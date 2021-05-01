الزومي: لا معنى للتعاقد في التعليم .. و"الاستقلال" لا يستغل قفة رمضان

ضمن حلقة جديدة من برنامج “نقاش في السياسة”، أبدت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تفهمها لقرار الحكومة منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021 تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن “الأمر عادي بالنظر إلى ظروف الجائحة؛ لأن هذا سياق مقبول، لكون قانون الطوارئ في المغرب يمنع التجمعات”.
رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، وهي تجيب عن الانتقادات التي تتعرض بسبب تعدد مسؤولياتها، أكدت، في حوار هسبريس الأسبوعي الذي يبث مساء الأحد على الساعة التاسعة ليلا على “فيسبوك” و”يوتيوب”، أنها الأحق برئاسة نقابة “الميزان” بالنظر إلى السنوات الطويلة التي قضتها في العمل في المكتب التنفيذي للنقابة، والتي تجاوزت 37 سنة، موضحة أن الأمر يتعلق بالاستحقاق لأن ما تقوم به في النقابة لا يقوم به الرجال.
وأعلنت الزومي أنها ستترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من بوابة اللائحة الجهوية للنساء؛ لأن ذلك من حقها كمناضلة بالقول: “هذا حقي ويضمنه لي الدستور، ومن له القدرة للترشح فليتقدم”، نافية في الوقت ذاته استغلال القفة لأغراض انتخابية لأن التبرعات شخصية وهي أعمال حقيقية لحزب الاستقلال وأن ما يقوم به حزبها لا يرقى إلى ما يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار والذي أثار نقاشا واسعا في المغرب.
المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ترى أن الحكومة في تعاطيها مع الملفات الاجتماعية، وخصوصا مع الجائحة، لا تملك أجوبة على احتياجات الفئات الهشة؛ ومنها أصحاب المقاهي والمطاعم، مبرزة أن “الحكومة تنتظر دائما، ولولا تدخل الملك في الكثير من الملفات لما تم حلها”.
وفي هذا الصدد، أكدت الزومي أن الحكومة لو أخرجت السجل الاجتماعي لتم حل الإشكالات الكبيرة التي تواجهها الفئات الهشة، موضحة أن الفئات المستهدفة والتي تنتمي إلى القطاع غير المهيكل تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا أولا للمساعدة وثانيا من أجل إدخال هذا القطاع في القطاع المهيكل.
وبخصوص ملف التعاقد الذي يثير الكثير من الجدل في المغرب، استغربت عضو اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير من عدم ترسيم أطر الأكاديميات، على الرغم من أن وزير الاقتصاد والمالية لا يرى مانعا في دمج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، مضيفة أن “المسؤول الذي يملك الإمكانية المالية لا يرى مانعا، فمن يعترض عن إدماج المتعاقدين؟”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت أنه بناء على ما صرح به وزير المالية الحالي من أنه لا أثر مالي للترسيم للإدماج فإن حزب الاستقلال سيتجه نحو هذه الخطوة، خصوصا أن الأمين العام للحزب يعد خبيرا في الأرقام ولا يمكنه أن يزايد في ملف مثل هذا.
وقالت الزومي إن “التعاقد لا معنى له، ولا أفهم كيف يمكن حل مشكل الاكتظاظ بالتعاقد”، موضحة أن “التعاقد يمكن اللجوء إليه مع الخبراء؛ لكن أن يتم هذا الأمر مع 160 ألف أستاذ في قطاع حساس مثل التعليم فإن هذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات”.
وتبرأت الزومي من تصريحات خالد الصمدي، وزير التعليم العالي السابق المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي نسب التعاقد إلى حزب الاستقلال، بالقول: “الوزير السابق خارج التغطية، وإلا إن كان حزب الميزان جاء بالتعاقد لماذا طبقه حزب العدالة والتنمية، لأن المفروض أن تقدم توجهك في البرنامج الحكومي”.
