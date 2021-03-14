الرجاء يمدد التعاقد مع المدافع سبول 4 مواسم

قطعت إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم الطريق على المتربصين باللاعب الشاب محمد سبول، بعد تمديدها عقده أربعة مواسم كروية، في رد على محاولة أحد الفرق الوطنية ضمه.

وأعلنت إدارة الرجاء الرياضي تجديد عقد الظهير الأيسر محمد سبول، الذي كان قريبا من توقيع عقد مبدئي مع فريق آخر لولا تدخل المدرب جمال السلامي؛ وثنيه اللاعب عن هذه الخطوة.