الرجاء يسحق "أورلاندو بيراتس" ويتأهل إلى نصف نهائي "كأس الكاف"

حقق نادي الرجاء الرياضي انتصارا عريضا على “أورلاندو بيراتس” الجنوب إفريقي بـ4-0، اليوم الأحد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب ربع نهائي “كأس الكاف”، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى دور نصف النهاية.
وكان ممثل كرة القدم المغربية في هذه المنافسة القارية قد تعادل في مباراة الذهاب، في جنوب إفريقيا، بنتيجة 1-1، لكنه لم يكن رحيما بلاعبي “أورلاندو بيراتس” على الأراضي المغربية، ليراكم نتيجة 5-1 من المقابلتين.
وافتتح التسجيل المهاجم المتألق بين مالانغو في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة الرياضية، ثم جاء دور زكرياء الوردي لتوقيع الهدف الثاني في حدود الدقيقة 22 من الشوط الأول.
وكان واضحا لجوء لسعد الشابي، مدرب الرجاء، إلى الاندفاع الهجومي منذ الوهلة الأولى، محاولا تفادي أي مفاجأة سيئة من “أورلاندو بيراتس”، بينما حضرت خبرة الحارس أنس الزنيتي في إبعاد كرات خطيرة على المرمى.
سفيان رحيمي بصم على هدف جميل في الدقيقة 31، بعد مرتد هجومي ختمه برفع الكرة فوق حارس المرمى الجنوب إفريقي. وبالطريقة نفسها، عاد مالانغو لتوقيع الهدف الرجاوي الرابع في الدقيقة 36.
إنهاء الرجاء الجولة الأولى برباعية نظيفة جعل الفريق المغربي يلعب بمستوى مغاير تماما خلال مجريات الشوط الثاني، وبالتالي غابت الفرجة التي وسمت بداية المقابلة رغم الضغط الجنوب إفريقي على دفاع المغاربة.
وبهذه النتيجة، يصل لاعبو الرجاء إلى نصف نهائي “كأس الكاف” لمواجهة نادي بيراميدز المصري، المستفيد من تغلبه ذهابا بـ4-1 على “إنييمبا” النيجيري قبل التعادل معه، اليوم الأحد، بهدف لمثله في لقاء الإياب.
جدير بالذكر أن الرجاء اجتاز دور المجموعات من “كأس الكاف” بعد تحقيق “العلامة الكاملة”، متصدرا فرق المجموعة الرابعة بـ18 نقطة، عقب التفوق ذهابا وإيابا على بيراميدز المصري ونكانا الزامبي ونامونغو التنزاني.
مبروك للرجاء العالمي من ودادي غير متعصب و مشجع لكل الفرق الوطنية التي تلعب قاريا و عربيا .
نتمنى من اللاعبين الوداديين استلهام الروح القتالية من الرجاء و بالخصوص اللاعب الكعبي و بعض اللاعبين كجبران و المترجي و ابو الفتح و كدلكك المدرب البنزرتي.
مبروك للرجاء البيضاوي
المدرب لايحسن التغييرات ..عندو مشكل كبير في اجراء التبديلات..يجب على المساعدين أن ينبهوه لهذا الامر..
مبروك التأهل للرجاء العالمي رغم تراجع مستوى اللعب في الشوط الثاني الا ان الاهم تحقق في الشوط الاول برباعية نظيفة
بطولة ضعيفة وفرق ضعيفة …….لي سماه كأس الفقراء مكدبش وديما ديما وداد وعاش الملك
Bon match de la part des joueurs duRCA mais ce qui est malheureux c est pourquoi ne pas garder la cadence pendant toutes les 90mn du match , pourquoi ne pas combattre jusqu’à la fin .
بالتوفيق في قادم المباريات والوصول الى النهائي
ولينا تنشوفو هي فرق شمال وجنوب إفريقيا،أين فرق كوط ديفوار وغانا ونيجيريا……… ؟
bien joué les gas 4 – 0 hhhhhhhhhhh
الأندية المغربية حاضرة بقوة تهانينا الحارة
هنيئا الفوز .الفريق .الشباب .ديما راجا
أعداء المغرب داءما ما ينهزمون أمام المغرب والمغاربة ب اربعة لصفر هنيئا الرجاء ضربت خمسة عصافير بحجرة واحدة
إلى صاحب التعليق كاس الفقراء ، الرجاء تملك عدد اكبر من الوزاز في كاس الاغنياء و عدد اكبر في كاس الفقراء و عدد اكبر في مباريات كاس العالم ، يلزم الوز سنوات ضوئية ليعادل أرقام رجاء الشعب
الأمر يتعلق بانتصار فريق مغربي على فريق من جنوب أفريقيا و بحصة ثقيلة و هنيئا لكل المغاربة بهدا الفوز المستحق . ( الفوز على فريق جزائري + فوز على فريق جنوب أفريقي ) . اللهم بارك . عاش المغرب
من ودادي غير متعصب يشجع الفرق المغربية في البطولات الأفريقية ولست مثل بعض الحاقدين المحسوبين على الرجاء اتمنى من كل قلبي التوفيق للرجاء ومبروك لهم ونتمنى ان يكون الكأسان الافريقيان مغربيين للوداد والرجاء. وكفى من الحقد المجاني الدال على قصور في التفكير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راه كلنا ليكم البارح مبروك للوداد واليوم الرجاء ورا الاستعداد للنصف انشاء الله والكويت بس مغربية مائة بالمائة انشاء الله
هنيأ النسور الخضر البطل الإفريقي دائما مزيد من العطاء والفرجة
مالك ممرتاح مالك معصب راها رجا هدي
هنيئا لنادي الخضرة على التأهل. تم سحق كل الفرق التي تمثل أعداء المغرب. أقصى ما يقومون به الأن هو تحليل مستوى فرقهم في البلاطووات الرياضية ههههه.
الرجاء لاتسحق القسم الثاني من مسابقات الكاف ،هذا القسم مخصص للمتعلمين الذين يشقون الخطات الأولى.