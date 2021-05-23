الرجاء يسحق "أورلاندو بيراتس" ويتأهل إلى نصف نهائي "كأس الكاف"

حقق نادي الرجاء الرياضي انتصارا عريضا على “أورلاندو بيراتس” الجنوب إفريقي بـ4-0، اليوم الأحد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب ربع نهائي “كأس الكاف”، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى دور نصف النهاية.

وكان ممثل كرة القدم المغربية في هذه المنافسة القارية قد تعادل في مباراة الذهاب، في جنوب إفريقيا، بنتيجة 1-1، لكنه لم يكن رحيما بلاعبي “أورلاندو بيراتس” على الأراضي المغربية، ليراكم نتيجة 5-1 من المقابلتين.

وافتتح التسجيل المهاجم المتألق بين مالانغو في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة الرياضية، ثم جاء دور زكرياء الوردي لتوقيع الهدف الثاني في حدود الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وكان واضحا لجوء لسعد الشابي، مدرب الرجاء، إلى الاندفاع الهجومي منذ الوهلة الأولى، محاولا تفادي أي مفاجأة سيئة من “أورلاندو بيراتس”، بينما حضرت خبرة الحارس أنس الزنيتي في إبعاد كرات خطيرة على المرمى.

سفيان رحيمي بصم على هدف جميل في الدقيقة 31، بعد مرتد هجومي ختمه برفع الكرة فوق حارس المرمى الجنوب إفريقي. وبالطريقة نفسها، عاد مالانغو لتوقيع الهدف الرجاوي الرابع في الدقيقة 36.

إنهاء الرجاء الجولة الأولى برباعية نظيفة جعل الفريق المغربي يلعب بمستوى مغاير تماما خلال مجريات الشوط الثاني، وبالتالي غابت الفرجة التي وسمت بداية المقابلة رغم الضغط الجنوب إفريقي على دفاع المغاربة.

وبهذه النتيجة، يصل لاعبو الرجاء إلى نصف نهائي “كأس الكاف” لمواجهة نادي بيراميدز المصري، المستفيد من تغلبه ذهابا بـ4-1 على “إنييمبا” النيجيري قبل التعادل معه، اليوم الأحد، بهدف لمثله في لقاء الإياب.

جدير بالذكر أن الرجاء اجتاز دور المجموعات من “كأس الكاف” بعد تحقيق “العلامة الكاملة”، متصدرا فرق المجموعة الرابعة بـ18 نقطة، عقب التفوق ذهابا وإيابا على بيراميدز المصري ونكانا الزامبي ونامونغو التنزاني.