الزومي: أحقاد تروم إلغاء المستشارين .. والحكومة لم تلتزم بزيادة الأجور

ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج “نقاش في السياسة”، ترى خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مشكل التعليم الخاص يكمن في أنه محرر ويتم التعامل معه مثل المقاهي والمطاعم، مشددة على أن “التعليم لا يمكن أن يخضع لمنطق السوق، لأنه لا يمكن الاستثمار في الأزمات”.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أكدت، في حوار هسبريس الأسبوعي، أن “التعليم الخاص لا يمكن أن يتحول إلى آلية لقهر المواطنين، على الرغم من أهميته في مساعدة الدولة والخدمات التي يقدمها”، مضيفة أن “هذا الأمر لا يمكن أن يجعل أرباب التعليم الخاص يقومون بما يشاؤون ويحددون الأسعار التي يريدون”.
وبعدما قالت النقابية الاستقلالية إن الحكومة تملصت من التزاماتها بضغط من الباطرونا، في علاقتها بالشغيلة، حذرت مما وصفته توريث الفقر والجهل خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم؛ وهو ما يتطلب مقاربة اجتماعية من طرف الحكومة، مستغربة من عدم التزام الحكومة بالزيادة التي أقرها الحوار الاجتماعي خلال يوليوز الماضي للقطاع الخاص بدواعي الجائحة على الرغم من أن الحكومة حصلت الضرائب حتى بالنسبة إلى القطاعات التي توقفت.
رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” نبهت بخصوص العلاقة مع الحكومة والتي توترت بسبب قانون الإضراب إلى أن “نقابتها لا تعارض هذا القانون، بما في ذلك افتحاص مالية النقابات؛ لأن كل من يحصل على دعم الدولة يجب أن يخضع للمراقبة”.
وبخصوص قانون الإضراب، ترى الزومي أن الحكومة تسعى إلى الإجهاز على حق النقابات في الاحتجاج، مضيفة: “الإضراب بدون تنظيم لا يجب أن يكون كما أن العمل بدون إضراب لا يجب أن يكون، ولا يمكن إعطاء القوة لجهة لسحق جهة أخرى فهو غير ممكن”.
وفي هذا الصدد، جددت النقابية الاستقلالية دعوتها إلى الحكومة لإعادة قانون الإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي وسحبه من البرلمان؛ لأن العديد من التجارب في تاريخ المغرب شهدت سحب قوانين دون أن يمس بهيبة الحكومات، نافية أن تكون للأمر علاقة بالمزايدات على الحكومة ولكن ذلك نابع من التشاركية التي يجب أن تميز الحوار الاجتماعي.
وعلاقة بدعوات حل مجلس المستشارين باعتباره معرقلا للتشريع، استغربت المستشارة البرلمانية من هذا الأمر، بالقول: “ماذا يعرقل؟ لأنه في السابق كان من صلاحياته إسقاط الحكومة؛ ولكن مع دستور 2011 تم تقليص اختصاصاته”، مضيفة: “بشهادة مجموعة من الوزراء يقولون إن النقاش في الغرفة الثانية يختلف عن مجلس النواب”.
وبعدما نفت الزومي أن يكون مجلس المستشارين يكرر ما يتم تداوله في مجلس النواب، قالت إن الدول الديمقراطية تتضمن هذا المجلس، مشيرة إلى أن البعض له عقد تجاه الغرفة الثانية خصوصا أنه كان يخطف الأضواء.
المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب شددت بخصوص ما أثير حول سعي المستشارين إلى الحصول على مساهمات الدولة ضمن مقترح قانون تصفية معاشات البرلمانيين على أن المحكمة الدستورية حسمت النقاش وأن مطالبهم تتمثل في الحصول على ما تم اقتطاعه من مساهمات دفعوها، رافضة وصفه بالريع؛ لأن هذه مساهمات تم دفعها ويجب استعادتها.
ما يسمى مجلس المستشارين يعد من بين اكبر واخبث الاهانات المتعددة التي تعرض لها هذا الشعب في تاريخه الحديث !! وبقاء هذا المخلوق يعد صورة تفشي الريع في ابشع صوره واسلوب لاستفزاز واحتقار الشعب في معنوياته وامواله!!
ووجوده يعتبر هدية لرموز الفساد السياسي من اجل كسب الولاء في غياب الديمقراطية!!
هذه النقابات هي جزء كبير من المشكل.مجرد وصوليين لا ينقبون الا علۍ مصالحهم ومصالح زبانيتهم
ما الفائدة من مجلس المستشارين ؟؟؟؟ ومجلس النواب ؟؟؟ كترت الوزراء والنواب بلا فائدة الملك محمد السادس يفعل كل شئ
العقلاء هم يريدون الغاء المستشارات.. ترشحي للنيابة التشريعية، فقد عرفك الناس الآن.. الكل رصد زوووم..
