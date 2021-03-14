الرجاء يمدد التعاقد مع المدافع سبول 4 مواسم

الرجاء يمدد التعاقد مع المدافع سبول 4 مواسم
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 14 مارس 2021 - 16:22

قطعت إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم الطريق على المتربصين باللاعب الشاب محمد سبول، بعد تمديدها عقده أربعة مواسم كروية، في رد على محاولة أحد الفرق الوطنية ضمه.

وأعلنت إدارة الرجاء الرياضي تجديد عقد الظهير الأيسر محمد سبول، الذي كان قريبا من توقيع عقد مبدئي مع فريق آخر لولا تدخل المدرب جمال السلامي؛ وثنيه اللاعب عن هذه الخطوة.

البطولة المغربية الاحترافية الرجاء الرياضي جمال السلامي محمد سبول

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