هذا الحزب يريد أن يستغل تنسيقيات المتعاقدين المتقاعسين كعادته يركب على بعض القضايا للوصول إلى السلطة .
الضحايا هم بالملايين من التلاميذ أبناء الشعب المغربي ضحايا المتقاعسين الفوضويين المتعاقدين
الاقتطاعات ثم الاقتطاعات وتقديم رؤوس الفتنة على المحاكم احتراما للعقود الموقعة بينهم وبين الأكاديميات المشغلة. بالعقد شريعة المتعاقدين.
أما هذا الحزب فلن ينسى المغاربة فضيحة النجاة .
الصراحة لا يمكن إلى أن نرفع القبعة عاليا لهذا الحزب العتييد حيث لم يعرف المغرب خلال سنوات تقلد حزب الإستقلال للحكم ما نشاهده الآن من تراجع في كل الميادين الإجتماعية والإقتصادية والسياسية..
كل التجارب التي نجحت في دول اخرى تجد من يعرقلها في المغرب. التعاقد نجح في مجموعة من الدول بل نجح حتى في المغرب في القطاع الخاص مردوديتهم افضل و بعض المدارس الخاصة افضل بكتير من مدارس الدولة رغم ان بعض من المدرسيين يعملون في القطاعيين لكن ليس بنفس الجودة. القروض الصغرى نجحت في البرازيل و الهند و فشلت في المغرب. الكل يبحت عن الوضيفة العمومية لياخد راتب باقل مجهود الكل يتحدت عن مادا اعطته الدولة كانها بقرة حلوب للجميع ولا احد يسال نفسه مادا اعطى لبلده ما الانتاج الدي ينتجه ليستحق عليه راتب
لي ماعجبوش التعاقد بعد ما اختارو بخاطر خاطرو يمشي يقلب على خدمة أخرى ورا تاحد ماهيمنعو يمشي.لي تيقريو ولادهم عند الخواص هوما لي تيدافعو على الهروي الذين فرضو على أبناء المزاليط.
ومن ينتصر للملايين من التلاميذ أبناء الشعب ضحايا المتعاقدين الفوضويين .ضيعوهم .
لا محل لكم من الإعراب لدى المواطن بالقوة او بغيرها.. انتم أحزاب عبارة عن مجموعة اشخاص يتخيلون انهم زعماء .وهم كذلك فقط عند وزارة الداخلية الاي تفتح لكم المحال لخدمة مصالحكم ثم كل انتخابات توزع عليكم الكراسي وتقبلون بذلك ولو كرسي واحد لانه لا حول ولا قوة لكم
سءمنا وملينا وهرمنا من الكلام المعزول أثناء الانتخابات.
يا عباد الله إرحموا الوظيفة العمومية التي أصبحت ملاذا لكل كسول حاصل على دبلوم ديال الحفاضة٠ الإدارات تتحمل أكثر مما تستطيع من أشباه الموظفين٠مرة ذهبت لأحصل على عقد الإزدياد فوجدت أربعة رجال كل واحد قداش ومزاحمين في مكتب واحد٠ أحدهم ملأ لي العقد، الثاني وقعه زعما والثالث طبعه والرابع أعطاه لي مع أن هذا العقد قد تستلمه مباشرة وتطبعه عبر الأنترنت أو شباك أوتوماتيكي! وشكون كيدفع راتب هؤلاء الكسالى؟ الشعب! من بين أسباب تفقير المغرب هم أولئك العياشة ديال الإدارة العمومية ومكملينها بالرشوة
التعاقد كاين فالعالم كامل واش هاد الأساتذة المتعاقدين فرضات عليهم الدولة شي حاجه ياك سيناو بالرضى ديالهم وداب عاد ولاو رافضين التعاقد كتفلاو على الدولة وعلى الشعب الهم ديالهم الوحيد هديك 6000 درهم لشهر ابقاو اياخدوه طول الحياة واخة اغيبوا ولا ميقوموش بواجبهم المهني مكاينش لحسابهم لا حسيب ولا رقيب انتهى زمن السيبة ايها المتعاقدون خدمتي مزيان وكنتي معقول غادي تخلص مخدمتيش الله اعاون
كيفما كانت نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب القادمة نتمنى ألا يأخذ حزب الأستقلال حقيبة التعليم هذا كل مانتمناه.
