نادي الزمالك يرد على أنباء رحيل أشرف بنشرقي

نادي الزمالك يرد على أنباء رحيل أشرف بنشرقي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 28 مارس 2021 - 03:35

رد فريق الزمالك المصري على الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن اقتراب الدولي المغربي أشرف بنشرقي من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، السبت، عن مصدر مقرب من الزمالك قوله إن وصيف بطل إفريقيا “متمسك باستمرار بنشرقي، باعتباره من العناصر الأساسية داخل النادي”.

وينتهي عقد “أسد الأطلس” مع فريقه بنهاية الموسم المقبل. وبالتالي، فإن “الحديث عن رحيل اللاعب في الوقت الحالي ليس منطقيا، بحكم أن عقده ما يزال ساري المفعول لعام ونصف العام”، حسب المصدر ذاته.

وأشارت “اليوم السابع” إلى أن الفريق لم يفتح ملف تجديد عقد بنشرقي في الوقت الحالي، لعدم توفر السيولة المالية اللازمة، لكنه متمسك ببقاء اللاعب.

وانضم بشرقي، البالغ من العمر 26 عاما، للزمالك خلال “المركاتو” الصيفي للموسم الرياضي 2019/2020 قادما إليه من الهلال السعودي.

أشرف بنشرقي الانتقالات الصيفية المقبلة فريق الزمالك المصري كرة القدم

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