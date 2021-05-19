الرشق بالحجارة يثير فوضى في حي شعبي بسلا

أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، الأربعاء، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تبادل مجموعة من الأشخاص الذين يحملون أسلحة بيضاء للرشق بالحجارة بحي الانبعاث بمدينة سلا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية تبادل للعنف وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمدينة سلا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الشرطة بمدينة سلا كانت قد توصلت، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في إحداث الفوضى بالشارع العام وتبادل العنف والرشق بالحجارة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة لإعادة فرض النظام العام بعين المكان، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.