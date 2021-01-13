"الرفيسة" تتصدر احتفالات "إيض يناير" في سطات

تختلف احتفالات المغاربة بالسنة الفلاحية الأمازيغية الجديدة، التي تصادف 13 يناير من كل سنة، كما توارثها الآباء عن الأجداد جيلا بعد جيل، حسب المناطق بالمغرب؛ إذ هناك من يقيم احتفالا فنيا، وهناك من يدعو أقاربه في احتفال أسري جماعي إلى تناول أطباق خاصة من المأكولات؛ مثل “الرفيسة والتريد بالبيض والدجاج البلدي”، في حين يفضل آخرون إعداد وجبات الكسكس أو “العصيدة” بطريقة تقليدية وغيرها.

هسبريس زارت مساء الأربعاء 13 يناير، الذي يصادف حلول السنة الفلاحية الأمازيغية 2971، نقاطا معروفة لدى السطاتيين، المتواجدة بالقرب من الأسواق الشعبية، مثل “شطيبة” و”بام” و”مبروكة”، ولاحظت إقبالا كبيرا على شراء الدجاج البلدي والبيض، فضلا عن الديك “الرومي”، للاحتفال بالعام الأمازيغي الجديد، بإعداد أطباق مختلفة أولها “الرفيسة والتريد” أو الكسكس.

والتقت هسبريس بعبد الكبير النقري، رجل في الستينيات من عمره وينحدر من منطقة العراعير نواحي سطات، وبائع دجاج بلدي، في الساحة القريبة من السوق الشعبي مبروكة، إذ قال، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الاحتفال، المعروف في منطقته بـ”الحوادس”، ورثه عن أجداده منذ زمان، ويتم الاحتفال عن طريق إعداد وجبة عشاء، تشمل “الرفيسة والدجاج البلدي” أو “بيبي والبيض”.

وبخصوص الأثمان، قال النقري إن العرض متوفر، وإن السلعة الجيدة لها ثمنها الخاص القابل للزيادة والنقصان حسب اتفاق البائع والمشتري، حيث يتراوح ثمن الدجاج ما بين 70 إلى 100 درهم، في حين يمكن أن يصل ثمن الديك الرومي “بيبي” إلى 250 درهما، شريطة أن يكون في صحة جيدة.