الزاكي: لا أفاوض أندية الجزائر وتركيزي على الإدارة التقنية المغربية

أوضح الإطار الوطني بادو الزاكي، أحد المنتمين إلى الإدارة التقنية الوطنية الحالية لكرة القدم، أنه يحترم العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية للعبة، وأن الأخبار الأخيرة التي ربطت اسمه بنادي مولودية الجزائر لا أساس لها من الصحة.

وقال الزاكي، في تصريح خص به “هسبورت”، إن “الشائعات لا تكاد تتوقف. لم أفاوض أي ناد في الوقت الحالي، وكثيرون يتحدثون عن مفاوضات مع أندية جزائرية أو إماراتية؛ وهذا يدخل في خانة الشائعة”.

وتابع صاحب الإنجاز التاريخي مع “أسود الأطلس” في كأس إفريقيا للأمم “تونس 2004” أنه يشتغل، في الوقت الحالي، رفقة الإدارة التقنية الوطنية ويحترم العقد الذي يجمعه بالجامعة.

كما شدد الزاكي على أن كامل تركيزه منصب على شغله في الوقت الراهن، مضيفا: “الشائعات موجودة، والحقيقة أنني متواجد في المغرب لأواصل عملي رفقة باقي أطر الإدارة التقنية الوطنية”.

وجاء توضيح الزاكي، الذي يعد من أساطير كرة القدم الوطنية والإفريقية، ردا على التقارير التي ربطت اسمه بتدريب فريق مولودية الجزائر.

التقارير الإعلامية نفسها ذكرت أن هناك مفاوضات بين بادو الزاكي وفرق عربية تسعى إلى الاستفادة من خدماته في التدريب؛ وهو ما نفاه الإطار المغربي جملة وتفصيلا.

وكان الزاكي، البالغ 62 عاما، قد توج بلقب كأس الجزائر مع نادي شباب بلوزداد في موسم 2016-2017؛ لكن تجربته الثانية في الجزائر مع مولودية وهران، عام 2018، لم تستمر سوى أشهر قليلة.

كما يعتبر بادو الزاكي من بين أبرز الأسماء التي تركت بصمة على رأس العارضة التقنية للمنتخب الوطني المغربي، بعد أن كان قريبا من التتويج بكأس إفريقيا في تونس قبل 15 سنة.