الرباط تتريث في اعتماد "سبوتنيك" ضد كورونا وموسكو ترحب بالتعاون

لم يرخص المغرب بعد للاستخدام الطارئ للقاح الروسي “سبوتنيك V”، في وقت تؤكد فيه موسكو أن عدد الدول التي سجلت لقاحها إلى حد الآن بلغ 27 في المجموع.
وكانت روسيا أعلنت عن تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس “كورونا” في العالم تحت اسم “سبوتنيك V”، إلا أنه ظل محط تشكيك من قبل أوساط عالمية، بما في ذلك أوروبا التي ترفض إلى حدود اليوم الترخيص له.
وقال السفير الروسي المعتمد لدى المملكة المغربية، فاليريان شوفايف، إن روسيا جاهزة لإرسال دفعات من لقاح “سبوتنيك” إلى المغرب، مشيرا إلى أن الأمر بيد المسؤولين المغاربة الذين يدرسون الموضوع.
وأضاف السفير الروسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن دولا عدة من مختلف قارات العالم رخصت لاستعمال لقاح “سبوتنيك”، موردا أن “أزيد من 25 دولة وصلها لقاحنا اليوم”.
وفي وقت أثار فيه اللقاح الروسي “خلافات جيو-سياسية”، خصوصا في القارة الأوروبية، أكد عضو من اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح أن “اللجنة المغربية تجتمع كلما دعت الضرورة، وتعطي رأيها بخصوص اعتماد أي لقاح”.
وجوابا على سؤال هسبريس حول أسباب عدم اعتماد لقاح “سبوتنيك”، قال عضو اللجنة العلمية إن “احتمال اعتماد اللقاح الروسي ولقاحات أخرى يبقى واردا”، مشيرا إلى أن “الأساس هو ضمان لقاحات تمكننا من تلقيح 80 بالمائة من الساكنة للوصول إلى مناعة جماعية”.
وأورد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن المغرب اختار سياسة تنويع مصادر اللقاح، مردفا أن هناك إمكانية أيضا لاعتماد اللقاح الذي طورته شركة “جونسون آند جونسون”، وهو اللقاح الذي يؤخذ عبر حقنة واحدة.
وأكد عضو “اللجنة العلمية”، في توضيحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اختيار اللقاح يجب أن يراعي كذلك ظروف التخزين التي يتوفر عليها المغرب من أجل ضمان سلامة وجودة عملية التلقيح.
وكان الممثل التجاري الروسي في المغرب أوضح أن موضوع تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا “سبوتنيك V” يجري حاليا التعامل معه في وزارة الصحة المغربية، مشيرا إلى أن “الحجم المفترض لإمدادات اللقاحات الروسية في المرحلة الأولية يمكن أن يسمح بتلقيح أكثر من 20% من السكان المغاربة”.
وتراهن روسيا على المغرب من أجل تسويق لقاحها في القارة الإفريقية؛ إذ جرى توقيع اتفاقية في شتنبر الماضي بين شركة الأدوية المغربية “جالينيكا” وصندوق الاستثمار المباشر الروسي من أجل التعاون على مستوى القارة، لكن إلى حدود اليوم لم يتم تنزيل أي خطوات عملية في هذا الصدد.
وبلغ مجموع الحقن التي تسلمها المغرب إلى حدود أمس الثلاثاء سبعة ملايين حقنة، منها ستة ملايين تخص لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني المصنع في دولة الهند، ومليون حقنة من لقاح “سينوفارم” الصيني.
وكانت الجزائر اختارت في المرحلة الأولى، خلافا للمغرب، لقاح “سبوتنيك V” الروسي، في إطار التقارب السياسي بين البلدين.