من الغباء تكرار نفس اسطوانة التعاقد بينما من الناحية القانونية لاوجود لاي تعاقد واي ملحق عقد يوقعها الاساتذة حاليا ، هل سمعتم لحالة فسخ عقود حاليا …منذ 2019 الدولة اعتمدت نظام توظيف عمومي جهوي …ثانيا .يجب ان نفهم ان قرار ان قرار التوظيف العمومي الجهوي صادر عن المجلس الاعلى للتعليم الذي يشرف عليه الملك وليس قرار امزازي..يعني لاداعي الاساتذة يضيعون وقتهم وجهدم في معركة خاسرة والدليل ان فئة كبيرة منهم ترشحت واجتازت بنجاح امتحان التأهيل المهني ليتم ترسيمها بينما المشككون الذين يكررون اسطوانات التخربيقية مازالو مجمدين في الرتبة 1 لا ترقية لا استقرار فقط اقتطاعات وبكاء
التعاقد عار على الحكومة والقفة اكبر عار على الاحزاب والسياسيين والدولة باكملها
كيف يعقل ان تفرق قفة بها اشياء لا تحتوي على اي قيمة وكذالك تاريخ الصلاحية منتهي لاسرة او لاب او لام. اتقو الله اضحكتم علينا حتي الشعوب الافقر منا
نريد عملا ولسنا بحاجة لقفة العار والذل التي اصابتكم يا حكومة المهزلة نريد ان نربح أجورنا بعرق جبيننا ولسنا من اهل الصداقة والا البحر مفتوح للموت او النجاة من حكرة البلاد التي لم ينصفنا بها ملك البلاد كما انصف البرلمانيين
كتيرون هم الدين احتكو بنظال السيدة الزومي المعلمة السابقة بفاس والدي يجسد بحق
شعار الحزب المغرب لنا لا لغيرنا
باراكا من لغة الخشب والمزايدات السياسوية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وباراكا من الريع النقابي والسياسي ومراكمة الاامتيازات على حساب الفئات الإجتماعية الهشة….
يوم يعفو الله على هذه البلد من هذا الحزب اذ ذاك نستبشر خيرا. هل نسي المغاربة ما فعله اصحاب هذا الحزب ايام انتفوا وكولوا المغرب لهم منذ ذلك التاريخ الى اليوم.
