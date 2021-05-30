الرجاء ينتزع صدارة الدوري الاحترافي من الوداد بفوز ثمين على الجيش الملكي

حقق فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم فوزا ثمينا بثلاثة أهداف لهدفين على ضيفه الجيش الملكي في مباراة الجولة 21 من منافسات الدوري الاحترافي، التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتميزت مجريات الربع ساعة الأول من الجولة الأولى بتبادل عناصر الفريقين بعض المناورات الهجومية، التي أقلقت راحة حارس الجيش الملكي على الخصوص، قبل أن يتمكن الفريق الرباطي من استغلال ركنية هز بها شباك الرجاء عن طريق رأسية للاعب ربيع حريمات في حدود الدقيقة 28.

وبحث رفاق العميد محسن متولي عن الرد على هدف الجيش خلال الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، من خلال مواصلة محاولات التهديف، قبل أن ينجح المهاجم مالانغو في هز شباك الخصم، وإحراز هدف التعادل في حدود الدقيقة 32، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل هدفا لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني صنع الفريق البيضاوي بعض الكرات الهجومية، قبل أن ينجح سفيان رحيمي في هز الشباك وإحراز الهدف الثاني لفريقه، لينتظر الجيش الملكي إلى غاية الدقيقة 76 قبل تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم نبيل بن رقية وترجمها رضا سليم إلى هدف.

وفي حدود الدقيقة 87 احتسب الحكم ركلة جزاء للرجاء بعد عرقلة سفيان رحيمي في معترك العمليات، نجح محمود بنحليب في ترجمتها إلى هدف الفوز، لتنهي صافرة نبيل بن رقية أطوار المواجهة بفوز الرجاء بثلاثة أهداف لهدفين.

وصعد الرجاء الرياضي إلى صدارة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز، إذ بلغ رصيده 39 نقطة. بالمقابل تجمد رصيد الجيش الملكي في حدود 32 نقطة، محتلا بذلك المركز الثالث.