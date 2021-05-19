الرشق بالحجارة يثير فوضى في حي شعبي بسلا

أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، الأربعاء، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تبادل مجموعة من الأشخاص الذين يحملون أسلحة بيضاء للرشق بالحجارة بحي الانبعاث بمدينة سلا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية تبادل للعنف وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمدينة سلا.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الشرطة بمدينة سلا كانت قد توصلت، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في إحداث الفوضى بالشارع العام وتبادل العنف والرشق بالحجارة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة لإعادة فرض النظام العام بعين المكان، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
على وزير الداخلية ان يزور مصر ويأخذ بالتجربة هناك كيف حاربت مصر الالتراس الذين وصلوا لدرجة تهديد النظام…
بغيت غي نعرف واش هاد البراهش ماعندهم واليدين! أرجوكم ايها المشرعون أن تسنو قانونا يعاقب بالسجن أو غرامة ثقيلة أو كلاهما معا كل أب أو أبوين تبث في حقهما أن ابنهم قام بأعمال تخريبية لممتلكات الدولة او ممتلكات الاشخاص. عنها سيخاف الآباء ولن ينجب منهم إلا من يستطيع تحمل تربية الأبناء
اوا زيدوا طالبوا مزال يالمعلقين الدولة تحيد المسلسلات التركية حيت هي لي ضراتنا كثر وخليو هاد الشوهة لي كاتوقع بسبب الكرة حتى توقع لينا شي فضيحة لي مايقدرش إفكها لا الصديق وإلا العدو.والله أن المغرب أصبح شيكاغو الثانية.مابقا ليهم والوا إبقاوا إدخلوا علينا حتى لوسط ديورنا إقتلونا حيت عوض مايطالب الشعب تحيد هاد الشوهة لي كاتسبب فالقتل وضياع ممتلكات الناس وترويعهم هو كايطالب تحيد المسلسلات حيت المسلسلات التركية اولى وماشي هاد الفضيحة
نطالب بحضور دوريات راجلة وعلى متن دراجات النجدة على مدار اليوم والساعة بحي الانبعاث وخصوصا بالنقط السوداء قبل وقوع الجرائم، إسوة بزملائهم بأمن لعيايدة مشكورين على مجهوديهم، على سبيل المثال لا للحصر ، (الحضور الميداني الدائم،) بمعنى التدخل قبل وقوع الجريمة.
أفضل عمل تطوعي ممكن أن يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو تربية أبنائهم او بالأحرى تربية أنفسهم قبل الانتقال للأبناء ….. واااااااااااش فهمتووووووووووووووا .
عيش نهار تسمع خبار الحل لمثل هذه الافعال الحكم باقصى العقوبات اذا كان قاصرا يعاقب هو ورب الاسرة
قال لي أبي سمع من شخص يقول أن المخزن صعيب قال له،الرجل اللهم المخزن صعيب والقبيلة ساهلة ولا المخزن ساهل القبيلة واعرة،هذا مثال حي،من احسن المخزن يكون قبيح خيب ولا قليلة قبيحة واعرة تعمل كتر متوقعوا
ماكاين لا كورة ولا التراس سلا معروفة بالاجرام والفوضى والامن لاحول ولاقوة له امام قوانين حقوق الإنسان ومازال تشوفو العجب منين كنشوف الامن. بتعرض للضرب والاهانة من طرف المجرمين فواضح ان القادم سيكون اكتر خطورة على الامن بنفسه.