الزنيتي يشترط نيل مستحقاته للتجديد مع الرجاء

علمت “هسبورت” من مصادر عليمة أن إدارة الرجاء الرياضي طلبت من أنس الزنيتي، حارس مرمى “الفريق الأخضر”، منحها مهلة إضافية من أجل تدبير الأمور المالية بغرض تقديم عرض مناسب لتجديد عقد “سبايدر مان”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة الرجاء الرياضي كانت قد اتفقت مع أنس الزنيتي على منحها مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، قبل مناقشة أي عرض خارجي، ليعود مسؤولو “الفريق الأخضر” لمطالبة حارس المرمى بمنح النادي مهلة ثانية لتدبير المرحلة من الناحية المالية، قبل التقدم بعرض رسمي يخص التجديد.

وأبدى الزنيتي، حسب مصادر “هسبورت”، مرونة بمنح مسؤولي الرجاء الرياضي وقتا إضافيا لتسوية وضعية الفريق المالية، مشترطا حصوله على مستحقاته العالقة في ذمة النادي قبل مناقشة أي عرض من أجل التجديد.

ويسارع مسؤولو الرجاء الرياضي الزمن من أجل الحسم في مصير الزنيتي، إما بتدبر المال لتسوية وضعيته وتجديد عقده امتثالا لشروطه، أو صرف النظر عن الملف بشكل نهائي والبحث عن حارس مرمى جديد قبل نهاية الموسم الكروي الجاري.