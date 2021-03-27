الرجاء يوزع 240 مليون على اللاعبين والمستخدمين

صرفت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، خلال الساعات الأخيرة، جزءا يسيرا من مستحقات اللاعبين العالقة في ذمة النادي منذ أشهر جراء الأزمة المالية الكبيرة التي طالت “البيت الأخضر” في الفترة الأخيرة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن المكتب المسير “للنسور” صرف جزءا من مستحقات اللاعبين، منها منح مقابلات كأس الكونفدرالية الإفريقية ومنحة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا السنة الماضية. كما صرف منح أغلب مباريات الدوري الاحترافي، باستثناء المباريات الثلاث الأخيرة.

ووفق المصادر نفسها، فإن إدارة الفريق “الأخضر” صرفت كذلك مستحقات جميع المستخدمين بمركب “الوازيس”، في خطوة مهمة أعادت الدفء إلى مكونات الرجاء، بعد الفترة العصيبة التي عاشها الجميع مؤخرا بسبب الأزمة المالية.

وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها 240 مليون سنتيم، ضمنها مستحقات العاملين بمركب النادي. كما أن إدارة النادي ستُخصص طائرة خاصة تُقل بعثة الفريق إلى مصر لمواجهة بيراميدز المصري لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يُشار إلى أن الفريق “الأخضر” سيستقبل ضيفه بيراميدز المصري في الرابع من أبريل المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات للكأس الإفريقية ذاتها.