الرجاء يدك شباك مولودية وجدة بثلاثة أهداف

تفوق فريق الرجاء البيضاوي ،اليوم الأحد، على فريق مولودية بوجدة بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ختام منافسات الدورة الثالثة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل أهداف الفريق البيضاوي محمد بنحليب (د 66) وبيم مالانغو (د 70) وعبد الإله الحافظي (د 74).
وحل فريق الرجاء ،عقب هذا الفوز، في المركز الثاني إلى جانب نهضة بركان وشباب المحمدية، بسبع نقط، فيما جاء فريق مولودية وجدة في المركز ما قبل الأخير بنقطة واحدة.
هذه نتيجة التخلي عن المدرب بنشيخة وبعض اللاعبين و المدرب وادو لن يصلح للفريق يجب اصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الاوان و ديما m.c.o
كالو باك طاح كالومن الخيمة مشا مايل، المكتب المسير مناقش مع وادو، وادو مدابز مع السائق، واللعابة يسالو لفلوس واش من نفسية باش غادي يلعبو. اوا فيقو قبل مايفوت الفوت.
احسن تم إلى فوز اخر واخر و البطولة رجاوية
فوز مهم والبطولة رجاوية كالعادة ما يدوم ها المعقول ولي عندو …
مولودة وجدة لم يحسن اختيار المدرب الذي تخاصم مع السائق كيف ستكون نفسية اللاعبين مع هذا الوضع
تأ كيد انك الافضل البطولة رجاوية والكاس العربية رجاوية إن شاء الله والعقبى لعصبة
تلاث نقاط مستحقة وحظ اوفر للملودية في قادم من الدورات
هنيءا بالانتصار .لكن على المدرب أن ينتبه لبعض الثغرات .مقابلتين 5أهداف تلقاها الرجاء يتحمل الدفاع والحارس الممتاز فيها اخطاء .كما أن هناك نقص في الهجوم مالنكو يضيع فرص كثيرة. كما أن اربع واجهات تحتاج دراسة و لاعبين وانتدابات المشور طويل هذا يحتاج لرءيس جديد للرجاء ذو مال للاستثمار وجلب 5لاعبين لتقوية الفريق .البطولة رجاوية نتمنى الفوز بكأس محمد السادس لتدعيم ميزانية الفريق .
هذا لعام إن شآء الله ديال الرجاء تجيبوا كل الألقاب ودور الحركة ويرجع كل شي ميزان
علي أسد وعلى المصريين نعامة.المولودية تمر بأعسر ظروفها بسبب مشاكل مادية ومشاكل مع المدرب.وكذلك بسبب التفريط في جل نجوم الفريق والقيام بتعاقدات هزيلة مع لاعبين عاطلين