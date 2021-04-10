الرجاء يشيد بسلامي قبل مواجهة "بيراميدز"

الرجاء يشيد بسلامي قبل مواجهة "بيراميدز"
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
السبت 10 أبريل 2021 - 19:45

شدد محمد البكاري، المدرب المؤقت لفريق الرجاء الرياضي، على صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه غدا الأحد ببيراميدز المصري، ضمن رابع جولات المجموعة الرابعة برسم كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد البكاري، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن بيراميدز فريق قوي ومحترم، ومن الأندية المرشحة للظفر بكأس الكونفدرالية، وزاد أن مباراة الغد لن تكون سهلة، آملا أن يكون فريقه جاهزا لتجديد فوزه على مضيفه المصري، رغم الغيابات التي يعاني منها “النسور”.

وعن رحيل جمال سلامي، مدرب الرجاء، أشار البكاري إلى أنه ترك فراغا كبيرا، وزاد مستدركا: “لكن الفريق سافر إلى مصر من أجل فوزه الرابع على التوالي في المجموعة”.

ويتصدر ممثل كرة القدم الوطنية ترتيب مجموعته بـ9 نقاط، متقدما بـ3 عن بيراميدز الوصيف، ثم نكانا الزامبي ثالثا بـ3 نقاط؛ بينما يتذيل نامونغو التنزاني الترتيب برصيد خال من النقاط.

الرجاء الرياضي ببيراميدز المصري جمال سلامي محمد البكاري

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‫تعليقات الزوار

2
  • رشيد
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:58

    في الليلة الظلماء يفتقد البدر.

    4
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  • السلاوي
    السبت 10 أبريل 2021 - 20:03

    لماذا اغلبية المغاربة عندنا عقدة نقص بنسبة للاوروبي ؟؟؟ على طول اليوم الگاوري معقول الگاوري صادق الگاوري صريح الگاوري كدا الكّاوري كدا …..اكبر الگور سراقين و كذابين وووو ساكوزي سرق و زور شيراك سرق و زور بيرلوسكوني الاطالي سرق وزور الوزير الاول الاسباني من حزب الاشتراكي رئيس كلينتو الامريكي ……بالله عليكم عندما نجد أكبرهم و أعظمهم سراقين و كذابين و مزورين كيف سيكون الگاوري العادي ؟؟؟ وعندما تقول ان الگاوري صادق يعني انت غشاش وعندما تقول الگوري معقول يعني انت مخلوض ….الگاوري ليس اكثر ذكاء منك أجداده سرقوا و نهبوا فخلق في الرفاهية هذه هو الفرق الفقر هو السبب وقلة الامان

    8
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