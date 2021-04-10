الرجاء يشيد بسلامي قبل مواجهة "بيراميدز"

شدد محمد البكاري، المدرب المؤقت لفريق الرجاء الرياضي، على صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه غدا الأحد ببيراميدز المصري، ضمن رابع جولات المجموعة الرابعة برسم كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد البكاري، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن بيراميدز فريق قوي ومحترم، ومن الأندية المرشحة للظفر بكأس الكونفدرالية، وزاد أن مباراة الغد لن تكون سهلة، آملا أن يكون فريقه جاهزا لتجديد فوزه على مضيفه المصري، رغم الغيابات التي يعاني منها “النسور”.

وعن رحيل جمال سلامي، مدرب الرجاء، أشار البكاري إلى أنه ترك فراغا كبيرا، وزاد مستدركا: “لكن الفريق سافر إلى مصر من أجل فوزه الرابع على التوالي في المجموعة”.

ويتصدر ممثل كرة القدم الوطنية ترتيب مجموعته بـ9 نقاط، متقدما بـ3 عن بيراميدز الوصيف، ثم نكانا الزامبي ثالثا بـ3 نقاط؛ بينما يتذيل نامونغو التنزاني الترتيب برصيد خال من النقاط.