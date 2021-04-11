الزاكي: لا أفاوض أندية الجزائر وتركيزي على الإدارة التقنية المغربية

أوضح الإطار الوطني بادو الزاكي، أحد المنتمين إلى الإدارة التقنية الوطنية الحالية لكرة القدم، أنه يحترم العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية للعبة، وأن الأخبار الأخيرة التي ربطت اسمه بنادي مولودية الجزائر لا أساس لها من الصحة.
وقال الزاكي، في تصريح خص به “هسبورت”، إن “الشائعات لا تكاد تتوقف. لم أفاوض أي ناد في الوقت الحالي، وكثيرون يتحدثون عن مفاوضات مع أندية جزائرية أو إماراتية؛ وهذا يدخل في خانة الشائعة”.
وتابع صاحب الإنجاز التاريخي مع “أسود الأطلس” في كأس إفريقيا للأمم “تونس 2004” أنه يشتغل، في الوقت الحالي، رفقة الإدارة التقنية الوطنية ويحترم العقد الذي يجمعه بالجامعة.
كما شدد الزاكي على أن كامل تركيزه منصب على شغله في الوقت الراهن، مضيفا: “الشائعات موجودة، والحقيقة أنني متواجد في المغرب لأواصل عملي رفقة باقي أطر الإدارة التقنية الوطنية”.
وجاء توضيح الزاكي، الذي يعد من أساطير كرة القدم الوطنية والإفريقية، ردا على التقارير التي ربطت اسمه بتدريب فريق مولودية الجزائر.
التقارير الإعلامية نفسها ذكرت أن هناك مفاوضات بين بادو الزاكي وفرق عربية تسعى إلى الاستفادة من خدماته في التدريب؛ وهو ما نفاه الإطار المغربي جملة وتفصيلا.
وكان الزاكي، البالغ 62 عاما، قد توج بلقب كأس الجزائر مع نادي شباب بلوزداد في موسم 2016-2017؛ لكن تجربته الثانية في الجزائر مع مولودية وهران، عام 2018، لم تستمر سوى أشهر قليلة.
كما يعتبر بادو الزاكي من بين أبرز الأسماء التي تركت بصمة على رأس العارضة التقنية للمنتخب الوطني المغربي، بعد أن كان قريبا من التتويج بكأس إفريقيا في تونس قبل 15 سنة.
سي بادو الزاكي ماقاد على صداع راس و ماقاد على اللانشاج ديال المغاربة….الادارة التقنية المغربية احسن خدمة في المغرب، اظارة تنجب لاعبين كبار.
شبعتي فلوس و نلت مرادك صافي سير تكمش وهنينا راك غير مدرب كرة القدم ماشي استاذ ماشي محامي ماشي طبيب ماشي مهندس وماشي اطار عالي انت تنتمي الى فئة الذين اسميهم ” واكلينها باردة في البلاد” سير حمد الله الناس قرات ويلاه كتجيب التعادل مع الحياة اما نت راك رابح ب 0 – 10
الأخوان رجاء ما ديروش الشعب الجزائري في محل الجنرالات اللي طار ليهم الفريح.
أنا مغربي جدي صحراوي مغربي و جدتي جزائرية بقات بلاكارط جزائرية حتى ماتت الله يرحمها، و الله يضيق صدري حين أقرأ بعض الإخوان الذين يسبون ويشتمون الجزائريين، راه باقي عندي عائلتي تماك، و شحال من مغربي بحالي.
رجاء باراكا من هاد السب الرخيس، عاشت الصحراء مغربية، و عواشركم مبروكة.
صاحب الإنجاز التاريخي هههههههه
رمضان مبارك كريم الله دخلو علينا وعليكم باليمن والخير و الصحة والعافية.
الحارس العملاق العالمي لمونديال مكسيكو 86 لا تهتم لما يقولون وخاصة أصحاب التعقيبات على المقال السابق يظهر جليا أن لك حسادا كثر ومن أبناء بلدك سامحهم الله. الأمية الحقد والحسد طاغية على مجموعة من البشر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
احسن مدرب مناسب للمنتخب بادو الزاكي او رونار اما وحيد فرجعنا اسفل سافلين
عاطينها للسفريات انت والطاوسي وفتحي جمال ومقروف بدعوى أنكم مستشاري خاسر ضرائبنا لقجع و 30 مليون للشهر،+المدرب خليلوفلوس ماحشمش يقول أنه خاصو 5 أشخاص يزيدهم على 18 لي عندو .