عدد الوفيات في روسيا يوميا يتجاوز 400..500..شخص أين تكمن نجاعة هذا السبوتنيك
لا نريد لقاح سبوتنيك فلتعطه للجزائر فهي حليفتها و اكبر مستورد لسلاحها
يقال انه جيد لكن القدرات الانتاجية الضعيفة نوعنما تحد من جادبية اللفاح الجزائر التي اعتمدته لم تتوصل سوى بخمسين الف جرعة…
مادام هذا اللقاح يتعرض لإنتقاذات عالمية فمن حق المغرب ان يرفضه أيضا
المغرب يحتاج للقاح من جرعة واحدة يسهل عملية مناعة القطيع بدل لقاح الجرعتين اللذي ينهك الكادر الطبي المغربي.
من الافضل الابتعاد عن اللقاح الروسي لأن نسبة الشك مرتفعة جدا حول فعاليته
Pourquoi vous citez Algérie peut-être c’est le comprimé de midi il encore un comprimé le soir mais c’est trop regardez devant vous il la mer, sebta et Melilla
لايجب أن نكون حقل تجارب لكل من صنَّع لقاحاً. فلو أن أمر هدا اللقاح لم يكن مشكوكاً فيه فهل ياترى ستعرضه روسيا على المغرب؟ مجرد سؤال.
على السيد بوتين أن تكون له شجاعة السيد ترمب الله يعمرليه الدار
please don’t…. les russes ont double face avec nous…. achetons de nos alliés.
“الأساس هو ضمان لقاحات تمكننا من تلقيح 80 بالمائة من الساكنة للوصول إلى مناعة جماعية”.
يجب الحديث على نجاعة اللقاح وضمان السلامة للمواطنين المغاربة، ليس الكم هو المهم، لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار فعالية اللقاح وسلامته على المواطنين،
لسنا فئران تجارب او قنطرة سياسية بين المغرب وروسيا
الديب حلال الديب حرام الترك أحسن. مثال شعبي له وقع حقيقي.
على المغرب توقيع عقود مع موديرنا و بيفايزر للمرحلة المقبلة و الابتعاد عن سبوتنيك لانه مشكوك فيه
الجزائر في حاجة ماسة اليه المرجو تقديم المساعدة في اقرب وقت
الموتى بالمائات يوميا بروسيا،وهذا دليل على أن لقاح سبوتنيك لم يحد من عدد الإصابات.هذا من جهة،أما من جهة أخرى،فمواقف روسيا اتجاه قضيتنا الوطنية غير واضحة بالرغم من الاتفاقيات الاقتصادية الواعدة معها،وبالتالي يجب التريث قبل استيراد هذا اللقاح…سينوفارم وأسترازنبكا يفيان بالغرض .تم تلقيح ما يقارب مليوني شخص ، ولله الحمد دون آثار جانبية خطيرة.
انصح وزارة الصحة المغربية ان لا تستورد لقاح الروسي لانه غير مقبول في أوروبا ولم يجري عليه فحوصات من طرف المختبر الاروبي الذي يعطي الرخصة لكل التلاقيح.
Le vaccin Spoutnik V n’est pas fiable ,il n’est utilisé que par des pays qui n’ont aucune autre alternance pour calmer leur population.
The Lancet, la revue médicale, publie ce jour-là des conclusions sans appel : le vaccin russe est efficace à plus de 91 % contre les formes symptomatiques du Covid-19, ce qui le place dans le peloton de tête mondial.
