الرجاء يدك شباك مولودية وجدة بثلاثة أهداف

الرجاء يدك شباك مولودية وجدة بثلاثة أهداف
هسبريس
الأحد 13 دجنبر 2020 - 22:46

تفوق فريق الرجاء البيضاوي ،اليوم الأحد، على فريق مولودية بوجدة بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ختام منافسات الدورة الثالثة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل أهداف الفريق البيضاوي محمد بنحليب (د 66) وبيم مالانغو (د 70) وعبد الإله الحافظي (د 74).

وحل فريق الرجاء ،عقب هذا الفوز، في المركز الثاني إلى جانب نهضة بركان وشباب المحمدية، بسبع نقط، فيما جاء فريق مولودية وجدة في المركز ما قبل الأخير بنقطة واحدة.

الرجاء البيضاوي القسم الأول المركب الرياضي محمد الخامس كرة القدم مولودية وجدة

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‫تعليقات الزوار

10
  • محمد ابيزا وجدة
    13 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    هذه نتيجة التخلي عن المدرب بنشيخة وبعض اللاعبين و المدرب وادو لن يصلح للفريق يجب اصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الاوان و ديما m.c.o

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  • عبدالقادر جرسيف
    13 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    كالو باك طاح كالومن الخيمة مشا مايل، المكتب المسير مناقش مع وادو، وادو مدابز مع السائق، واللعابة يسالو لفلوس واش من نفسية باش غادي يلعبو. اوا فيقو قبل مايفوت الفوت.

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  • كمال
    13 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    احسن تم إلى فوز اخر واخر و البطولة رجاوية

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  • كمال
    14 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    فوز مهم والبطولة رجاوية كالعادة ما يدوم ها المعقول ولي عندو …

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  • الوطنية
    14 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    مولودة وجدة لم يحسن اختيار المدرب الذي تخاصم مع السائق كيف ستكون نفسية اللاعبين مع هذا الوضع

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  • كمال
    14 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    تأ كيد انك الافضل البطولة رجاوية والكاس العربية رجاوية إن شاء الله والعقبى لعصبة

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  • marjane
    14 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    تلاث نقاط مستحقة وحظ اوفر للملودية في قادم من الدورات

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  • متابع
    14 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    هنيءا بالانتصار .لكن على المدرب أن ينتبه لبعض الثغرات .مقابلتين 5أهداف تلقاها الرجاء يتحمل الدفاع والحارس الممتاز فيها اخطاء .كما أن هناك نقص في الهجوم مالنكو يضيع فرص كثيرة. كما أن اربع واجهات تحتاج دراسة و لاعبين وانتدابات المشور طويل هذا يحتاج لرءيس جديد للرجاء ذو مال للاستثمار وجلب 5لاعبين لتقوية الفريق .البطولة رجاوية نتمنى الفوز بكأس محمد السادس لتدعيم ميزانية الفريق .

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  • كمال
    14 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    هذا لعام إن شآء الله ديال الرجاء تجيبوا كل الألقاب ودور الحركة ويرجع كل شي ميزان

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  • وجدي
    14 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    علي أسد وعلى المصريين نعامة.المولودية تمر بأعسر ظروفها بسبب مشاكل مادية ومشاكل مع المدرب.وكذلك بسبب التفريط في جل نجوم الفريق والقيام بتعاقدات هزيلة مع لاعبين عاطلين

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