الرجاء يهزم "بيراميدز" المصري بهدفين في كأس الكونفدرالية الإفريقية

الرجاء يهزم "بيراميدز" المصري بهدفين في كأس الكونفدرالية الإفريقية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 4 أبريل 2021 - 18:52

حقق فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم نتيجة الفوز بهدفين نظيفين على حساب ضيفه بيراميدز المصري في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتميزت مجريات ربع الساعة الأول من المواجهة ببحث عناصر الطرفين عن هز الشباك وإحراز هدف السبق في وقت مبكر؛ إذ أتيحت أبرز فرصة للفريق المصري في حدود الدقيقة العاشرة، بعد أن كان رمضان صبحي قريبا من التسجيل لولا التدخل الناجح للمدافع الرجاوي عبد الإله مدكور الذي أخرج الكرة برأسية من فوق خط المرمى.

وبعد خمس دقائق من ذلك، تمكن اللاعب نفسه من توقيع هدف السبق للرجاء، بعد هفوة فادحة من الحارس المصري شريف إكرامي، قبل أن يعود بين مالانغو ليعزز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 21، مستغلا تمريرة محكمة من رفيقه محسن متولي.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، حاول الفريق المصري البحث عن هدف تقليص النتيجة عبر الضغط على معترك الفريق المغربي، قابله رفاق أنس الزنيتي بقتالية، مع الرد بمناورات هجومية لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب لهز الشباك وتعزيز النتيجة.

وتراجع إيقاع ونسق المباراة خلال مجمل فترات الشوط الثاني؛ إذ فضل الرجاء تحصين الخط الخلفي وتضييق المساحات أمام الفريق المصري الذي حاول الوصول إلى شباك أنس الزنيتي دون أن ينجح في ذلك، لتنتهي تفاصيل المواجهة بفوز الرجاء بهدفين نظيفين.

ورفع الرجاء الرياضي رصيده بعد هذا الفوز إلى تسع نقاط، متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة، فيما جمدت الهزيمة رصيد بيراميدز المصري في 6 نقاط والمركز الثاني.

بيراميدز المصري فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الإفريقية

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‫تعليقات الزوار

13
  • سي قجوي
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:18

    مبروك لرجاء المغربي كان في الموعد وهذف بير ملانكو الثالث صحيح يجب إقحام الفار في جميع مبارايات الكاف

    24
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  • najib
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:22

    السلام اشنو دابا يمشي ولا يبقى

    1
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  • Abdou
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:24

    أتمنى من المدرب السلامي أن يستقيل وبدون شك كثير من الفرق تريد ضمه

    1
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  • الواقعية
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:27

    باستثناء الهدفين الذي جاءو من هدف اول وخطأ من حارس بيراميدز وهدف ثاني بعد ارتطام الكورة بجسد المدافع لترتد لم نري مستوي قوي بالعكس بيراميدز كان المسيطر والاخطر علي المرمي وبيراميدز فريق حديث العهد الفوز عليه ليس له الطعم مثل طعم الفوز علي الزمالك الذي فاز علي الرجاء ذهابا وايابا في دوري ابطال افريقيا البطولة الماضية ولا مثل طعم الفوز علي الاهلي هولاء هم كبار الكورة المصرية كما الرجاء من كبار الكورة المغربية والمستوي الحقيقي يكون أمامهم

    -3
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  • محمد الرياضي
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:28

    خاص الجمهور ان يطالب ببقاء السلامي بعد هذا الفوز البين.

    2
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  • لحو
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:33

    هدف ثالت صحيح مءة في المليون وين عمي الفار واش سرطو الحكم داكشي باش كرشو منتفخة.

    0
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  • مهدي ميد
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:44

    الرجاء فريق عملاق وكبير ولكن مع للأسف خرج من العصبة بضلم وضعف مسؤليه الشلاهبية لو كان للرجاء مدرب كبير ومسؤولين وطنيين إيه وطنيين ولاد ناس لأصبح الرجاء هو البعبع الإفريقي كرة جميلة سرعة تاكتيك عالي فنيات عالمية ولكن يحاربونه كلما أراد التربع علي عرش إفريقيا

    1
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  • غيور
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:45

    بعد هذا الإنجاز هل سيثعقل الجمهور و يترك المسؤولين يشتغلون ام يستمر في غيه مع الاستمرار في خدمة اجندات لا ثحب الخير للفريق .

    1
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  • rajawi min Nador
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:52

    نتمنى بقاء السلامي على الاقل الى نهاية الموسم و ان لا يستمع الى بعض الجماهير الغوغائية التي التي لا تفهم في الكرة سوى الصراخ والشغب . الرجاء مازالت تنافس على جميع الوجهات و تغيير المدرب في هذا التوقيت هو انتحار كروي

    1
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  • عاش المغرب الفاسي
    الأحد 4 أبريل 2021 - 19:54

    انا جد مسرور للانتصار للمدرب الكفؤ جمال السلامي بهذه المقابلة ومسيرة موفقة ومملوىة بالانتصارات لفريق الرجاء

    2
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  • Green
    الأحد 4 أبريل 2021 - 20:08

    على الجماهير إنقاذ فريقها من الإلترا المرايقية لي خدات فلوس من رئيس سابق خلى الفريق في أزمة بعدما خدا منحة كاس العالم (4 مليار) بدعوى سلفها للفرقة.

    1
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  • لحسن
    الأحد 4 أبريل 2021 - 20:12

    على سلامتكم جمهور مكانا .مشي حرام يمشي سلامي حسبي الله ونعم الوكيل فين تلقاو احسن منوا في هد مرحلة الصعبة

    0
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  • Mohamed Elgjini
    الأحد 4 أبريل 2021 - 20:13

    comme widadi, Primo je dis félicitation pour le raja.
    Secondo, laisser les ´émotions est gardé al-Slami.
    vous ete entrain de commetre une erreur qui vous le regrettez.
    et bonne chance pour des matchs á venir

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