الرجاء يراهن على العودة بالفوز من جنوب إفريقيا

قال التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إن فريقه عازم على العودة بنتيجة إيجابية من قلب جنوب إفريقيا، خلال المواجهة التي ستجمعه بمضيفه أورلاندو بيراتس، المقرر إجراؤها غدا الأحد، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الشابي أن “النسور” استعدوا بشكل جيد لهذه المواجهة، وسيحاولون العودة بنتيجة الفوز من أجل الاقتراب أكثر من “المربع الذهبي” قبل مباراة العودة بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن “الرجاء يتمتع بخبرة كبيرة في المسابقات القارية”.

وأضاف المتحدث نفسه: “أنا على يقين بأن اللاعبين قادرون على التعامل بشكل جيد مع الضغط، وتقديم أفضل مستوياتهم خلال هذه المواجهة الحاسمة. كما أن الفريق الذي يرتكب الأخطاء لن يتمكن من بلوغ دور نصف النهائي”.

من جانبه، قال الألماني جوزيف زينباور، مدرب نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، إن المباراة لن تكون سهلة، وستكون بمثابة اختبار صعب ضد نادي من قيمة الرجاء الرياضي، صاحب المسار القاري الحافل.

وأضاف مدرب الفريق الجنوب إفريقي: “نحن جاهزون للقاء، وأعتقد أن جميع اللاعبين تحذوهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، وهدفنا جميعا هو تجاوز الفريق “الأخضر” الذي يُعد أبرز المرشحين للتتويج باللقب”.

ويحل الرجاء الرياضي، يوم غد الأحد بداية من الثانية بعد الزوال، ضيفا على نادي أورلاندو بيراتس، بملعب “أورلاندو” بجوهانسبورغ، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.