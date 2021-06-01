الزمالك المصري يتطلع إلى تمديد عقد بنشرقي

تضع إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم ملف تمديد مقام اللاعب المغربي أشرف بن شرقي ضمن أولوياتها، من أجل قطع الطريق على الأندية التي تسعى إلى الاستفادة من خدماته، باعتباره واحدا من أبرز لاعبي الفريق “الأبيض”.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مقربة من إدارة الزمالك، بأن اللجنة المكلفة بالتعاقدات بالزمالك لديها رغبة قوية في أن تقوم بحسم ملف التجديد الخاص بأشرف بن شرقي، بعدما علمت أن أندية عربية أخرى تسعى إلى الظفر بخدماته.

ووفق المصادر نفسها فإن إدارة الزمالك تنتابها رغبة قوية في حسم الملف في أقرب وقت ممكن، للابتعاد عن النفق المظلم الذي تواجدت فيه بسبب ملف التجديد الخاص باللاعب التونسي فرجاني ساسي وتفاديها لهذا السيناريو الغامض في ملف بن شرقي، بعد أن وجدت صعوبات في إقناع ساسي بعد تأخرها في حسم الأمور من قبل.

وكان بن شرقي قد انتقل إلى الزمالك المصري في صيف سنة 2019 قادما إليه من الهلال السعودي، علما أنه دافع من قبل على قميص كل من المغرب الفاسي والوداد الرياضي ولانس الفرنسي.