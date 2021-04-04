الرجاء يهزم "بيراميدز" المصري بهدفين في كأس الكونفدرالية الإفريقية

حقق فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم نتيجة الفوز بهدفين نظيفين على حساب ضيفه بيراميدز المصري في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتميزت مجريات ربع الساعة الأول من المواجهة ببحث عناصر الطرفين عن هز الشباك وإحراز هدف السبق في وقت مبكر؛ إذ أتيحت أبرز فرصة للفريق المصري في حدود الدقيقة العاشرة، بعد أن كان رمضان صبحي قريبا من التسجيل لولا التدخل الناجح للمدافع الرجاوي عبد الإله مدكور الذي أخرج الكرة برأسية من فوق خط المرمى.

وبعد خمس دقائق من ذلك، تمكن اللاعب نفسه من توقيع هدف السبق للرجاء، بعد هفوة فادحة من الحارس المصري شريف إكرامي، قبل أن يعود بين مالانغو ليعزز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 21، مستغلا تمريرة محكمة من رفيقه محسن متولي.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، حاول الفريق المصري البحث عن هدف تقليص النتيجة عبر الضغط على معترك الفريق المغربي، قابله رفاق أنس الزنيتي بقتالية، مع الرد بمناورات هجومية لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب لهز الشباك وتعزيز النتيجة.

وتراجع إيقاع ونسق المباراة خلال مجمل فترات الشوط الثاني؛ إذ فضل الرجاء تحصين الخط الخلفي وتضييق المساحات أمام الفريق المصري الذي حاول الوصول إلى شباك أنس الزنيتي دون أن ينجح في ذلك، لتنتهي تفاصيل المواجهة بفوز الرجاء بهدفين نظيفين.

ورفع الرجاء الرياضي رصيده بعد هذا الفوز إلى تسع نقاط، متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة، فيما جمدت الهزيمة رصيد بيراميدز المصري في 6 نقاط والمركز الثاني.