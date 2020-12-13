الرجاء يدك شباك مولودية وجدة بثلاثة أهداف

تفوق فريق الرجاء البيضاوي ،اليوم الأحد، على فريق مولودية بوجدة بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ختام منافسات الدورة الثالثة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل أهداف الفريق البيضاوي محمد بنحليب (د 66) وبيم مالانغو (د 70) وعبد الإله الحافظي (د 74).

وحل فريق الرجاء ،عقب هذا الفوز، في المركز الثاني إلى جانب نهضة بركان وشباب المحمدية، بسبع نقط، فيما جاء فريق مولودية وجدة في المركز ما قبل الأخير بنقطة واحدة.