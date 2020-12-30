الرجاء يقترب من تجديد عقد المدافع عبد الإله مدكور

علمت “هسبورت” أن إدارة الرجاء الرياضي اقتربت من تجديد عقد المدافع الأيمن للفريق عبد الإله مدكور بشروط مالية جديدة، وذلك عقب تألقه بقميص الفريق في عدد من المباريات ما بين الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري.

وأكدت مصادر مطلعة لهسبورت أن الفريق “الأخضر” يدرس مقترحا لإضافة سنة إلى عقد اللاعب الذي كان سينتهي موسم 2022-2023، مع تحسين راتبه الشهري ومنحة التوقيع السنوية.

ووُضِع المقترح على طاولة إدارة الرجاء عقب جلستين مع وكيل اللاعب الأسبوع الماضي، حيث تمت مناقشة تطور أداء اللاعب والمكانة التي بات يحظى بها داخل الفريق، الشيء الذي يستدعي مراجعة عقده، وهو ما تم فعلا في انتظار حسم إدارة الفريق في تفاصيل العقد الجديد، علما أن اللاعب مستمر مع الفريق لثلاثة مواسم مقبلة، باحتساب الموسم الجاري، وفق العقد المبرم بين الطرفين.

وارتبط اسم عبد الإله مدكور، حسب تقارير إعلامية، خلال الأيام القليلة الماضية، بمجموعة من الأندية الأوروبية، الأمر الذي نفته مصادر هسبورت، مؤكدة في الآن ذاته أن إدارة الرجاء توصلت بعرض من فريق مغربي فقط، فيما كان مقترح تجديد عقد اللاعب موضوعا على طاولة النقاش منذ الموسم الفارط في عهد الرئيس المستقيل جواد الزيات.