لا معنى لحزب الميزان كحزب سياسي حزب الفضائح بامتياز معرفتش بأي وجه باقين تيهضرو. فضيحة النجاة اللتي نشرت في صحافة العالم. فضيحة تشغيل المضربين امام البرلمان حيت كان العدد 2600 مضرب و قامو بنفخ اللوائح و شغلو 11000 من الاهل و الاحباب باي حق تعطون منصب لشخص دون الاخر. فضيحة لقاحات الصحة و شقتا باريس و تهريب المليارات فضيحة بيع معدات وزارة التجهيز بتمن رمزي في عهد غلاب و توزيع بقع فيلات للاصدقاء فضيحة الضحك الهستيري في قبة البرلمان على ابناء المغرب العميق لوزيرة الصحة الاستقلالية الكماية فضيحة تولي بلطجي مختلس امي وتاجر مخدرات رئاسة الحزب و محاولة اسقاط الحكومة لاعطائها لحزب الاصالة فضيحة مول الكورة والضو والما و بيع محطة الكهربائية الجرف الاصفر للامريكان اللدين قامو ببيعها بالضعف للامراتيين اللدين يبيعونا الكهرباء باتمان مرتفعة فضيحة تعريب التعليم في حين يدرسون ابناءهم في مدارس البعتة الفرنسية و بعد دلك يرسلونهم لفرنسا لاتمام الستاج ليكونو أشد المدافعين عن ماما فرنسا. باي وجه تتحدتون حزب متل السرطان. تريدون الركوب الان على المتعاقدين؟ والطوفان من بعدكم و حشمو شوية راه قيتونا
الحمام+التراكتور+الاشتراكي+الاستقلال…..+ ههه غالي شفهم اطاگي الامن كلشي معروف
انا تلميذ مع التعاقد وارفض ان اكون ضحية المتعاقدين بسبب الغيابات تضيعون و تضيعوا ولاد الشعب همهم الوحيد الخصلة فاخر الشهر مدى الحياة
صراحة، أعتبر شخصيا سياسة و حصيلة البيجيدي كارثية بكل المقاييس!لكن عندما أتأمل المشهد الحزبي، أجده الحزب الوحيد اللي فيه الضو!بعدا المنتخبين، والبرلمانيين والوزراء ديالو ماكايسرقوش!هما غي ساكتين على الفساد أ مكاي حاربوهش حيت ماعندهمش السند علاش يتكاو!مغلوبين على أمرهم!المشهد الحزبي و السياسي كارثي حقيقة!دابا خاصنا نختارو بين الفاسدين الطامعين لخدمة مصالحهم الشخصية والعائلية مع الصاليرات كخضرة فوق طعام و الساكتين المميكين على الفساد القانعين بالصاليرات والتقاعدات الريعية!إذا ترشح البيجيدي في جميع الدوائر أ ماكانش التزوير و الفساد بشراء مكثف للضمائر، غادي يكتسح البرلمان و لو أن القاسم الانتخابي سيقصم ظهره!البيجيدي يواجه أحزاب الخوروطو و الكاملوط! بنزاهة الانتخابات هاذ الأحزاب ستحصد الدِّيكُولُوطِي déculottée!غادي تاخد لا فِيسِّي fessée!الأمناء العامين السابقين للأحزاب الكاملوطية تتجنس،تستثمر و تزرع الشعر الصلعوتي في الخارج، تستثمر فساديا قي قفف رمضان المشبوهة!تفسد رمضان و تفسد الانتخابات الأحزاب الكاملوطية تستقطب أصحاب الشكارة لشراء الضمائر!لقد هزلت في زمن الانحطاط الحشيشي !
و الله ما مصوتينش . كرهنا السياسية و الأحزاب و كلشي بحال بحال . غي الجيعان لخوه . تفضحتو كاملين من اقصى اليمين إلى أقصى اليسار . مبقاوش الرجال . و حنا عارفين بللي هاد المسرحية ديال الانتخابات و البرلمان و الحكومة غي واجهة قدام الخارج . نعلم أن من يحكم فعليا هو الملك و هو الذي يتخد القرارات المصيرية سواء وافق عليها الشعب أم لم يوافق . فالملك يعرف المصلحة العليا أكثر من 40 مليون مغربي . نحن رعية و لسنا بمواطنين .
فهمتو لقالب
ماهذا التناقض يا سيدتي الكريمة هل نسيتم مايسمى بنجاة او فضيحة نجاة..، كذلك رمضان السنة الفارطة مافعله حزب الميزان بجهة العيون الساقية من توزيع ليس بالقفف بل بالحالفلات المملوءة عن اخرها من مواد الدعم الذي هو حق مكتسب موجه للفئات المعوزة والغلوبة على امرها دون تمييز وليس الدعم مقابل الانخراط الحزبي او الصوت واتحداك امام أعيننا وفي حينا للتاريخ من يحكيه كفى من الازدواجية في الخطاب هي مجرد حملة سابقة لاوانها