وتبقى المصالح الخاصة هي سيدة الموقف . فالكل يدافع عن الإمتيازات والريع . فمذا انتجت لنا غرفة المستشارين او البرلمانيين الا الفقر والفساد والغلاء والبطالة وإغناء الغني وإفقار الفقير
اذا تم إلغاء مجلس المستشارين سيضيع حقك اي راتبك الشهري لهذا دافعي عن حقك راتبك اما الشعب له الله
الزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين هي الحلقة الصعبة في حكومة العثماني وبن كيران!!!! معاشات المتقاعدين جامدة ولا تتحرك …وحدف الظريبة على المعاش تقتطع رغم………!!! حكومة البيجيدي غير مهتمة بشؤون المتقاعدين ….. ربما تتسنى اوامر من جلالة الملك لتقول لقد عملنا وعملنا من اجل تحقيق مطالب المتقاعدين!!!! حكومة البيجيدي فقرت المواطن لانها تتغافل عن درهم الامس ليس هو درهم اليوم والمعاش جامد!!!! لم يتبقى لها الا القليل من الشهور ونتمنى من كامل قلبنا ان تغيب عن الساحة السياسية وشؤون المواطنين لانها اغرقت المواطن في الديون!!!! ذالك. مانتمنى!!! يارب…
لالة زومي!!
ليست احقادا بل دعوات المغاربة!!
لانكم تاكلون السحت، لانكم تعلمون انكم هناك لتحقيق نزواتك(ن* ، اما القيمة المضافة للمجلس، فلا شئ، سوى هدر المال العام!!
تعويض الاكل تعويض التنقل، تعويض المهمة، تعويض اللجن، سكرتاريات و لائية، معاشات، أجور…
المغاربة حسب ما يتداول في الشارع يريدون حل كلا المجلسين!!
لا نريدكم!!
هل هناك افصح من هذا ؟!
كلام فيه مزايدات سياسوية، أرادت أن تقول كل شيء ولم تقل شيء . لو تم بناء المدارس بالقدر الكافي والمستشفيات بالقدر الكافي لما كانت هناك حاجة المدارس الخصوصية و للمصحات الخصوصية
هناك سؤال أين تدرس هذه المستشارة ابناءها ، وأن مرضت أين تعالج؟
الانتخابات على الأبواب، وكلامكم عارفين به المغاربة
حكومة ب 24 وزير، الغرفة الأولى ب392 برلماني والغرفة الثانية ب 121 مستشار هذا كثير بالنسبة لدولة كالمغرب لهذا يطالب المغاربة بإلغاء مجلس المستشارين. هذه الأعداد تكلف ميزانية الدولة الكثير. ومقارنة مع دول أغنى من بلدنا كالصين، ألمانيا وأنجلترا لا توجد فيها هذه الأعداد.
سيدتي ان الغرفة التانية في البرلمان لا دور لها و لا سبب لوجودها انها تضيعة للوقت و للمال فقط لا غير
الأخت الكريمه سلام الله عليك وعل كل قرأ جريدة هيسبربس الكترونيه تعلقي حول موضوع الساعه ملاين المغاربه ضاقو مرارا الحكره وهضم لحقوق من طرف بشر كان يقول كلام أكبر منه كمعارض استعمل الدين ولبكا وتحريض وتشيطين ليصل لقرلب المغاربه ولو ان اصواط ناخبين لنوتصل اليه بسبب لعزوف لمهم فتحو له لباب ليصل لمنابع القرار ولمفجاه انه هد الحزب الذي يدعي معقول والدين الخ انقلب مليون درجه انثقم من طبق لكادحه ولمتوسطه بعد تمرير قرارت واملات رفضوها أحزاب سابق ان تطبق اول وهله كنثقام حذف لقاصه خوصث تعليم لستشفاء حاصر لوظيفه ارس معارضه واغلبه لينعم واصدقائهم بأموال ريعيه سياسيه من ضهر شعب وسكت ممتلات وممتلي ومسولين بأموال دافعي ضرائب ونتيجه لبطاله طلاق لفقر احرام
هذا ما تخشاه النقابات الا وهو مراقبة ماليتها والوقوف على طريقة صرف الدعم المالي المقدم من الاموال العمومية والمستخلص من جيوب المغاربة كضرائب كما ان النقابات تعاني من شيخوخة اطرها ومسؤوليها في نظري كل مسؤول احيل على التقاعد ولم يعد من النشطاء المشتغلين علي ترك المسؤولية وهذا بالطبع يسمح للشباب تولي المسؤولية وتدبير شؤ ون المركزيات اما انك ترى المسؤولين وقدهرموا وتقاعدوا ولا يزالون يتمسكون بكراسي المسؤوليات فهذا يخالف مبدا التناوب على تحمل المسؤولية ويغلق الابواب على الشباب للوصول الى مراكز القرار لانه لكل رجاله ونساؤه والخلود في المنصب ويعتبر استبدادا