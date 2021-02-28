الرجاء البيضاوي يتجاوز سقف 3000 بطاقة اشتراك

الرجاء البيضاوي يتجاوز سقف 3000 بطاقة اشتراك
صورة: و.م.ع
الأحد 28 فبراير 2021 - 01:04

بلغ عدد بطائق الاشتراك التي بيعت من طرف إدارة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم أزيد من ثلاثة آلاف بطاقة إلى غاية يوم الجمعة، بعد أن تم طرحها للجماهير الرجاوية الوفية منذ أيام قصد مساعدة الفريق ماديا.

وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفريق البيضاوي، فقد أقبل أنصار الفريق على شراء هذه البطائق، بعد أن تم بيع إلى غاية مساء الجمعة أزيد من ثلاثة آلاف بطاقة اشتراك.

الجماهير الرجاء البيضاوي بطاقة اشتراك

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