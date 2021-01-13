"الرفيسة" تتصدر احتفالات "إيض يناير" في سطات

تختلف احتفالات المغاربة بالسنة الفلاحية الأمازيغية الجديدة، التي تصادف 13 يناير من كل سنة، كما توارثها الآباء عن الأجداد جيلا بعد جيل، حسب المناطق بالمغرب؛ إذ هناك من يقيم احتفالا فنيا، وهناك من يدعو أقاربه في احتفال أسري جماعي إلى تناول أطباق خاصة من المأكولات؛ مثل “الرفيسة والتريد بالبيض والدجاج البلدي”، في حين يفضل آخرون إعداد وجبات الكسكس أو “العصيدة” بطريقة تقليدية وغيرها.
هسبريس زارت مساء الأربعاء 13 يناير، الذي يصادف حلول السنة الفلاحية الأمازيغية 2971، نقاطا معروفة لدى السطاتيين، المتواجدة بالقرب من الأسواق الشعبية، مثل “شطيبة” و”بام” و”مبروكة”، ولاحظت إقبالا كبيرا على شراء الدجاج البلدي والبيض، فضلا عن الديك “الرومي”، للاحتفال بالعام الأمازيغي الجديد، بإعداد أطباق مختلفة أولها “الرفيسة والتريد” أو الكسكس.
والتقت هسبريس بعبد الكبير النقري، رجل في الستينيات من عمره وينحدر من منطقة العراعير نواحي سطات، وبائع دجاج بلدي، في الساحة القريبة من السوق الشعبي مبروكة، إذ قال، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الاحتفال، المعروف في منطقته بـ”الحوادس”، ورثه عن أجداده منذ زمان، ويتم الاحتفال عن طريق إعداد وجبة عشاء، تشمل “الرفيسة والدجاج البلدي” أو “بيبي والبيض”.
وبخصوص الأثمان، قال النقري إن العرض متوفر، وإن السلعة الجيدة لها ثمنها الخاص القابل للزيادة والنقصان حسب اتفاق البائع والمشتري، حيث يتراوح ثمن الدجاج ما بين 70 إلى 100 درهم، في حين يمكن أن يصل ثمن الديك الرومي “بيبي” إلى 250 درهما، شريطة أن يكون في صحة جيدة.
واش هاذ الأكلة لي فالصورة رفيسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم …الاحتفال ب ناير او السنة الفلاحية تحتفل به مناطق الشاوية منذ القدم …انا عملت سبع سنوات في مناطق امازيغية في ورزازات ..اكرنان..ثم تندوت قرب سكورة…والمناطق المحيطة ولم اسمع يوما ان تلك المناطق تحتفل بهذا اليوم ابدا …فكفى من السطو على تاريخ الغير وشكرا
عشت .صغير…. وانا اسمع. كل سنة…اسم ناير …اي يوم العام الجديد وكانت فرحتي باكل. ارفيسة ..بالدجاج البلدي….جميع سكان سطات وما جورهما الشاوية..يتمتعون بهده الاكلة ……….ادن الان عرفت بان هدا يوم …….عيد امازيغي ممتاز………….ارجوا من الشاوية….ان لاينسو هدا اليوم…..مع اكلتيه ارفيسة….بصفتي..انا ..شاوي………..والله العضيم الا اتا …عروبي …لااعرف ولو كلمة واحدة بالشلحة…..عام سعيد للشلوح والعرب كلنا مغاربة …عاش الملك …والشعب.
لقد بالغتم كثيرا في هذه خرافة السنة الأمازيغية تحاولون سرقة التقويم الفلاحي و تزوير التاريخ و… حبل الكذب قصيييير