ما تقتنيه جارة مشؤومة لن يقتنيه المغرب ولا نريد إفشال علاقة مع ولاية متحدة الوفيات ومصابين في روسيا دليل على أن سبونتنيك غير فعال
لقاح سبوتنيك أثبت فاعليته ونجاعتة حسب رأي الخبراء بنسبة تجاوزت 94% وهو بذلك يتعدى نسبة النجاح لاسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني اوروبا تجاهلته لأنها ارادت ان تعتمد على لقاح حلفائها بريطانيا وأمريكا ولكن مع عدم تمكن الأمريكان البريطانيين الاستجابة للطلب الأوروبي لم تجد أوروبا من سبيل إلى التوجه الروس لأنهم كانو يسمحوا ان يلقوا شعبهم ثمن الربيع بل حتى الرئيس الفرنسي والمستشار ة الألمانية عروض على الروس التعاون على إنتاجه في أوروبا لكن الروس لن يستطيع تلبية الطلب كما أنهم لو يوافقون لحد الان على طلب المانيا وفرنسا
لم لا .. سبوتينك هو الانجع عالميا ، و كل ما يقال عنه مجرد اهواء سياسوية..عدد ضحايا كورونا بأمريكا يفوق عددا ضحايا روسيا
لماذا نغذي اقتصاد أعداء وحدتنا الوطنية. ألم يكونوا ينددون بالأمس بقرار اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء.
باركا علينا غير أسترازينيكا و سينوفارم.
المرجو عدم إقحام صحة المواطن باللعبة السياسية .وارى ان العالم يتقدم إلى الأمام بالتحالف مع أمريكا و لا يرج إلى التخلف مع المعسكر الروسي البئيس
C’est FAUX, les études scientifiques notamment celle du très célèbre “The Lancet”, ont conclu que SputnikV a un taux d’efficacité de 92%, ce qui le place juste derrière le vaccin de Pfizer ou Moderna
الموضوع ليس عدم موافقة الحكومة بل هو الأذن للحكومة من ماما فرنسا أولا ثم الماما الأكبر امريكا ، تخيلوا لوكان الرئيس بوتن نهج نهج ترامب لو بتغريدة هل كانت الحكومة ستعير معيار لأبناء الشعب من مضاعفات هذا اللقاح، الشعب في نظر الحكومة قربانا لتعزيز مكانتها في الحكم والحملات الانتخابية الكاذبة نحن نمثل الشعب لكن لا نمتثل للشعب نحن من يؤمن ثروات الشعب في جيوبنا ونفرغ ما في جيب الشعب نحن نعلم على حفظ الأمن لكن قصورنا وفيلاتنا ونؤمن للشعب ان يقتل الشعب بأيدي الشعب .
السلام عليكم
اللجنة العلمية في الدول الأخرى نجد فيها علماء الفيروسات و المختبرات و التجارب العلمية و أصجاب جوائز عالمية ونوبل…
في المغرب اللجنة العلمية: أطباء النساء و التوليد، الأطفال، التغدية و الجهاز الهضمي…
ويقولون لك اجتمعت اللجنة العلمية وأوصت بتمديد الحجر!؟؟؟
حجروا غير انتوما أما المغاربة وصلات ليهم العظم.
ألمانيا رخصت لاستعمال سبوتنيك واعتبرته ميركل الأكثر فاعلية من جميع اللقاحات مما جر عليها عدة انتقادات من دول غربية كأمريكا.. اللقاح بشكل عام هو وسيلة لابتزاز الدولة والربح والتجارة واختفت فجأة الأهداف الإنسانية
على بوتين ان يخرج بخرجة فيما يخص وحدتنا الترابية كما فعل السيد ترامب الله يذكرو بخير
لقاحهم مثل اسلحتهم عبارة عن خردة لا تصلح لشيئ الا للدول الفاشلة مثل جارة السوء
عدد وفيات كرونا في روسيا في تزايد و هم يريدون تجريب لقاحهم على إفريقيا…. الخوخ كون يداوي كون داوى مولاه
ما دام المغرب قد استعمل اللقاحين سينوفارم و استرازنيكا…فلا داعي للمغامرة مع اللقاح الروسي…فلنكتفي بهاذين اللقاحين….
Ammar Dégât. Va sucer tes généraux soumis du régime Russe dictateur, ici c’est le Maroc, on parle de tout et surtout de ton pays l’ennemi handicap créé en 1960 par General De Gaulles. Sebta et Mellila on l’a offert pas de soucis, par contre vous les harkis vous allez pas avoir accès à l’atlantique.