغبي ترامب مع بعض الدول واقيلا إعتراف بالصحراء مشا مع الباب. فلوس اللبن داهوم زاعطوط ههه رشاوي الإعتراف بالصحراء داهم ترامب..أما الشركات الأجنبية سواء الأمريكية أو البريطانية أو الكندية التي لديها مشاريع إستثمارية في الصحراء حتى لو تم التراجع عن قرار الإعتراف بمغربية الصحراء فلا علاقة لهذه الشركات بالقرار لأن لها عقود موقعة بين المغرب كشريك إقتصادي و بالتالي ستترتب عواقب وخيمة على المغرب إذا أراد التنصل من المسؤولية إلا إذا فسخ العقود من طرف واحد و هنا يجبر على دفع تعويضات بملايير الدولارات و من أين سيأتي بها يا حسرة و الجيوب مثقوبة سيأتي وزير بفكرة عبقرية و هي فرض ضرائب جديدة على المواطن