الرجاء يخطط لتمديد مقام الحداد .. والورفلي يقترب من المغادرة

يسعى المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم إلى تمديد مقام إلياس الحداد، مدافع الفريق “الأخضر”، لموسم كروي جديد، بعد الأداء الجيد الذي ظهر به في المباريات الأخيرة التي لعبها بقميص “النسور”.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن إدارة الرجاء من المنتظر أن تفتح باب التفاوض مع الحداد خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تجديد عقده، بعد أن قدم أوراق اعتماده بشكل جيد خلال المباريات الأخيرة التي لعبها أساسيا.

من جهته، أفادت مصادر خاصة بأن المعطيات المتوفرة في الوقت الراهن تشير إلى أن المدافع الليبي سند الورفلي بات قريبا من مغادرة “البيت الأخضر”، خلال “المركاتو” الصيفي المقبل، خاصة أن عقده سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويحاول المكتب المسير الحفاظ على ركائز الفريق خلال الموسم الكروي المقبل، لا سيما اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، لقطع الطريق عن الأندية التي تسعى إلى الاستفادة من خدماتهم، لهذا ترى إدارة “النسور” أن تمديد مقام الحداد سيعطي استقرارا للخط الخلفي للفريق في ظل وجود مروان الهدهودي والبوركينابي سومايلا واتارا وإلياس الحداد، في حال غادر الليبي سند الورفلي.

وكان الحداد قد وقع في كشوفات الرجاء الرياضي صيف سنة 2018 لموسم واحد، قبل أن يجدد عقده الصيف الماضي إلى غاية نهاية يونيو المقبل؛ ما يدفع إدارة الفريق “الأخضر” إلى التفكير في تمديد مقامه.

يشار إلى أن اللاعب إلياس الحداد، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، قد تلقى تكوينه بالملاعب الهولندية. كما سبق لمدافع الفريق “الأخضر” أن استفاد من تجارب احترافية قصيرة بكل من إسكتلندا وبلغاريا، قبل أن ينتقل إلى الجيش الملكي ومنه إلى الرجاء.