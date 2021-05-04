نادي الزمالك المصري يستبعد التعاقد مع أزارو

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم أنه لم يبد أي اهتمام بالتعاقد مع أي لاعب من اللاعبين الأجانب حتى الآن، بمن فيهم المغربي وليد أزارو، مهاجم الاتفاق السعودي، خلال “المركاتو” الصيفي المقبل، نافيا بذلك الأخبار الأخيرة التي راجت حول اقتراب أزارو من “القلعة البيضاء”.

وأوضح مصدر مسؤول بنادي الزمالك، في تواصل مع “هسبورت”، أن النادي غير مهتم بالتعاقد مع أي لاعب أجنبي حتى الآن، مشددا على أن الأخبار الأخيرة التي ربطت اسم وليد أزارو بالفريق “الأبيض” لا أساس لها من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد ذكرت قبل ساعات أن قطبي الكرة في “أرض الكنانة”، الأهلي والزمالك، يسعيان للتعاقد مع أزارو، موردة أن الأول رسا على فكرة إعادة اللاعب مرة أخرى إلى “القلعة الحمراء” في ظل اقتناع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، بإمكانياته التقنية والبدنية.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الزمالك بدوره يسعى إلى التعاقد مع أزارو بطلب من مدرب الفريق باتريس كارتيرون، لضخ دماء جديدة في شرايين الخط الهجومي للفريق “الأبيض” بعد رحيل مصطفى محمد إلى غلطة سراي التركي، وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالفريق.

من جانبه، أعلن خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، في وقت سابق، أن فريقه متمسك باللاعب المغربي وليد أزارو وليست له أي نية في بيع عقده لأي فريق كان، وقال: “لن نسمح برحيل أزارو بشكل نهائي ولا نية لنا في ذلك، العقود بيع وشراء ونحن متمسكون باللاعب”، وذلك رغم تواضع مستواه في الفترة الأخيرة، غير أن إدارة النادي تُراهن على توهجه من جديد.

يُشار إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عاما لعب هذا الموسم 22 مباراة بقميص الاتفاق، سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفا واحدا لزملائه.