أدعو المغاربة للتوقف عن أداء الضرائب ففلوسهم تبذر من طرف فوزي لقجع على الخوا
الناس خصها غير فين ذوي الزاكي الصراحة ما لم ياخذ حقه في تدريب المنتخب المغربي مع ذلك أصر على العمل في الإدارة التقنية للجامعة ومع ذالك أطلقوا عليه الإشاعات بارك عليكم خلو السيد يخدم مرتاح
مالو تسطى يمشي يخدم وهو مرتاح وتيتخلص زعما راه في “إدارة تقنية” لي فيها بريطاني وفرنسي ورشيد الطاوسي وفتحي جمال ولحرش جمال ومحمد مقروف كإعلامي ،أش تيديرو؟الراحة والسياحة ونخليكم تتخيلو شحال هتكون خلصة كل واحد منهم
تركيزك على الادارة التقنية ؟؟؟؟
لا افهم لماذا يقال الزاكي اسطوره كره القدم الوطنيه انا أراه حارسا لا باس به لكن لا يصل إلى درجه الاسطوره .يجب التذكير انه كان سبب في اقصاى المغرب من نصف نهايه كاس افريقيا 1988 و كاس العالم 1988 باخطاىه.نعم هو احسن حارس مغربي على مر التاريخ.هل هو اسطوره لانه صد ضربه جزاء ل كومان.فجميع الحراس يوما ما صدوا الركلات الجزاى.الاسطوره هو من يكون له دور في التتويج بكاس العالم او كاس افريقيا.نعم توج مع الوداد على البطوله مرتين و كثير من الحراس فعلو ذلك ايضا.اتمنى ان تكون كلمه “اسطوره” في موضعها الصحيح والا فقدت معناها واصبح حجي.بودرباله الضلمي فوهامي بصير كلهم اساطير.نحن نقدر اطارنا الزاكي ولاعبينا المتميزين لكن يجب ان نكون موضوعين.
كلكم في الادارة التقنية الإعداد هائلة والنتائج لاشيء بالأمس ولاشيء اليوم ولاشيء غدا ،تأكلون اموال السحت وأموال دافعي الضرائب شأنكم شان المتعاقدين المتقاعسين .
بغيت غي نعرف شحال من شخص في هاذ الإدارة التقنيه؟؟؟؟
لحضنا في اخر تربص المنتخب بالمعمورة أكثر من 20 شخص..
من نحن لكي نفرض رأينا عليه ، لماذا داخل كل واحد منا ديكتاتوري صغير يريد أن يرى في الآخر ما يريد هو…انه في كامل قواه العقلية إذن فليفعل ما يشاء مادام الأمر يتعلق بالرياضة فحسب.
مشككلة الزاكي هو التخلي عن كل الانذية التي يسرع في تدريبها بمجرد ما تسؤ النتاىج وهذا الامر تكرر مرارا اخرها مع الدفاع الحسني الجديدي
الزاكي نريده في المنتخب المغربي ان شاء الله بدو الزاكي باقي يعط الكتير إلا فتوه سمسارة وخلوه يخدم في خطرو بدو مغلوهش لمحسيد يوصل المنتخب كما بغا الشعب المغربي وهدش عرفينو ولد لبلد وتغير على بلد هو باقي ديما أمل بزاف ديل الغيورين على الكرة المغربية تحياتي لمن فهم قصدي
وتابع صاحب الإنجاز التاريخي مع “أسود الأطلس” في كأس إفريقيا للأمم “تونس 2004..!!
إنجاز تاريخي !!!؟؟..عن اي إنجاز يتحدثون ؟ أول مرة اعرف ان الهزيمة في النهائي تعتبر إنجازا..!!
الهزيمة في النهائي مثلها مثل الهزيمة في النصف او الربع ما دام التاريخ لا يدون إلا اسم الفائز باللقب ..مثال هولندا التي لعبت ثلاث نهايات كأس العالم وخسرتها كلها ..ولم يسجل التاريخ
( Palmarès des pays vainqueurs de la coupe du monde )
إلا ألمانيا الغربية ” انذاك ” و الارجنتين و اسبانيا ..و خير دليل أن الأسماء تنقش على الكأس..اما الفريق الخاسر فليس له إلا الدموع و البكاء والنحيب ..كالنساء.
فمتى كانت الهزيمة أمام تونس وهي في أسوأ حالاتها يعد إنجازا؟…مركو شوية !!.
الانجاز الحقيقي للكرة المغربية كان مع المدرب الروماني جيورجي مارداريسكو سنة 1976 ..لكن لا اجي يذكره ..
انجاز آخر كان مع المدرب المرحوم جوزي فاريا الملقب بالعيد فاريا رحمه الله بمرور منتخبنا العزيز الى الدور الثاني من منافسات كأس العالم مسابقة على الصعيد الفريقي و العربي و الإسلامي..
اما ما دون ذلك فهو تمويه و تغطية فشل دريع..
لكانت عندك عائلتك في الجزائر سير عندهم،. الجزائري عدو
عن أي انجاز تتكلمون .
يحلبون من الدولة ليلا ونهارا. زاءد لكريمات وبيع الإقامات وبيع الخيول وامتلاك المقاهي الفاخرة.
ولا مرة سمعنا انهم قاموا بعمل خيري كما يفعل جل اللاعبين الأجانب
نحترم هذا الرجل المحترف الذي يزن الخطوات ويعلم مايفعل ،كل المدربين قدموا شكايات ضد الفرق التي دربوها واستفادوا باستثناء هذا المدرب لأنه لايهمه المال بقدر ماثمرة عمله في الفريق .